Фуркад против России: начали без церемоний

Француз совершил несколько недружественных действий в отношении россиян во время своего четвертого этапа. В ответ Александр Логинов и Антон Шипулин отказались пожать Фуркаду руку на церемонии награждения и жестко высказались в отношении соперника на пресс конференции. Разгоревшаяся война грозит окончательно затмить собой спортивную составляющую соревнований в Хохфильцене.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">LIVE <a href="https://twitter.com/hashtag/biathlon?src=hash">#biathlon</a> moment:<a href="https://t.co/etzcAX5WcR">https://t.co/etzcAX5WcR</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/hochfilzen2017?src=hash">#hochfilzen2017</a> <a href="https://t.co/ZYZYH5MYi5">pic.twitter.com/ZYZYH5MYi5</a></p>— IBU World Champs (@IBU_WC) <a href="https://twitter.com/IBU_WC/status/829712023164329984">9 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Пикировка между лучшим биатлонистом мира французом Мартеном Фуркадом и мужской сборной России на чемпионате мира в Хохфильцене пока куда интереснее сражений на трассе. Вот только пойдет ли такая скандальность на пользу биатлону и самим спортсменам?

Смешанная эстафета вывела вражду на новый виток. Если до сих пор Фуркад ограничивался критикой российской команды и лично Александра Логинова на допинговой почве, то теперь Мартен, возможно, невольно, перешел от слов к делу. Скандал разразился после первого же физического контакта Логинова и Фуркада на трассе. По мнению нашей команды, француз намеренно свалил Александра в зоне передачи эстафеты, толкнув ничего не подозревающего россиянина. Кроме того, Мартен не по-джентльменски повел себя на финише, перекрестив траекторию с догонявшим его Антоном Шипулиным и не позволив россиянину вырваться на второе место. Союз биатлонистов России поначалу хотел подать по поводу этих инцидентов протест, но потом счел такие действия бесперспективными.

Страсти достигли апогея во время церемонии награждения, когда Логинов и Шипулин демонстративно отказались пожать руку Фуркаду. Разгневанный таким демаршем Мартен собрался уйти с подиума, но был остановлен президентом IBU Андерсом Бессебергом. Потом была еще пикировка Шипулина и Фуркада на пресс-конференции, во время которой стало понятно, что Мартен не желает сглаживать конфликт, а россияне не собираются молчать. В общем, почти наверняка впереди нас ждет еще много всего интересного. Кто же прав и кто виноват в этой ситуации?

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">LIVE <a href="https://twitter.com/hashtag/biathlon?src=hash">#biathlon</a> moment:<a href="https://t.co/etzcAX5WcR">https://t.co/etzcAX5WcR</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/hochfilzen2017?src=hash">#hochfilzen2017</a> <a href="https://t.co/mrXRwWj9LT">pic.twitter.com/mrXRwWj9LT</a></p>— IBU World Champs (@IBU_WC) <a href="https://twitter.com/IBU_WC/status/829701273729458176">9 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

СЕМЕЙНАЯ СКЛОКА

Для начала расставим точки над i — разбирать конфликт между Фуркадом и Логиновым с Шипулиным на составляющие нет никакого смысла. Биатлонный мир не зря называют семьей — в смысле камерности и тесного общения участников. И как практически в любой семейной ссоре, виноваты здесь обе стороны. Выяснять, кто прав, кто виноват в каждом конкретном случае, бессмысленно. Конфликтующие стороны все равно останутся каждая при своем мнении. Куда продуктивнее попытаться понять, как из острой ситуации выйти. И надо ли вообще из нее выходить — ведь зачастую ссоры выводят семейные отношения на действительно новый уровень.

Что чемпионат мира в Хохфильцене пройдет под знаком «Фуркад против России» — уже практически свершившийся факт. Если до начала смешанной эстафеты конфликт в соцсетях еще был шанс замять, то история с непожатием руки и побегом Фуркада с цветочной церемонии награждения — это уже полноценный скандал. Теперь в каждой гонке мы будем гадать, что скажет Фуркад про россиян на пресс-конференции, не устроит ли провокации на трассе, не придется ли им опять жать друг другу руки и так далее.

Хорошо ли это все для мирового биатлона и в частности для чемпионата мира? Наверное, скорее да, чем нет. Любой скандал — это дополнительные рейтинги, внимание прессы и, как следствие, спонсоров. «Спортсмен должен бегать, выступать, а не заниматься политикой», — заявил на пресс-конференции Шипулин. Это типичный подход для представителей постсоветского пространства. При всем огромном уважении к Антону современный спорт уже давно стал полноценным бизнесом и отчасти политикой.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">LIVE <a href="https://twitter.com/hashtag/biathlon?src=hash">#biathlon</a> moment:<a href="https://t.co/etzcAX5WcR">https://t.co/etzcAX5WcR</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/hochfilzen2017?src=hash">#hochfilzen2017</a> <a href="https://t.co/KG7gBF0TtL">pic.twitter.com/KG7gBF0TtL</a></p>— IBU World Champs (@IBU_WC) <a href="https://twitter.com/IBU_WC/status/829708140841103361">9 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

АНФАН ТЕРРИБЛЬ ИЛИ ДОН КИХОТ?

Яркие и скандальные высказывания Фуркада — это то, ради чего люди в ближайшие две недели будут включать биатлон. Конечно, хотелось бы зарабатывать народную любовь чистым спортом. Но именно такие фигуры, как француз, пусть противоречивые и порой откровенно скандальные, в конечном счете двигают свой вид спорта вперед.

Забавно, что возмущенные российские болельщики сейчас пишут про Фуркада комментарии в духе «не может великий чемпион так поступать». Еще как может — история спорта знала десятки великих спортсменов, избравших для себя имидж «анфан террибля». Вспомните футболиста Эрика Кантона, баскетболиста Денниса Родманна или хотя бы боксера Майка Тайсона. Более того, только великие и могут позволить себе не быть частью политкорректной толпы. Вызывающие поступки в исполнении какого-нибудь середняка остальной мир либо вообще не заметит, либо воспримет с улыбкой.

Нет никаких сомнений, что со временем Фуркад и россияне помирятся. Международный союз биатлонистов примет более жесткие санкции против нарушителей антидопинговых правил, отбывший дисквалификацию Александр Логинов превратится просто в одного из биатлонистов на Кубке мира, и у Антона Шипулина больше не будет необходимости по-капитански отстаивать честь товарища по команде.

Конечно, осадок, как говорится, все равно останется. Но чем спокойнее мы все отнесемся к нынешней пикировке, — тем больше вероятность, что она окажется продуктивной, а не просто сотрясанием воздуха. Что мы имеем в виду под продуктивностью? Например, что борьба с допингом в биатлоне действительно выйдет на новый, более эффективный уровень. Но при этом отбывшие свое наказание по всем правилам спортсмены вроде Логинова получат возможность и далее выступать в честной борьбе.

Наталья МАРЬЯНЧИК, Олег ШАМОНАЕВ.