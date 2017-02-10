Бьорн Ферри: Поведение Фуркада оправдало себя, русские занервничали
Бывший шведский биатлонист, олимпийский чемпион Бьорн Ферри прокомментировал конфликтную ситуацию на чемпионате мира по биатлону.
— Я понимаю поведение Фуркада. Если ты хочешь
Очевидно, что такое поведение Фуркада оправдало себя. Русские занервничали. Я слышал, что на
Напомним, 9 февраля в Хохфильцене стартовал чемпионат мира по биатлону. В смешанной эстафете победу одержала сборная Германии, французы стали вторыми, а россияне — третьими.
На церемонии награждении Александр Логинов и Антон Шипулин не подали руки Мартену Фуркаду, после чего лидер Кубка мира-2016/17 покинул пьедестал почета.
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