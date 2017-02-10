Рикко Гросс: Мы хотели бежать в эстафете совершенно другим составом
Старший тренер мужской сборной России Рикко Гросс после смешанной эстафеты на чемпионате мира отметил, что не он принимал окончательное решение о составе команды на гонку. По его словам, последнее слово было за СБР. Напомним, сборная России в итоге заняла третье место.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Мы хотели бежать совершенно другой командой, но в федерации решили выступить именно таким составом, — цитирует Гросса Sky Sport. — Есть вещи, которые решаются вот таким способом.
Что касается Логинова, то он — спортсмен, который уже показывал хорошие результаты, но он был пойман на допинге и был наказан. Он не выступал два года. Тем не менее, он очень хороший спортсмен, что он доказал на чемпионате Европы и Кубке IBU. Поэтому он и получил свой шанс.
Что касается проблемы допинга, то очень важно, что Россия теперь имеет четкое представление о том, что нельзя допускать некоторые вещи. Есть понимание того, что борьба против допинга должна быть более прогрессивной. Я действительно считаю, что сейчас мы находимся на правильном пути.
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|9.02.2017 16:45
|Чемпионат мира
|Смешанная эстафета (микст)
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Германия
|Ванесса Хинц, Лаура Дальмайер, Арнд Пайффер, Симон Шемп
|01:09.06,4
|2
|Франция
|Анаис Шевалье, Мари Дорен-Абер, Кантен Фийон Майе, Мартен Фуркад
|+02,2
|3
|Россия
|Ольга ПОДЧУФАРОВА, Татьяна АКИМОВА, Александр ЛОГИНОВ, Антон ШИПУЛИН
|+03,2
|4
|Италия
|Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер, Доминик Виндиш
|+28,7
|5
|Украина
|Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный
|+35,6
|6
|Швеция
|Ханна Эберг, Анна Магнуссон, Йеспер Нелин, Фредрик Линдстрем
|+41,6
|7
|Чехия
|Ева Пускарчикова, Габриэла Коукалова, Ондржей Моравец, Михал Крчмарж
|+41,9
|8
|Норвегия
|Марта Ольсбу, Тирил Экхофф, Йоханнес Бе, Эмиль Хегле Свендсен
|+46,2
|9
|Австрия
|Лиза Тереза Хаузер, Фабьенна Хартвегер, Симон Эдер, Доминик Ландертингер
|+01.20,2
|10
|Финляндия
|Мари Лаукканен, Кайса Мякяряйнен, Туомас Гронман, Олли Хииденсало
|+01.38,9
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