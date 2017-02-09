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9 февраля сборная России в составе Ольги Подчуфаровой, Татьяны Акимовой, Александра Логинова и Антона Шипулина стала бронзовым призером смешанной эстафеты чемпионата мира в Хохфильцене. Это первая медаль российской команды в смешанных эстафетах на главных стартах (чемпионатах мира и Сочи-2014) с 2008 года. На ЧМ-2008 в шведском Эстерсунде россияне также были третьими.

Итоги гонки для «Известий» подвел трехкратный чемпион мира, серебряный призер Олимпийских игр Павел Ростовцев. .

— Конечно, это очень хороший результат, мы всё рады этой медали, — сказал Павел Ростовцев. — Стоит учесть, что на прошлом чемпионате мира у нас вообще не было медалей. Поэтому было важно с первой же гонки показать достойный результат. В следующих гонках это даст ребятам психологическую уверенность. Искренне поздравляю нашу команду, особенно Сашу Логинова, который показал себя как настоящий боец. После двухлетнего простоя он демонстрирует великолепную форму. .

Эстафета складывалась для нашей команды непросто. После первого этапа, который бежала Ольга Подчуфарова, Россия занимала лишь 14-е место. На втором этапе Татьяне Акимовой удалось отыграть девять позиций и вернуть команду в борьбу за медали. Александр Логинов, хоть и допустил два промаха на втором огневом рубеже, но отлично прошел всю дистанцию ходом и на заключительной этап отправил Антона Шипулина в 20-секундном отрыве от лидеров — Германии и Италии.

— Борьба была очень острой, все россияне показали свои сильные стороны — продолжил Павел Ростовцев. — Я бы не сказал, что Подчуфарова провалила свой этап. Она показала безошибочную стрельбу, десять из десяти, но по дистанции она должна была пробежать лучше. 34 секунды отставания от первого места — это довольно много. Я думаю, что 20 секунд она проиграла сама себе. Но это биатлон, тем он и интересен. У наших соперников тоже были неудачные выступления, особенно у чехов и норвежцев. Француз на третьем этапе пошел на штрафной круг. Самый главный наш козырь — уверенные действия на огневом рубеже. Все стреляли относительно хорошо. .

Украшением четвертого этапа стала борьба между Антоном Шипулиным и Мартеном Фуркадом. После второго огневого рубежа лидеры мирового биатлона ушли на дистанцию на втором и третьем местах, и до последнего метра боролись за серебряную медаль. В этот раз сильнее оказался француз. По словам Шипулина, Фуркад нечестно повел себя на финише: «Если ты считаешь себя сильным спортсменом, то ты должен разбираться по-честному, а не закрывать коридор. Может, это было и по правилам, но я бы так себя не вел», — заявил Шипулин в эфире «Матч ТВ».

— Я думаю, что Фуркад действовал по правилам, хоть и на грани фола, — считает Павел Ростовцев. — Как мне показалось, он пошел на дальний коридор тогда, когда они не вошли в зону финишной разметки. Конечно, краем глаза он видел, что Антон хочет обойти его по внешнему радиусу. Но думаю, что он делал все в пределах правил. .

Однако больше всего разговоров вызвал эпизод на финише третьего этапа, когда Логинов передал эстафету Шипулину. Фуркад, практически одновременно принявший эстафету от Кентена Фильона-Майе, задел россиянина и сбил его с ног. Многим показалось, что француз сделал это специально. .

— Это был игровой момент, — заявил Павел Ростовцев. — Было видно, что Мартен стал смещаться в левую сторону и случайно «подсек» нашего биатлониста. Призываю болельщиков не концентрироваться на этом моменте. Такое бывает. .

Фуркад демонстративно ушел с церемонии награждения, когда на третью ступень пьедестала поднялась сборная России — ранее он неоднократно критиковал Александра Логинова из-за его дисквалификации за допинг.

Действия французского спортсмена прокоментировал четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов.

— В эпизоде, когда Фуркад подрезал Шипулина, француз поступил абсолютно правильно, — сказал Александр Тихонов. — За счет этого маневра он смог оторваться и занять итоговое второе место. Я считаю, что Антон сам должен был уходить вправо и резать траекторию — надо быть внимательным всегда, затылком смотреть, что происходит за спиной. Шипулин уже не в первый раз так ошибается и эти ошибки зачастую становятся результативными. Думаю, в этот раз мы вполне могли стать вторыми. Хотя и бронза — это очень хорошо. Фуркад покинул церемонию награждения? Так надо было их еще во времена Наполеона прижучить!