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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28722617/
ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
9 февраля 2017, 21:16 | Биатлон | Чемпионат.com

Бэйли: Выступление пойманного на допинге Логинова на ЧМ — это неправильно

35-летний американский биатлонист Лоуэлл Бэйли пояснил свои позиции в борьбе с допингом.

«Мы любим российских фанатов! Я очень уважаю их. Я выступал в Ханты-Мансийске, чувствовал себя очень тепло. Все то, что мы делаем для биатлона, не направлено на конкретные места проведения или страны. Инициативная группа сосредоточена только на допинге и спортсменах.

Абсолютное большинство биатлонистов пропагандирует чистоту нашего спорта от запрещённых препаратов. Мы все хотим честную конкуренцию. IBU сделало первый шаг в правильном направлении. Нужно ужесточать правила. Зрители хотят видеть на пьедестале героев с незапятнанной репутацией.

Я думаю, что выступление Логинова на чемпионате мира — это неправильно. От российского биатлона исходит неправильный сигнал. Спортсмен не может быть пойман на допинге, пропасть на несколько лет и вернуться, как ни в чём не бывало. Означает ли это, что американские звёзды, например, Джастин Гэтлин, Тайсон Гэй и многие другие, должны уйти из спорта? Да, они обманывали соперников и зрителей и тоже не должны выступать на большом уровне», — сказал Бэйли в интервью «Тюменской арене».

1.
Германия
2.
Франция
3.
Россия
9.02.2017 16:45 Чемпионат мира Смешанная эстафета (микст)
М Страна Спортсмены Результат
1 Германия Ванесса Хинц, Лаура Дальмайер, Арнд Пайффер, Симон Шемп 01:09.06,4
2 Франция Анаис Шевалье, Мари Дорен-Абер, Кантен Фийон Майе, Мартен Фуркад +02,2
3 Россия Ольга ПОДЧУФАРОВА, Татьяна АКИМОВА, Александр ЛОГИНОВ, Антон ШИПУЛИН +03,2
4 Италия Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер, Доминик Виндиш +28,7
5 Украина Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный +35,6
6 Швеция Ханна Эберг, Анна Магнуссон, Йеспер Нелин, Фредрик Линдстрем +41,6
7 Чехия Ева Пускарчикова, Габриэла Коукалова, Ондржей Моравец, Михал Крчмарж +41,9
8 Норвегия Марта Ольсбу, Тирил Экхофф, Йоханнес Бе, Эмиль Хегле Свендсен +46,2
9 Австрия Лиза Тереза Хаузер, Фабьенна Хартвегер, Симон Эдер, Доминик Ландертингер +01.20,2
10 Финляндия Мари Лаукканен, Кайса Мякяряйнен, Туомас Гронман, Олли Хииденсало +01.38,9
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