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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
10 февраля 2017, 1:41 | Биатлон | Советский спорт

Бьорн Ферри: Поведение Фуркада оправдало себя, русские занервничали

Бывший шведский биатлонист, олимпийский чемпион Бьорн Ферри прокомментировал конфликтную ситуацию на чемпионате мира по биатлону.

— Я понимаю поведение Фуркада. Если ты хочешь что-то изменить, не нужно стесняться говорить об этом вслух. Он поступает смело, открыто говоря «нет» допингу. На самом деле высказать свое недовольство открыто — очень нелегко, не уверен, что я бы на это решился.

Очевидно, что такое поведение Фуркада оправдало себя. Русские занервничали. Я слышал, что на пресс-конференции дело едва не дошло до драки, — заявил Ферри.

Напомним, 9 февраля в Хохфильцене стартовал чемпионат мира по биатлону. В смешанной эстафете победу одержала сборная Германии, французы стали вторыми, а россияне — третьими.

На церемонии награждении Александр Логинов и Антон Шипулин не подали руки Мартену Фуркаду, после чего лидер Кубка мира-2016/17 покинул пьедестал почета.
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