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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
9 февраля 2017, 20:30 | Биатлон | ТАСС

Мутко: Российским биатлонистам не следует обращать внимание на поведение Фуркада

МОСКВА, 9 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Биатлонистам сборной России не нужно обращать внимание на поведение французска Мартена Фуркада, ставшего инициатором скандала после смешанной эстафеты на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Такое мнение ТАСС высказал вице- премьер РФ Виталий Мутко.

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© ИТАР-ТАСС

В ходе смешанной эстафеты Фуркад наступил на лыжу финишировавшего Александра Логинова, что привело к падению россиянина. Российская команда в смешанной эстафете заняла третье место, французы стали вторыми. Во время церемонии награждения Фуркад демонстративно покинул пьедестал, но вскоре вернулся обратно.

«Нам надо в гонках по-спортивному доказывать свою силу и не обращать внимание на все это, — отметил Мутко. — Сборной России надо побеждать, что мы умеем делать».

В финишном створе Фуркад не дал себя обогнать Шипулину, закрыв коридор. «Российские биатлонисты отлично провели гонку, видна заряженность ребят, — добавил вице-премьер РФ. — Конечно, когда некоторые звезды так ведут себя в финишном створе. При этом видно, что Антон (Шипулин) и Саша (Логинов) отлично готовы, рвутся в бой. Все основные гонки чемпионата мира еще впереди».

Логинов с ноября 2014 года был дисквалифицирован на два года за употребление эритропоэтина. В январе после возвращения в спорт он стал трехкратным чемпионом Европы.

1.
Германия
2.
Франция
3.
Россия
9.02.2017 16:45 Чемпионат мира Смешанная эстафета (микст)
М Страна Спортсмены Результат
1 Германия Ванесса Хинц, Лаура Дальмайер, Арнд Пайффер, Симон Шемп 01:09.06,4
2 Франция Анаис Шевалье, Мари Дорен-Абер, Кантен Фийон Майе, Мартен Фуркад +02,2
3 Россия Ольга ПОДЧУФАРОВА, Татьяна АКИМОВА, Александр ЛОГИНОВ, Антон ШИПУЛИН +03,2
4 Италия Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер, Доминик Виндиш +28,7
5 Украина Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный +35,6
6 Швеция Ханна Эберг, Анна Магнуссон, Йеспер Нелин, Фредрик Линдстрем +41,6
7 Чехия Ева Пускарчикова, Габриэла Коукалова, Ондржей Моравец, Михал Крчмарж +41,9
8 Норвегия Марта Ольсбу, Тирил Экхофф, Йоханнес Бе, Эмиль Хегле Свендсен +46,2
9 Австрия Лиза Тереза Хаузер, Фабьенна Хартвегер, Симон Эдер, Доминик Ландертингер +01.20,2
10 Финляндия Мари Лаукканен, Кайса Мякяряйнен, Туомас Гронман, Олли Хииденсало +01.38,9
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