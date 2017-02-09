Бэйли: Выступление пойманного на допинге Логинова на ЧМ — это неправильно
35-летний американский биатлонист Лоуэлл Бэйли пояснил свои позиции в борьбе с допингом.
«Мы любим российских фанатов! Я очень уважаю их. Я выступал в
Абсолютное большинство биатлонистов пропагандирует чистоту нашего спорта от запрещённых препаратов. Мы все хотим честную конкуренцию. IBU сделало первый шаг в правильном направлении. Нужно ужесточать правила. Зрители хотят видеть на пьедестале героев с незапятнанной репутацией.
Я думаю, что выступление Логинова на чемпионате мира — это неправильно. От российского биатлона исходит неправильный сигнал. Спортсмен не может быть пойман на допинге, пропасть на несколько лет и вернуться, как ни в чём не бывало. Означает ли это, что американские звёзды, например, Джастин Гэтлин, Тайсон Гэй и многие другие, должны уйти из спорта? Да, они обманывали соперников и зрителей и тоже не должны выступать на большом уровне», — сказал Бэйли в интервью «Тюменской арене».
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|9.02.2017 16:45
|Чемпионат мира
|Смешанная эстафета (микст)
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Германия
|Ванесса Хинц, Лаура Дальмайер, Арнд Пайффер, Симон Шемп
|01:09.06,4
|2
|Франция
|Анаис Шевалье, Мари Дорен-Абер, Кантен Фийон Майе, Мартен Фуркад
|+02,2
|3
|Россия
|Ольга ПОДЧУФАРОВА, Татьяна АКИМОВА, Александр ЛОГИНОВ, Антон ШИПУЛИН
|+03,2
|4
|Италия
|Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер, Доминик Виндиш
|+28,7
|5
|Украина
|Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный
|+35,6
|6
|Швеция
|Ханна Эберг, Анна Магнуссон, Йеспер Нелин, Фредрик Линдстрем
|+41,6
|7
|Чехия
|Ева Пускарчикова, Габриэла Коукалова, Ондржей Моравец, Михал Крчмарж
|+41,9
|8
|Норвегия
|Марта Ольсбу, Тирил Экхофф, Йоханнес Бе, Эмиль Хегле Свендсен
|+46,2
|9
|Австрия
|Лиза Тереза Хаузер, Фабьенна Хартвегер, Симон Эдер, Доминик Ландертингер
|+01.20,2
|10
|Финляндия
|Мари Лаукканен, Кайса Мякяряйнен, Туомас Гронман, Олли Хииденсало
|+01.38,9
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