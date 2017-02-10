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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
10 февраля 2017, 0:50 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Рикко Гросс: Мы хотели бежать в эстафете совершенно другим составом

Старший тренер мужской сборной России Рикко Гросс после смешанной эстафеты на чемпионате мира отметил, что не он принимал окончательное решение о составе команды на гонку. По его словам, последнее слово было за СБР. Напомним, сборная России в итоге заняла третье место.

Старший тренер мужской сборной России <span class=error>Рикко</span> <span class=error>Гросс</span> после смешанной эстафеты на чемпионате мира отметил что не он принимал окончательное решение о составе команды на гонку. Увеличить
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© РИА "Новости"

— Мы хотели бежать совершенно другой командой, но в федерации решили выступить именно таким составом, — цитирует Гросса Sky Sport. — Есть вещи, которые решаются вот таким способом.

Что касается Логинова, то он — спортсмен, который уже показывал хорошие результаты, но он был пойман на допинге и был наказан. Он не выступал два года. Тем не менее, он очень хороший спортсмен, что он доказал на чемпионате Европы и Кубке IBU. Поэтому он и получил свой шанс.

Что касается проблемы допинга, то очень важно, что Россия теперь имеет четкое представление о том, что нельзя допускать некоторые вещи. Есть понимание того, что борьба против допинга должна быть более прогрессивной. Я действительно считаю, что сейчас мы находимся на правильном пути.

1.
Германия
2.
Франция
3.
Россия
9.02.2017 16:45 Чемпионат мира Смешанная эстафета (микст)
М Страна Спортсмены Результат
1 Германия Ванесса Хинц, Лаура Дальмайер, Арнд Пайффер, Симон Шемп 01:09.06,4
2 Франция Анаис Шевалье, Мари Дорен-Абер, Кантен Фийон Майе, Мартен Фуркад +02,2
3 Россия Ольга ПОДЧУФАРОВА, Татьяна АКИМОВА, Александр ЛОГИНОВ, Антон ШИПУЛИН +03,2
4 Италия Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер, Доминик Виндиш +28,7
5 Украина Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный +35,6
6 Швеция Ханна Эберг, Анна Магнуссон, Йеспер Нелин, Фредрик Линдстрем +41,6
7 Чехия Ева Пускарчикова, Габриэла Коукалова, Ондржей Моравец, Михал Крчмарж +41,9
8 Норвегия Марта Ольсбу, Тирил Экхофф, Йоханнес Бе, Эмиль Хегле Свендсен +46,2
9 Австрия Лиза Тереза Хаузер, Фабьенна Хартвегер, Симон Эдер, Доминик Ландертингер +01.20,2
10 Финляндия Мари Лаукканен, Кайса Мякяряйнен, Туомас Гронман, Олли Хииденсало +01.38,9
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