Антон Шипулин: Если будем молчать и не реагировать на подобное, иностранцы и дальше будут нас унижать

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— Фуркад на пресс-конференции сказал, что если как-то помешал кому-то из нашей сборной на дистанции — то сделал это не специально. И он совершенно не понимает, почему вы не пожали ему руку на награждении.

— Люди не слепые, все видят его поведение. Я пытался к нему нормально относиться, очень уважаю его, как спортсмена, но вот как человека — с каждым разом все меньше и меньше. Сегодня была достигнута точка кипения. Пока мы с ним не поговорим, или я не увижу с его стороны какие-то факты перемены — мое мнение о нем не изменится.

— Что именно вы считаете крайней точкой?

— Его сегодняшний толчок Александра Логинова. Подходил к Саше, спрашивал, точно ли Фуркад толкнул его специально. Он ответил утвердительно. Да и со мной во время нашего этапа Мартен вел себя не очень достойно.

— О чем вы говорите?

— С точки зрения правил претензий к нему нет, но вот с человеческой — вопросы есть. Например, по дистанции я работал один. Показывал Мартену, мол, давай меняться, вместе догоним итальянца, а он отвечал «нет», — и сидел за моей спиной. Что касается финиша, то я там я всегда сопернику оставляю какое-то пространство. Фуркад же постоянно перекрывал мне дорогу. Хотя правилам это не противоречит.

— Вы с Логиновым договаривались, что не пожмете Фуркаду руку на награждении? Или это получилось спонтанно?

— Перед награждением я был настолько зол, что сказал Александру: «Я не буду жать ему руку». Александр ответил: «А я — тем более». У него ведь поводов для обид еще больше. Логинова хотелось поддержать, ведь вокруг него сейчас очень много негатива. Крайне непросто выступать на чемпионате мира, когда вокруг тебя столько высказываний. Особенно усердствует как раз Фуркад.

Александр сегодня вообще большой молодец. Он справился. Я бы на него не обиделся, даже если бы он зашел на один, два и даже три штрафных круга. Прекрасно понимаю, как на него давит вся эта обстановка. Спортсмен должен бороться на трассе, а не заниматься политикой. Тем более что мы — люди медийные, и наши конфликты имеют очень широкий размах. Но если пошла такая пьянка, что нам остается?

— Вы, не подав Фуркаду руку, по сути, тоже занимались политикой.

— Он показал свое отношение к нам на дистанции. Терпеть это неприемлемо. Мы — одна команда, единый организм. И отношение к любому из спортсменов напрямую отражается на всех членах команды. Если мы будем молчать и не реагировать на подобное, иностранцы и дальше будут нас унижать, показывая свое превосходство. Это неправильно.

— Как вы прокомментируете решение наших тренеров не подавать протест на действия Фуркада?

— Я еще с ними не разговаривал.

— Не стоит ли вам переговорить с Фуркадом тет-а-тет?

— Думаю, еще поговорим. Но сначала нужно остыть. Дома я еще раз пересмотрю повтор, поговорю с Александром. Понимаю, что конфликты ни к чему хорошему не приводят. Хотя… подняли сегодня рейтинг нашего вида спорта (улыбается). Если серьезно, никакого смысла воевать всю оставшуюся карьеру не вижу.

— Если после просмотра записи гонки ситуация покажется вам не такой очевидной, готовы принести извинения Фуркаду?

— Если увижу, что он сделал это неумышленно и жалеет о содеянном, в том числе, о «поздравлениях» Александра с днем рождения, то мы, конечно, продолжим общаться и жать друг другу руки.

— Что можете сказать о выступлении? А то из-за конфликта почти никто не заметил, что Россия впервые с 2008 года выиграла медаль в смешанной эстафете.

— Самочувствие было хорошее. Рассчитывал на финишную прямую. Наверное, нужно было обойти Фуркада пораньше, на подъеме. Но когда он перекрыл левую полосу, с которой я планировал накатывать, и мне пришлось уходить направо, понял, что проиграю. До финиша оставалось всего метров 20−30. Это слишком мало. Но в целом пробежал свой этап неплохо. Ход у меня сейчас нормальный. Если бы не последние 50 м — был бы полностью доволен.

Владимир ИВАНОВ

из Хохфильцена.