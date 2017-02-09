Арнд Пайффер: Уже нет никакой биатлонной семьи

По его словам, в отношениях между спортменами возникают проблемы из-за того, что многие не воспринимают критику в свой адрес. Ранее Мартен Фуркад оставил свой комментарий в «Инстаграм», напомнив Александру Логинову о его дисквалификации за употребление допинга.

— Оставить комментарий — это нормально, — приводит Sport1 слова Пайффера. — Многие говорят о биатлонной семье, но на само деле ее уже нет. Мы можем потратить очень много времени, критикуя друг друга. Но не все воспринимают критику. Из-за этого потом начинаются проблемы.