Мишель Вьон: Холодной войны между российским и французским биатлоном не существует
ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 9 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Называть конфликтную ситуацию между французом Мартеном Фуркадом и российскими биатлонистами холодной войной некорректно и оснований для этого нет. Такое мнение ТАСС высказал Мишель Вьон, президент Федерации лыжного спорта Франции.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Во время награждения сборной России, занявшей в четверг третье место в смешанной эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене, двукратный олимпийский чемпион Фуркад сделал попытку уйти с пьедестала. Кроме того, во время гонки он стал виновником падения российского биатлониста Александра Логинова, которому ранее в социальных сетях в некорректной форме напомнил о его допинговом прошлом. Француз отказался признавать свою вину, но извинился перед россиянами.
«Я попросил Мартена больше не высказываться на эту тему в социальных сетях. И вчера вечером он заверил меня, что он себе больше такого не позволит. Однако сегодня эта история вновь оказалась в центре внимания, и дошло до того, что отношения России и Франции стали сравнивать с холодной войной. Но для этого никаких оснований не существует, мы решили еще раз поговорить с Мартеном, чтобы он не растрачивал свою энергию на то, чтобы “укусить” российских биатлонистов, а сосредоточился на завоевании золотых медалей», — сказал Вьон.
В финишном створе француз не позволил обогнать себя Шипулину, перекрыв коридор. «Я уверен, что Фуркад и Шипулин уважают друг друга как спортсмены. Я не думаю, что Мартен имел
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|9.02.2017 16:45
|Чемпионат мира
|Смешанная эстафета (микст)
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Германия
|Ванесса Хинц, Лаура Дальмайер, Арнд Пайффер, Симон Шемп
|01:09.06,4
|2
|Франция
|Анаис Шевалье, Мари Дорен-Абер, Кантен Фийон Майе, Мартен Фуркад
|+02,2
|3
|Россия
|Ольга ПОДЧУФАРОВА, Татьяна АКИМОВА, Александр ЛОГИНОВ, Антон ШИПУЛИН
|+03,2
|4
|Италия
|Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер, Доминик Виндиш
|+28,7
|5
|Украина
|Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный
|+35,6
|6
|Швеция
|Ханна Эберг, Анна Магнуссон, Йеспер Нелин, Фредрик Линдстрем
|+41,6
|7
|Чехия
|Ева Пускарчикова, Габриэла Коукалова, Ондржей Моравец, Михал Крчмарж
|+41,9
|8
|Норвегия
|Марта Ольсбу, Тирил Экхофф, Йоханнес Бе, Эмиль Хегле Свендсен
|+46,2
|9
|Австрия
|Лиза Тереза Хаузер, Фабьенна Хартвегер, Симон Эдер, Доминик Ландертингер
|+01.20,2
|10
|Финляндия
|Мари Лаукканен, Кайса Мякяряйнен, Туомас Гронман, Олли Хииденсало
|+01.38,9
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