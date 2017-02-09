Ольга Подчуфарова: Я слишком быстро начала первый круг
Бронзовая медаль, завоеванная Россией в смешанной эстафете, стала первой наградой столь высокого ранга для Ольги Подчуфаровой. Хотя своим бегом россиянка оказалась неудовлетворена.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— По ходу этапа меня сильно «прижимало», — призналась она. — Первый круг я прошла более интенсивно, чем следовало бы, но такова была скорость группы, а отставать от нее мне не хотелось.
— Почему?
— Не знаю. Но в смешанной спортсмены всегда бегут быстрее. Возможно дело в том, что на обычную эстафету первым спортсменом ставят всегда сильных стрелков. То есть людей, которые гарантированно пройдут оба стрелковых рубежа с минимальными потерями. Быстрых гонщиков там ставят на финиш. А вот в смешанке просто выбирают двух лучших по комплексу качеств — как у парней, так и у девушек.
— Старший тренер вашей команды Виталий Норицын сказал на пристрелке, что по вашей кандидатуре у него не было никаких сомнений — вы неплохо зарекомендовали себя во всех эстафетах сезона. А как считаете сами, где бежалось наиболее хорошо?
— Неплохим получился этап Кубка мира в Поклюке — там я тоже бежала первый этап, но сумела гораздо лучше разложить силы. Как и в Антхольце, кстати. Там я не была привязана к общей толпе, шла своим темпом, поэтому раскладка получилась более ровной, не то, что в Хохфильцене. Но здесь я уже ничего не могла поправить: если на первом круге ты залез в «долг», добегать приходится «на зубах», много раз в этом убеждалась.
— Освободить вас от спринта и преследования было вашей личной просьбой?
— Нет. Такое решение приняли тренеры, но должна сказать, что я с этим решением полностью согласна.
— Почему? Вы настолько неважно готовы?
— По ходу сезона было заметно, что связка «спринт-пасьют» не слишком хорошо у меня складывается. Нет достаточной скорости. Единственное, где я могу
— Вы
— Думаю, это все еще следствие прошлого сезона — организм не готов к более высоким скоростям. Возможно, не будет готов и в следующем году. В индивидуальной гонке мне намного проще: там нужно просто выбрать оптимальный ход и уповать на стрельбу. Во всем, что касается спринтерских нагрузок, мне по силам только совсем коротенькие отрезки. Дайте мне пробежать лыжный спринт, к примеру, это будет гораздо проще, чем бежать спринт в биатлоне.
Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ из Хохфильцена.
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|9.02.2017 16:45
|Чемпионат мира
|Смешанная эстафета (микст)
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Германия
|Ванесса Хинц, Лаура Дальмайер, Арнд Пайффер, Симон Шемп
|01:09.06,4
|2
|Франция
|Анаис Шевалье, Мари Дорен-Абер, Кантен Фийон Майе, Мартен Фуркад
|+02,2
|3
|Россия
|Ольга ПОДЧУФАРОВА, Татьяна АКИМОВА, Александр ЛОГИНОВ, Антон ШИПУЛИН
|+03,2
|4
|Италия
|Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер, Доминик Виндиш
|+28,7
|5
|Украина
|Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный
|+35,6
|6
|Швеция
|Ханна Эберг, Анна Магнуссон, Йеспер Нелин, Фредрик Линдстрем
|+41,6
|7
|Чехия
|Ева Пускарчикова, Габриэла Коукалова, Ондржей Моравец, Михал Крчмарж
|+41,9
|8
|Норвегия
|Марта Ольсбу, Тирил Экхофф, Йоханнес Бе, Эмиль Хегле Свендсен
|+46,2
|9
|Австрия
|Лиза Тереза Хаузер, Фабьенна Хартвегер, Симон Эдер, Доминик Ландертингер
|+01.20,2
|10
|Финляндия
|Мари Лаукканен, Кайса Мякяряйнен, Туомас Гронман, Олли Хииденсало
|+01.38,9
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