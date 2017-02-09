Губерниев оскорбил Фуркада после гонки на чемпионате мира по биатлону
Чемпионат мира по биатлону в австрийском Хохфильцене стартовал смешанной эстафетой, в которой сборная России заняла третье место. Золото выиграли немцы, серебро завоевали французы. Лидер мирового биатлон француз Мартен Фуркад демонстративно ушел с церемонии награждения после того, как на пьедестал поднялись россияне, в том числе и отбывший дисквалификацию за употребление допинга Александр Логинов.
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Дмитрий Губерниев, комментировавший смешанную эстафету на телеканале «Матч ТВ», осудил действия Фуркада, которого вернул на пьедестал президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг. «Мартен — ты свинья. Об этом можно сказать на весь мир», — заявил Губерниев в прямом эфире.
Ранее на финише третье этапа Фуркад сбил Логинова с ног. Логинов передавал эстафету Антону Шипулину, а Фуркад принимал ее от Кентена
«Я ехал, передавал эстафету, никого не трогал. Видимо,
Лидер сборной России по биатлону Антон Шипулин заявил после окончания смешанной эстафеты, что потерял уважение к Мартену Фуркаду. По его мнению, лидер мирового биатлона умышленно сбил Логинова.
«Полностью потерял уважение к Фуркаду. Ценю как спортсмена, но
После гонки Фуркад извинился за столкновение с Логиновым. Об этом в эфире «Матч ТВ» рассказал Губерниев. Француз уточнил, что сбил россиянина случайно. После церемонии награждения Шипулин и Логинов не стали пожимать руки Фуркаду. Обменявшись рукопожатиями со всей сборной Германии и тремя французскими спортсменами — Анаис Шевалье, Мари
Тренер мужской сборной России Рикко Гросс также осудил действия Фуркада. «Поведение Фуркада? Это совсем неблагородно с его стороны. Но надо переговорить со всеми спортсменами, что сподвигло Фуркада на это», — заявил Гросс.
Сам Фуркад на
Между мной и российской сборной начинается «холодная война»? «Холодная война» была между США и СССР. Нет, я так не думаю. Думаю, меня уважает большинство представителей нашего спорта. Сегодня на трассе я сделал все, что мог. Если люди выступают против меня
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|9.02.2017 16:45
|Чемпионат мира
|Смешанная эстафета (микст)
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Германия
|Ванесса Хинц, Лаура Дальмайер, Арнд Пайффер, Симон Шемп
|01:09.06,4
|2
|Франция
|Анаис Шевалье, Мари Дорен-Абер, Кантен Фийон Майе, Мартен Фуркад
|+02,2
|3
|Россия
|Ольга ПОДЧУФАРОВА, Татьяна АКИМОВА, Александр ЛОГИНОВ, Антон ШИПУЛИН
|+03,2
|4
|Италия
|Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер, Доминик Виндиш
|+28,7
|5
|Украина
|Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный
|+35,6
|6
|Швеция
|Ханна Эберг, Анна Магнуссон, Йеспер Нелин, Фредрик Линдстрем
|+41,6
|7
|Чехия
|Ева Пускарчикова, Габриэла Коукалова, Ондржей Моравец, Михал Крчмарж
|+41,9
|8
|Норвегия
|Марта Ольсбу, Тирил Экхофф, Йоханнес Бе, Эмиль Хегле Свендсен
|+46,2
|9
|Австрия
|Лиза Тереза Хаузер, Фабьенна Хартвегер, Симон Эдер, Доминик Ландертингер
|+01.20,2
|10
|Финляндия
|Мари Лаукканен, Кайса Мякяряйнен, Туомас Гронман, Олли Хииденсало
|+01.38,9
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