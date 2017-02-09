«Мы любим российских фанатов! Я очень уважаю их. Я выступал в Ханты-Мансийске, чувствовал себя очень тепло. Все то, что мы делаем для биатлона, не направлено на конкретные места проведения или страны. Инициативная группа сосредоточена только на допинге и спортсменах.



Абсолютное большинство биатлонистов пропагандирует чистоту нашего спорта от запрещённых препаратов. Мы все хотим честную конкуренцию. IBU сделало первый шаг в правильном направлении. Нужно ужесточать правила. Зрители хотят видеть на пьедестале героев с незапятнанной репутацией.



Я думаю, что выступление Логинова на чемпионате мира — это неправильно. От российского биатлона исходит неправильный сигнал. Спортсмен не может быть пойман на допинге, пропасть на несколько лет и вернуться, как ни в чём не бывало. Означает ли это, что американские звёзды, например, Джастин Гэтлин, Тайсон Гэй и многие другие, должны уйти из спорта? Да, они обманывали соперников и зрителей и тоже не должны выступать на большом уровне», — сказал Бэйли в интервью «Тюменской арене».