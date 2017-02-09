Фуркад заявил, что всегда будет помнить о допинговом нарушении Логинова

Во время награждения сборной России, занявшей в четверг третье место в смешанной эстафете на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене, Антон Шипулин и Александр Логинов не пожали Фуркаду руку, что заставило его демонстративно покинуть пьедестал, на который он вскоре вернулся. Кроме того, во время эстафеты Фуркад стал виновником падения Логинова. Российские спортсмены считают, что француз сделал это намеренно.

«Да, я прокомментировал тот пост в Instagram, но я лишь напомнил о том, что Логинов был дисквалифицирован на два года за ЭПО, и мы не должны забывать об этом. Как спортсмен и человек я уважаю закон, но лично я не могу забыть подобные допинговые нарушения, и мы не должны этого делать. Право вернуться в спорт не означает, что мы должны забыть то, что было в прошлом», — сказал Фуркад.

«При этом Логинов не извинился за то, что он сделал в прошлом. И, мне кажется, он понимает, что я не сбивал его специально. Это лишь часть соревнований. Повторюсь, умышленно я его не сбивал, а его поступок на пьедестале был осознанным решением», — подчеркнул он.

Французский биатлонист отметил, что никогда осознанно не пошел бы на нарушение правил во время эстафетной гонки.

«Я бы никогда не позволил себе вовлечь в эту историю всю команду. Если бы я сознательно решил сбить Логинова, то вся команда могла оказаться под угрозой дисквалификации. Я извиняюсь перед ним за то, что сбил его, но умысла это сделать у меня не было», — сказал двукратный олимпийский чемпион.