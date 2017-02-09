Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/28722400/
ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
9 февраля 2017, 20:49 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Ольга Подчуфарова: Я слишком быстро начала первый круг

Бронзовая медаль, завоеванная Россией в смешанной эстафете, стала первой наградой столь высокого ранга для Ольги Подчуфаровой. Хотя своим бегом россиянка оказалась неудовлетворена.

Бронза в смешанной эстафете ЧМ — первая награда столь высокого ранга для россиянки. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Спорт-Экспресс

— По ходу этапа меня сильно «прижимало», — призналась она. — Первый круг я прошла более интенсивно, чем следовало бы, но такова была скорость группы, а отставать от нее мне не хотелось. Из-за этого я раньше времени «залезла» в слишком большой лактат, мышцы начали интенсивно закисляться, и уже на втором круге для меня стало очевидно, что скорость группы становится для меня непосильной. Пришлось начать «отпускать» соперниц, иначе был риск подойти ко второй стрельбе не в самом лучшем состоянии. А на третий круг меня уже совсем не хватило. Когда бежишь на высоком лактате, все движения становятся не такими, как обычно, скорость тоже падает. Думаю, если бы начала гонку поспокойнее, финиш мог получиться тоже другим. Но повторю то, что уже сказала в микст-зоне: первый этап в смешанной эстафете и первый этап в «классике» — это совершенно разные скорости.

— Почему?

— Не знаю. Но в смешанной спортсмены всегда бегут быстрее. Возможно дело в том, что на обычную эстафету первым спортсменом ставят всегда сильных стрелков. То есть людей, которые гарантированно пройдут оба стрелковых рубежа с минимальными потерями. Быстрых гонщиков там ставят на финиш. А вот в смешанке просто выбирают двух лучших по комплексу качеств — как у парней, так и у девушек.

— Старший тренер вашей команды Виталий Норицын сказал на пристрелке, что по вашей кандидатуре у него не было никаких сомнений — вы неплохо зарекомендовали себя во всех эстафетах сезона. А как считаете сами, где бежалось наиболее хорошо?

— Неплохим получился этап Кубка мира в Поклюке — там я тоже бежала первый этап, но сумела гораздо лучше разложить силы. Как и в Антхольце, кстати. Там я не была привязана к общей толпе, шла своим темпом, поэтому раскладка получилась более ровной, не то, что в Хохфильцене. Но здесь я уже ничего не могла поправить: если на первом круге ты залез в «долг», добегать приходится «на зубах», много раз в этом убеждалась.

— Освободить вас от спринта и преследования было вашей личной просьбой?

— Нет. Такое решение приняли тренеры, но должна сказать, что я с этим решением полностью согласна.

— Почему? Вы настолько неважно готовы?

— По ходу сезона было заметно, что связка «спринт-пасьют» не слишком хорошо у меня складывается. Нет достаточной скорости. Единственное, где я могу что-то отыграть, это стрельба. Поэтому мы и решили сосредоточиться в Хохфильцене прежде всего на индивидуальной гонке. В биатлоне чудес не бывает. Даже внутри нашей команды есть люди, способные пройти «связку» гораздо лучше, чем я.

— Вы как-то объясняете такое западение скоростей?

— Думаю, это все еще следствие прошлого сезона — организм не готов к более высоким скоростям. Возможно, не будет готов и в следующем году. В индивидуальной гонке мне намного проще: там нужно просто выбрать оптимальный ход и уповать на стрельбу. Во всем, что касается спринтерских нагрузок, мне по силам только совсем коротенькие отрезки. Дайте мне пробежать лыжный спринт, к примеру, это будет гораздо проще, чем бежать спринт в биатлоне.

Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ из Хохфильцена.

1.
Германия
2.
Франция
3.
Россия
9.02.2017 16:45 Чемпионат мира Смешанная эстафета (микст)
М Страна Спортсмены Результат
1 Германия Ванесса Хинц, Лаура Дальмайер, Арнд Пайффер, Симон Шемп 01:09.06,4
2 Франция Анаис Шевалье, Мари Дорен-Абер, Кантен Фийон Майе, Мартен Фуркад +02,2
3 Россия Ольга ПОДЧУФАРОВА, Татьяна АКИМОВА, Александр ЛОГИНОВ, Антон ШИПУЛИН +03,2
4 Италия Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер, Доминик Виндиш +28,7
5 Украина Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный +35,6
6 Швеция Ханна Эберг, Анна Магнуссон, Йеспер Нелин, Фредрик Линдстрем +41,6
7 Чехия Ева Пускарчикова, Габриэла Коукалова, Ондржей Моравец, Михал Крчмарж +41,9
8 Норвегия Марта Ольсбу, Тирил Экхофф, Йоханнес Бе, Эмиль Хегле Свендсен +46,2
9 Австрия Лиза Тереза Хаузер, Фабьенна Хартвегер, Симон Эдер, Доминик Ландертингер +01.20,2
10 Финляндия Мари Лаукканен, Кайса Мякяряйнен, Туомас Гронман, Олли Хииденсало +01.38,9
Смотреть полные результаты гонки

Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

Мишель Вьон: Холодной войны между российским и французским биатлоном не существует

Мишель Вьон: Холодной войны между российским и французским биатлоном не существует

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 9 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Называть конфликтную ситуацию между французом Мартеном Фуркадом и российскими биатлонистами холодной войной некорректно и оснований для этого нет. Такое мнение ТАСС высказал Мишель Вьон, президент Федерации лыжного спорта Франции.
Еще 7 новостей  Все новости
09 февраля

Что Фуркад себе позволяет. Первый скандал чемпионата мира

Трагедия в Испании

Слуцкого уже ждут в Англии