Ольга Подчуфарова: Я слишком быстро начала первый круг

— По ходу этапа меня сильно «прижимало», — призналась она. — Первый круг я прошла более интенсивно, чем следовало бы, но такова была скорость группы, а отставать от нее мне не хотелось. Из-за этого я раньше времени «залезла» в слишком большой лактат, мышцы начали интенсивно закисляться, и уже на втором круге для меня стало очевидно, что скорость группы становится для меня непосильной. Пришлось начать «отпускать» соперниц, иначе был риск подойти ко второй стрельбе не в самом лучшем состоянии. А на третий круг меня уже совсем не хватило. Когда бежишь на высоком лактате, все движения становятся не такими, как обычно, скорость тоже падает. Думаю, если бы начала гонку поспокойнее, финиш мог получиться тоже другим. Но повторю то, что уже сказала в микст-зоне: первый этап в смешанной эстафете и первый этап в «классике» — это совершенно разные скорости.

— Почему?

— Не знаю. Но в смешанной спортсмены всегда бегут быстрее. Возможно дело в том, что на обычную эстафету первым спортсменом ставят всегда сильных стрелков. То есть людей, которые гарантированно пройдут оба стрелковых рубежа с минимальными потерями. Быстрых гонщиков там ставят на финиш. А вот в смешанке просто выбирают двух лучших по комплексу качеств — как у парней, так и у девушек.

— Старший тренер вашей команды Виталий Норицын сказал на пристрелке, что по вашей кандидатуре у него не было никаких сомнений — вы неплохо зарекомендовали себя во всех эстафетах сезона. А как считаете сами, где бежалось наиболее хорошо?

— Неплохим получился этап Кубка мира в Поклюке — там я тоже бежала первый этап, но сумела гораздо лучше разложить силы. Как и в Антхольце, кстати. Там я не была привязана к общей толпе, шла своим темпом, поэтому раскладка получилась более ровной, не то, что в Хохфильцене. Но здесь я уже ничего не могла поправить: если на первом круге ты залез в «долг», добегать приходится «на зубах», много раз в этом убеждалась.

— Освободить вас от спринта и преследования было вашей личной просьбой?

— Нет. Такое решение приняли тренеры, но должна сказать, что я с этим решением полностью согласна.

— Почему? Вы настолько неважно готовы?

— По ходу сезона было заметно, что связка «спринт-пасьют» не слишком хорошо у меня складывается. Нет достаточной скорости. Единственное, где я могу что-то отыграть, это стрельба. Поэтому мы и решили сосредоточиться в Хохфильцене прежде всего на индивидуальной гонке. В биатлоне чудес не бывает. Даже внутри нашей команды есть люди, способные пройти «связку» гораздо лучше, чем я.

— Вы как-то объясняете такое западение скоростей?

— Думаю, это все еще следствие прошлого сезона — организм не готов к более высоким скоростям. Возможно, не будет готов и в следующем году. В индивидуальной гонке мне намного проще: там нужно просто выбрать оптимальный ход и уповать на стрельбу. Во всем, что касается спринтерских нагрузок, мне по силам только совсем коротенькие отрезки. Дайте мне пробежать лыжный спринт, к примеру, это будет гораздо проще, чем бежать спринт в биатлоне.

Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ из Хохфильцена.