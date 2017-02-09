Арнд Пайффер: Уже нет никакой биатлонной семьи
Немец Арнд Пайффер отметил, что разговоры дружной биатлонной семье не имеют под собой оснований.
По его словам, в отношениях между спортменами возникают проблемы
— Оставить комментарий — это нормально, — приводит Sport1 слова Пайффера. — Многие говорят о биатлонной семье, но на само деле ее уже нет. Мы можем потратить очень много времени, критикуя друг друга. Но не все воспринимают критику.
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