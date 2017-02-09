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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28723302/
ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
9 февраля 2017, 22:58 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Арнд Пайффер: Уже нет никакой биатлонной семьи

Немец Арнд Пайффер отметил, что разговоры дружной биатлонной семье не имеют под собой оснований.

По его словам, в отношениях между спортменами возникают проблемы из-за того, что многие не воспринимают критику в свой адрес. Ранее Мартен Фуркад оставил свой комментарий в «Инстаграм», напомнив Александру Логинову о его дисквалификации за употребление допинга.

— Оставить комментарий — это нормально, — приводит Sport1 слова Пайффера. — Многие говорят о биатлонной семье, но на само деле ее уже нет. Мы можем потратить очень много времени, критикуя друг друга. Но не все воспринимают критику. Из-за этого потом начинаются проблемы.
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