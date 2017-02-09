Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/28722395/
ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
9 февраля 2017, 20:50 | Биатлон | ТАСС

Мишель Вьон: Холодной войны между российским и французским биатлоном не существует

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 9 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Называть конфликтную ситуацию между французом Мартеном Фуркадом и российскими биатлонистами холодной войной некорректно и оснований для этого нет. Такое мнение ТАСС высказал Мишель Вьон, президент Федерации лыжного спорта Франции.

По словам главы Федерации лыжного спорта Франции Мишеля Вьона он еще раз поговорит с Фуркадом чтобы тот сосредоточился на завоевании золотых медалей. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Во время награждения сборной России, занявшей в четверг третье место в смешанной эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене, двукратный олимпийский чемпион Фуркад сделал попытку уйти с пьедестала. Кроме того, во время гонки он стал виновником падения российского биатлониста Александра Логинова, которому ранее в социальных сетях в некорректной форме напомнил о его допинговом прошлом. Француз отказался признавать свою вину, но извинился перед россиянами.

«Я попросил Мартена больше не высказываться на эту тему в социальных сетях. И вчера вечером он заверил меня, что он себе больше такого не позволит. Однако сегодня эта история вновь оказалась в центре внимания, и дошло до того, что отношения России и Франции стали сравнивать с холодной войной. Но для этого никаких оснований не существует, мы решили еще раз поговорить с Мартеном, чтобы он не растрачивал свою энергию на то, чтобы “укусить” российских биатлонистов, а сосредоточился на завоевании золотых медалей», — сказал Вьон.

В финишном створе француз не позволил обогнать себя Шипулину, перекрыв коридор. «Я уверен, что Фуркад и Шипулин уважают друг друга как спортсмены. Я не думаю, что Мартен имел что-нибудь конкретно против него», — сказал собеседник агентства.

1.
Германия
2.
Франция
3.
Россия
9.02.2017 16:45 Чемпионат мира Смешанная эстафета (микст)
М Страна Спортсмены Результат
1 Германия Ванесса Хинц, Лаура Дальмайер, Арнд Пайффер, Симон Шемп 01:09.06,4
2 Франция Анаис Шевалье, Мари Дорен-Абер, Кантен Фийон Майе, Мартен Фуркад +02,2
3 Россия Ольга ПОДЧУФАРОВА, Татьяна АКИМОВА, Александр ЛОГИНОВ, Антон ШИПУЛИН +03,2
4 Италия Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер, Доминик Виндиш +28,7
5 Украина Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный +35,6
6 Швеция Ханна Эберг, Анна Магнуссон, Йеспер Нелин, Фредрик Линдстрем +41,6
7 Чехия Ева Пускарчикова, Габриэла Коукалова, Ондржей Моравец, Михал Крчмарж +41,9
8 Норвегия Марта Ольсбу, Тирил Экхофф, Йоханнес Бе, Эмиль Хегле Свендсен +46,2
9 Австрия Лиза Тереза Хаузер, Фабьенна Хартвегер, Симон Эдер, Доминик Ландертингер +01.20,2
10 Финляндия Мари Лаукканен, Кайса Мякяряйнен, Туомас Гронман, Олли Хииденсало +01.38,9
Смотреть полные результаты гонки

Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

Еще 7 новостей  Все новости
9 февраля

Мутко: российским биатлонистам не следует обращать внимание на поведение Фуркада

Глава федерации: холодной войны между российским и французским биатлоном не существует

Шипулин: Фуркад некрасиво повел себя по отношению ко всей сборной России