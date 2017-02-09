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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
9 февраля 2017, 23:34 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Кантен Фийон Майе: Мы преподали урок русским

Французский биатлонист Кантен Фийон Майе отметил, что его команда свела счеты с россиянами, обойдя тех в смешанной эстафете на чемпионате мира-2017.

Во время гонки Мартен Фуркад зацепил Александра Логинова, в адрес которого ранее написал оскорбительный комментарий. На финише француз слишком бурно праздновал свою победу над Антоном Шипулиным, а затем ушел с подиума во время награждения, после того как россияне не пожали ему руку.

— Было много разговоров о русских в последнее время, — приводит Le Huffington Post слова Фийона Майе. — Мошенникам не место в любом виде спорта. Когда можно преподать им урок на трассе, это сведение счетов.

1.
Германия
2.
Франция
3.
Россия
9.02.2017 16:45 Чемпионат мира Смешанная эстафета (микст)
М Страна Спортсмены Результат
1 Германия Ванесса Хинц, Лаура Дальмайер, Арнд Пайффер, Симон Шемп 01:09.06,4
2 Франция Анаис Шевалье, Мари Дорен-Абер, Кантен Фийон Майе, Мартен Фуркад +02,2
3 Россия Ольга ПОДЧУФАРОВА, Татьяна АКИМОВА, Александр ЛОГИНОВ, Антон ШИПУЛИН +03,2
4 Италия Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер, Доминик Виндиш +28,7
5 Украина Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный +35,6
6 Швеция Ханна Эберг, Анна Магнуссон, Йеспер Нелин, Фредрик Линдстрем +41,6
7 Чехия Ева Пускарчикова, Габриэла Коукалова, Ондржей Моравец, Михал Крчмарж +41,9
8 Норвегия Марта Ольсбу, Тирил Экхофф, Йоханнес Бе, Эмиль Хегле Свендсен +46,2
9 Австрия Лиза Тереза Хаузер, Фабьенна Хартвегер, Симон Эдер, Доминик Ландертингер +01.20,2
10 Финляндия Мари Лаукканен, Кайса Мякяряйнен, Туомас Гронман, Олли Хииденсало +01.38,9
Смотреть полные результаты гонки

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