Скандал с Фуркадом: в чем не прав Мартен
«СЭ» на основе видеодоказательств разбирается в скандале, который произошел по ходу сегодняшней смешанной эстафеты на чемпионате мира.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Итак, в чем не прав француз Мартен Фуркад и почему так зла на него наша команда?
Эпизод первый. Фуркад ставит палку между лыж Логинова и сбивает его.
Александр Логинов передавал эстафету Антону Шипулину, а Фуркад принял ее у Кантена Фийона Майе. Уже отправившись в гонку и оставшись за спиной россиян, француз сделал легкое движение лыжей и палкой в сторону катящегося по краю трассы Логинова, который, в свою очередь, упал на снег.
Эпизод второй. Борьба в финишном створе Мартена Фуркада и Антона Шипулина.
В финишный створ влетают двое — Шипулин (№ 4) и Фуркад (№ 5). По правилам, траекторию движения в этот момент менять уже нельзя.
Эпизод третий. Фуркад меняет траекторию за 100 метров до финиша.
Видя, что Шипулин (№ 4) может атаковать
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|9.02.2017 16:45
|Чемпионат мира
|Смешанная эстафета (микст)
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Германия
|Ванесса Хинц, Лаура Дальмайер, Арнд Пайффер, Симон Шемп
|01:09.06,4
|2
|Франция
|Анаис Шевалье, Мари Дорен-Абер, Кантен Фийон Майе, Мартен Фуркад
|+02,2
|3
|Россия
|Ольга ПОДЧУФАРОВА, Татьяна АКИМОВА, Александр ЛОГИНОВ, Антон ШИПУЛИН
|+03,2
|4
|Италия
|Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер, Доминик Виндиш
|+28,7
|5
|Украина
|Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный
|+35,6
|6
|Швеция
|Ханна Эберг, Анна Магнуссон, Йеспер Нелин, Фредрик Линдстрем
|+41,6
|7
|Чехия
|Ева Пускарчикова, Габриэла Коукалова, Ондржей Моравец, Михал Крчмарж
|+41,9
|8
|Норвегия
|Марта Ольсбу, Тирил Экхофф, Йоханнес Бе, Эмиль Хегле Свендсен
|+46,2
|9
|Австрия
|Лиза Тереза Хаузер, Фабьенна Хартвегер, Симон Эдер, Доминик Ландертингер
|+01.20,2
|10
|Финляндия
|Мари Лаукканен, Кайса Мякяряйнен, Туомас Гронман, Олли Хииденсало
|+01.38,9
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