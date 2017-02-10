Фуркад против России: начали без церемоний
Первая же гонка чемпионата мира — смешанная эстафета — усугубила конфликт между лидером мужского биатлона Мартеном Фуркадом и сборной России.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Француз совершил несколько недружественных действий в отношении россиян во время своего четвертого этапа. В ответ Александр Логинов и Антон Шипулин отказались пожать Фуркаду руку на церемонии награждения и жестко высказались в отношении соперника на пресс конференции. Разгоревшаяся война грозит окончательно затмить собой спортивную составляющую соревнований в Хохфильцене.
Пикировка между лучшим биатлонистом мира французом Мартеном Фуркадом и мужской сборной России на чемпионате мира в Хохфильцене пока куда интереснее сражений на трассе. Вот только пойдет ли такая скандальность на пользу биатлону и самим спортсменам?
Смешанная эстафета вывела вражду на новый виток. Если до сих пор Фуркад ограничивался критикой российской команды и лично Александра Логинова на допинговой почве, то теперь Мартен, возможно, невольно, перешел от слов к делу. Скандал разразился после первого же физического контакта Логинова и Фуркада на трассе. По мнению нашей команды, француз намеренно свалил Александра в зоне передачи эстафеты, толкнув ничего не подозревающего россиянина. Кроме того, Мартен не
Страсти достигли апогея во время церемонии награждения, когда Логинов и Шипулин демонстративно отказались пожать руку Фуркаду. Разгневанный таким демаршем Мартен собрался уйти с подиума, но был остановлен президентом IBU Андерсом Бессебергом. Потом была еще пикировка Шипулина и Фуркада на
СЕМЕЙНАЯ СКЛОКА
Для начала расставим точки над i — разбирать конфликт между Фуркадом и Логиновым с Шипулиным на составляющие нет никакого смысла. Биатлонный мир не зря называют семьей — в смысле камерности и тесного общения участников. И как практически в любой семейной ссоре, виноваты здесь обе стороны. Выяснять, кто прав, кто виноват в каждом конкретном случае, бессмысленно. Конфликтующие стороны все равно останутся каждая при своем мнении. Куда продуктивнее попытаться понять, как из острой ситуации выйти. И надо ли вообще из нее выходить — ведь зачастую ссоры выводят семейные отношения на действительно новый уровень.
Что чемпионат мира в Хохфильцене пройдет под знаком «Фуркад против России» — уже практически свершившийся факт. Если до начала смешанной эстафеты конфликт в соцсетях еще был шанс замять, то история с непожатием руки и побегом Фуркада с цветочной церемонии награждения — это уже полноценный скандал. Теперь в каждой гонке мы будем гадать, что скажет Фуркад про россиян на
Хорошо ли это все для мирового биатлона и в частности для чемпионата мира? Наверное, скорее да, чем нет. Любой скандал — это дополнительные рейтинги, внимание прессы и, как следствие, спонсоров. «Спортсмен должен бегать, выступать, а не заниматься политикой», — заявил на
АНФАН ТЕРРИБЛЬ ИЛИ ДОН КИХОТ?
Яркие и скандальные высказывания Фуркада — это то, ради чего люди в ближайшие две недели будут включать биатлон. Конечно, хотелось бы зарабатывать народную любовь чистым спортом. Но именно такие фигуры, как француз, пусть противоречивые и порой откровенно скандальные, в конечном счете двигают свой вид спорта вперед.
Забавно, что возмущенные российские болельщики сейчас пишут про Фуркада комментарии в духе «не может великий чемпион так поступать». Еще как может — история спорта знала десятки великих спортсменов, избравших для себя имидж «анфан террибля». Вспомните футболиста Эрика Кантона, баскетболиста Денниса Родманна или хотя бы боксера Майка Тайсона. Более того, только великие и могут позволить себе не быть частью политкорректной толпы. Вызывающие поступки в исполнении
Нет никаких сомнений, что со временем Фуркад и россияне помирятся. Международный союз биатлонистов примет более жесткие санкции против нарушителей антидопинговых правил, отбывший дисквалификацию Александр Логинов превратится просто в одного из биатлонистов на Кубке мира, и у Антона Шипулина больше не будет необходимости
Конечно, осадок, как говорится, все равно останется. Но чем спокойнее мы все отнесемся к нынешней пикировке, — тем больше вероятность, что она окажется продуктивной, а не просто сотрясанием воздуха. Что мы имеем в виду под продуктивностью? Например, что борьба с допингом в биатлоне действительно выйдет на новый, более эффективный уровень. Но при этом отбывшие свое наказание по всем правилам спортсмены вроде Логинова получат возможность и далее выступать в честной борьбе.
Наталья МАРЬЯНЧИК, Олег ШАМОНАЕВ.
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|9.02.2017 16:45
|Чемпионат мира
|Смешанная эстафета (микст)
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Германия
|Ванесса Хинц, Лаура Дальмайер, Арнд Пайффер, Симон Шемп
|01:09.06,4
|2
|Франция
|Анаис Шевалье, Мари Дорен-Абер, Кантен Фийон Майе, Мартен Фуркад
|+02,2
|3
|Россия
|Ольга ПОДЧУФАРОВА, Татьяна АКИМОВА, Александр ЛОГИНОВ, Антон ШИПУЛИН
|+03,2
|4
|Италия
|Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер, Доминик Виндиш
|+28,7
|5
|Украина
|Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный
|+35,6
|6
|Швеция
|Ханна Эберг, Анна Магнуссон, Йеспер Нелин, Фредрик Линдстрем
|+41,6
|7
|Чехия
|Ева Пускарчикова, Габриэла Коукалова, Ондржей Моравец, Михал Крчмарж
|+41,9
|8
|Норвегия
|Марта Ольсбу, Тирил Экхофф, Йоханнес Бе, Эмиль Хегле Свендсен
|+46,2
|9
|Австрия
|Лиза Тереза Хаузер, Фабьенна Хартвегер, Симон Эдер, Доминик Ландертингер
|+01.20,2
|10
|Финляндия
|Мари Лаукканен, Кайса Мякяряйнен, Туомас Гронман, Олли Хииденсало
|+01.38,9
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