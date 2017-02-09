Скандал с Фуркадом: в чем не прав Мартен

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Итак, в чем не прав француз Мартен Фуркад и почему так зла на него наша команда?

Эпизод первый. Фуркад ставит палку между лыж Логинова и сбивает его.

Александр Логинов передавал эстафету Антону Шипулину, а Фуркад принял ее у Кантена Фийона Майе. Уже отправившись в гонку и оставшись за спиной россиян, француз сделал легкое движение лыжей и палкой в сторону катящегося по краю трассы Логинова, который, в свою очередь, упал на снег.

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Эпизод второй. Борьба в финишном створе Мартена Фуркада и Антона Шипулина.

В финишный створ влетают двое — Шипулин (№ 4) и Фуркад (№ 5). По правилам, траекторию движения в этот момент менять уже нельзя.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="fr" dir="ltr">Les Bleus en argent ! Première médaille pour la France aux championnats du monde ! ? <a href="https://twitter.com/hashtag/lequipeBIATHLON?src=hash">#lequipeBIATHLON</a> <a href="https://t.co/x1oVgrtHoR">pic.twitter.com/x1oVgrtHoR</a></p>— la chaine L'ÉQUIPE (@lachainelequipe) <a href="https://twitter.com/lachainelequipe/status/829705397795581952">9 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Эпизод третий. Фуркад меняет траекторию за 100 метров до финиша.

Видя, что Шипулин (№ 4) может атаковать из-за спины и готовится это сделать, обходя его слева, Фуркад резко меняет траекторию и сам уходит влево, мешая тем самым российскому биатлонисту. Тот, теряя время, вынужден притормаживать и обходить соперника справа. В итоге француз, получив преимущество, побеждает в борьбе за второе место.

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