«Столкновение Фуркада и Логинова — игровой момент»
Эксперты «Известий» Павел Ростовцев и Александр Тихонов — о смешанной эстафете на ЧМ в Хохфильцене, в которой сборная России впервые за 9 лет выиграла бронзу.
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9 февраля сборная России в составе Ольги Подчуфаровой, Татьяны Акимовой, Александра Логинова и Антона Шипулина стала бронзовым призером смешанной эстафеты чемпионата мира в Хохфильцене. Это первая медаль российской команды в смешанных эстафетах на главных стартах (чемпионатах мира и Сочи-2014) с 2008 года. На ЧМ-2008 в шведском Эстерсунде россияне также были третьими.
Итоги гонки для «Известий» подвел трехкратный чемпион мира, серебряный призер Олимпийских игр Павел Ростовцев. .
— Конечно, это очень хороший результат, мы всё рады этой медали, — сказал Павел Ростовцев. — Стоит учесть, что на прошлом чемпионате мира у нас вообще не было медалей. Поэтому было важно с первой же гонки показать достойный результат. В следующих гонках это даст ребятам психологическую уверенность. Искренне поздравляю нашу команду, особенно Сашу Логинова, который показал себя как настоящий боец. После двухлетнего простоя он демонстрирует великолепную форму. .
Эстафета складывалась для нашей команды непросто. После первого этапа, который бежала Ольга Подчуфарова, Россия занимала лишь 14-е место. На втором этапе Татьяне Акимовой удалось отыграть девять позиций и вернуть команду в борьбу за медали. Александр Логинов, хоть и допустил два промаха на втором огневом рубеже, но отлично прошел всю дистанцию ходом и на заключительной этап отправил Антона Шипулина в 20-секундном отрыве от лидеров — Германии и Италии.
— Борьба была очень острой, все россияне показали свои сильные стороны — продолжил Павел Ростовцев. — Я бы не сказал, что Подчуфарова провалила свой этап. Она показала безошибочную стрельбу, десять из десяти, но по дистанции она должна была пробежать лучше. 34 секунды отставания от первого места — это довольно много. Я думаю, что 20 секунд она проиграла сама себе. Но это биатлон, тем он и интересен. У наших соперников тоже были неудачные выступления, особенно у чехов и норвежцев. Француз на третьем этапе пошел на штрафной круг. Самый главный наш козырь — уверенные действия на огневом рубеже. Все стреляли относительно хорошо. .
Украшением четвертого этапа стала борьба между Антоном Шипулиным и Мартеном Фуркадом. После второго огневого рубежа лидеры мирового биатлона ушли на дистанцию на втором и третьем местах, и до последнего метра боролись за серебряную медаль. В этот раз сильнее оказался француз. По словам Шипулина, Фуркад нечестно повел себя на финише: «Если ты считаешь себя сильным спортсменом, то ты должен разбираться
— Я думаю, что Фуркад действовал по правилам, хоть и на грани фола, — считает Павел Ростовцев. — Как мне показалось, он пошел на дальний коридор тогда, когда они не вошли в зону финишной разметки. Конечно, краем глаза он видел, что Антон хочет обойти его по внешнему радиусу. Но думаю, что он делал все в пределах правил. .
Однако больше всего разговоров вызвал эпизод на финише третьего этапа, когда Логинов передал эстафету Шипулину. Фуркад, практически одновременно принявший эстафету от Кентена
— Это был игровой момент, — заявил Павел Ростовцев. — Было видно, что Мартен стал смещаться в левую сторону и случайно «подсек» нашего биатлониста. Призываю болельщиков не концентрироваться на этом моменте. Такое бывает. .
Фуркад демонстративно ушел с церемонии награждения, когда на третью ступень пьедестала поднялась сборная России — ранее он неоднократно критиковал Александра Логинова
Действия французского спортсмена прокоментировал четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов.
— В эпизоде, когда Фуркад подрезал Шипулина, француз поступил абсолютно правильно, — сказал Александр Тихонов. — За счет этого маневра он смог оторваться и занять итоговое второе место. Я считаю, что Антон сам должен был уходить вправо и резать траекторию — надо быть внимательным всегда, затылком смотреть, что происходит за спиной. Шипулин уже не в первый раз так ошибается и эти ошибки зачастую становятся результативными. Думаю, в этот раз мы вполне могли стать вторыми. Хотя и бронза — это очень хорошо. Фуркад покинул церемонию награждения? Так надо было их еще во времена Наполеона прижучить!
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|9.02.2017 16:45
|Чемпионат мира
|Смешанная эстафета (микст)
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Германия
|Ванесса Хинц, Лаура Дальмайер, Арнд Пайффер, Симон Шемп
|01:09.06,4
|2
|Франция
|Анаис Шевалье, Мари Дорен-Абер, Кантен Фийон Майе, Мартен Фуркад
|+02,2
|3
|Россия
|Ольга ПОДЧУФАРОВА, Татьяна АКИМОВА, Александр ЛОГИНОВ, Антон ШИПУЛИН
|+03,2
|4
|Италия
|Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер, Доминик Виндиш
|+28,7
|5
|Украина
|Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный
|+35,6
|6
|Швеция
|Ханна Эберг, Анна Магнуссон, Йеспер Нелин, Фредрик Линдстрем
|+41,6
|7
|Чехия
|Ева Пускарчикова, Габриэла Коукалова, Ондржей Моравец, Михал Крчмарж
|+41,9
|8
|Норвегия
|Марта Ольсбу, Тирил Экхофф, Йоханнес Бе, Эмиль Хегле Свендсен
|+46,2
|9
|Австрия
|Лиза Тереза Хаузер, Фабьенна Хартвегер, Симон Эдер, Доминик Ландертингер
|+01.20,2
|10
|Финляндия
|Мари Лаукканен, Кайса Мякяряйнен, Туомас Гронман, Олли Хииденсало
|+01.38,9
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