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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
9 февраля 2017, 21:29 | Биатлон | Lenta.Ru

Фуркад объяснил свой уход с церемонии награждения

Французский биатлонист Мартен Фуркад заявил, что ушел с церемонии награждения в смешанной эстафете чемпионата мира из-за того, что россиянин Антон Шипулин не пожал ему руку. Слова француза приводит NRK.

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© РИА "Новости"

«Антон Шипулин отказался пожать руку и повернулся ко мне спиной, когда мы должны были поздравить друг друга с медалями. Из-за этого я ушел с подиума», — сказал Фуркад.

Француз также заявил, что не является «плохим парнем». «Я считаю, что заслуживаю уважение, когда борюсь и выигрываю честно», — сказал он.

В четверг, 9 февраля, сборная России, за которую выступали Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Александр Логинов и Антон Шипулин, заняла третье место в первой гонке чемпионата мира — смешанной. Французы с Фуркадом завоевали серебро. Немцы — золото.

После гонки Фуркад отказался пожимать руку Логинову и ушел с церемонии награждения. Шипулин заявил, что потерял уважение к французу.

1.
Германия
2.
Франция
3.
Россия
9.02.2017 16:45 Чемпионат мира Смешанная эстафета (микст)
М Страна Спортсмены Результат
1 Германия Ванесса Хинц, Лаура Дальмайер, Арнд Пайффер, Симон Шемп 01:09.06,4
2 Франция Анаис Шевалье, Мари Дорен-Абер, Кантен Фийон Майе, Мартен Фуркад +02,2
3 Россия Ольга ПОДЧУФАРОВА, Татьяна АКИМОВА, Александр ЛОГИНОВ, Антон ШИПУЛИН +03,2
4 Италия Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер, Доминик Виндиш +28,7
5 Украина Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный +35,6
6 Швеция Ханна Эберг, Анна Магнуссон, Йеспер Нелин, Фредрик Линдстрем +41,6
7 Чехия Ева Пускарчикова, Габриэла Коукалова, Ондржей Моравец, Михал Крчмарж +41,9
8 Норвегия Марта Ольсбу, Тирил Экхофф, Йоханнес Бе, Эмиль Хегле Свендсен +46,2
9 Австрия Лиза Тереза Хаузер, Фабьенна Хартвегер, Симон Эдер, Доминик Ландертингер +01.20,2
10 Финляндия Мари Лаукканен, Кайса Мякяряйнен, Туомас Гронман, Олли Хииденсало +01.38,9
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