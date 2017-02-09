Дорен-Абер: Мне кажется, я буду прибавлять по ходу чемпионата мира по биатлону

«Сегодня была сложная гонка для меня. Мне кажется, что я буду прибавлять по ходу чемпионата, однако повторить успех Хольменколлена мне будет сложно. Но я попробую», — передаёт слова Дорен-Абер корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.



Французы уступили немцам и опередили на финише сборную России, ставшую третьей.