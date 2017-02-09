Главный тренер сборной Беларуси Юрий Альберс из-за проблем со здоровьем покинул чемпионат мира в Хохфильцене
Главный тренер сборной Беларуси Юрий Альберс 9 февраля покинул Хохфильцен, где проходит чемпионат мира. Еще в понедельник, 6 февраля, Юрий Юрьевич почувствовал недомогание.
«Он мужественно терпел болевые волны, но работать на постоянных обезболивающих уколах невозможно и просто опасно. Более того, Альберс и так сделал больше, чем от него можно было требовать в той ситуации, когда биатлон уходит на второй план», — отмечает «Биатлон online».
Официальный комментарий, который дал генеральный секретарь Анатолий Стромский звучал следующим образом: «Юрий Юрьевич был вынужден уехать из Хохфильцена ввиду необходимости оперативного медицинского обследования и возможной госпитализации».
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