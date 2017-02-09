Кантен Фийон Майе: Мы преподали урок русским

Во время гонки Мартен Фуркад зацепил Александра Логинова, в адрес которого ранее написал оскорбительный комментарий. На финише француз слишком бурно праздновал свою победу над Антоном Шипулиным, а затем ушел с подиума во время награждения, после того как россияне не пожали ему руку.

— Было много разговоров о русских в последнее время, — приводит Le Huffington Post слова Фийона Майе. — Мошенникам не место в любом виде спорта. Когда можно преподать им урок на трассе, это сведение счетов.