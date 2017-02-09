Мишель Вьон: Холодной войны между российским и французским биатлоном не существует

Во время награждения сборной России, занявшей в четверг третье место в смешанной эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене, двукратный олимпийский чемпион Фуркад сделал попытку уйти с пьедестала. Кроме того, во время гонки он стал виновником падения российского биатлониста Александра Логинова, которому ранее в социальных сетях в некорректной форме напомнил о его допинговом прошлом. Француз отказался признавать свою вину, но извинился перед россиянами.

«Я попросил Мартена больше не высказываться на эту тему в социальных сетях. И вчера вечером он заверил меня, что он себе больше такого не позволит. Однако сегодня эта история вновь оказалась в центре внимания, и дошло до того, что отношения России и Франции стали сравнивать с холодной войной. Но для этого никаких оснований не существует, мы решили еще раз поговорить с Мартеном, чтобы он не растрачивал свою энергию на то, чтобы “укусить” российских биатлонистов, а сосредоточился на завоевании золотых медалей», — сказал Вьон.