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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
9 февраля 2017, 20:47 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Скандал с Фуркадом: в чем не прав Мартен

«СЭ» на основе видеодоказательств разбирается в скандале, который произошел по ходу сегодняшней смешанной эстафеты на чемпионате мира.

СЭ разбирается в скандале который произошел по ходу смешанной эстафеты на чемпионате мира. Увеличить
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Итак, в чем не прав француз Мартен Фуркад и почему так зла на него наша команда?

Эпизод первый. Фуркад ставит палку между лыж Логинова и сбивает его.

Александр Логинов передавал эстафету Антону Шипулину, а Фуркад принял ее у Кантена Фийона Майе. Уже отправившись в гонку и оставшись за спиной россиян, француз сделал легкое движение лыжей и палкой в сторону катящегося по краю трассы Логинова, который, в свою очередь, упал на снег.

Эпизод второй. Борьба в финишном створе Мартена Фуркада и Антона Шипулина.

В финишный створ влетают двое — Шипулин (№ 4) и Фуркад (№ 5). По правилам, траекторию движения в этот момент менять уже нельзя.

Эпизод третий. Фуркад меняет траекторию за 100 метров до финиша.

Видя, что Шипулин (№ 4) может атаковать из-за спины и готовится это сделать, обходя его слева, Фуркад резко меняет траекторию и сам уходит влево, мешая тем самым российскому биатлонисту. Тот, теряя время, вынужден притормаживать и обходить соперника справа. В итоге француз, получив преимущество, побеждает в борьбе за второе место.

1.
Германия
2.
Франция
3.
Россия
9.02.2017 16:45 Чемпионат мира Смешанная эстафета (микст)
М Страна Спортсмены Результат
1 Германия Ванесса Хинц, Лаура Дальмайер, Арнд Пайффер, Симон Шемп 01:09.06,4
2 Франция Анаис Шевалье, Мари Дорен-Абер, Кантен Фийон Майе, Мартен Фуркад +02,2
3 Россия Ольга ПОДЧУФАРОВА, Татьяна АКИМОВА, Александр ЛОГИНОВ, Антон ШИПУЛИН +03,2
4 Италия Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер, Доминик Виндиш +28,7
5 Украина Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный +35,6
6 Швеция Ханна Эберг, Анна Магнуссон, Йеспер Нелин, Фредрик Линдстрем +41,6
7 Чехия Ева Пускарчикова, Габриэла Коукалова, Ондржей Моравец, Михал Крчмарж +41,9
8 Норвегия Марта Ольсбу, Тирил Экхофф, Йоханнес Бе, Эмиль Хегле Свендсен +46,2
9 Австрия Лиза Тереза Хаузер, Фабьенна Хартвегер, Симон Эдер, Доминик Ландертингер +01.20,2
10 Финляндия Мари Лаукканен, Кайса Мякяряйнен, Туомас Гронман, Олли Хииденсало +01.38,9
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