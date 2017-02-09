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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
9 февраля 2017, 22:27 | Биатлон | «Прессбол»

Главный тренер сборной Беларуси Юрий Альберс из-за проблем со здоровьем покинул чемпионат мира в Хохфильцене

Главный тренер сборной Беларуси Юрий Альберс 9 февраля покинул Хохфильцен, где проходит чемпионат мира. Еще в понедельник, 6 февраля, Юрий Юрьевич почувствовал недомогание.

«Он мужественно терпел болевые волны, но работать на постоянных обезболивающих уколах невозможно и просто опасно. Более того, Альберс и так сделал больше, чем от него можно было требовать в той ситуации, когда биатлон уходит на второй план», — отмечает «Биатлон online».

Официальный комментарий, который дал генеральный секретарь Анатолий Стромский звучал следующим образом: «Юрий Юрьевич был вынужден уехать из Хохфильцена ввиду необходимости оперативного медицинского обследования и возможной госпитализации».

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Сборная Германии победила в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону в Австрии, Беларусь заняла 22-е место из 25-ти

Сборная Германии победила в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону в Австрии, Беларусь заняла 22-е место из 25-ти

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Германии по биатлону, в составе которой выступали Ванесса Хинц, Лаура Дальмайер, Арнд Пайффер и Симон Шемпп, победила в смешанной эстафете на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене, белорусская команда заняла 22-е место, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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