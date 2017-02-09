Главный тренер сборной Беларуси Юрий Альберс из-за проблем со здоровьем покинул чемпионат мира в Хохфильцене

«Он мужественно терпел болевые волны, но работать на постоянных обезболивающих уколах невозможно и просто опасно. Более того, Альберс и так сделал больше, чем от него можно было требовать в той ситуации, когда биатлон уходит на второй план», — отмечает «Биатлон online».

Официальный комментарий, который дал генеральный секретарь Анатолий Стромский звучал следующим образом: «Юрий Юрьевич был вынужден уехать из Хохфильцена ввиду необходимости оперативного медицинского обследования и возможной госпитализации».