Губерниев оскорбил Фуркада после гонки на чемпионате мира по биатлону

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Дмитрий Губерниев, комментировавший смешанную эстафету на телеканале «Матч ТВ», осудил действия Фуркада, которого вернул на пьедестал президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг. «Мартен — ты свинья. Об этом можно сказать на весь мир», — заявил Губерниев в прямом эфире.

Ранее на финише третье этапа Фуркад сбил Логинова с ног. Логинов передавал эстафету Антону Шипулину, а Фуркад принимал ее от Кентена Фильона-Майе. При этом француз задел россиянина и сбил его с ног. На финише Фуркад на 1 секунду опередил Шипулина, выиграв серебро.

«Я ехал, передавал эстафету, никого не трогал. Видимо, чья-то лыжа попала между ног, а специально или нет — надо смотреть на повторе. Там видно будет. Я не сталкиваюсь ни с кем ни словами, никак. Это дело каждого, как себя вести», — рассказал Логинов в эфире «Матч ТВ».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">LIVE <a href="https://twitter.com/hashtag/biathlon?src=hash">#biathlon</a> moment:<a href="https://t.co/etzcAX5WcR">https://t.co/etzcAX5WcR</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/hochfilzen2017?src=hash">#hochfilzen2017</a> <a href="https://t.co/mrXRwWj9LT">pic.twitter.com/mrXRwWj9LT</a></p>— IBU World Champs (@IBU_WC) <a href="https://twitter.com/IBU_WC/status/829701273729458176">9 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Лидер сборной России по биатлону Антон Шипулин заявил после окончания смешанной эстафеты, что потерял уважение к Мартену Фуркаду. По его мнению, лидер мирового биатлона умышленно сбил Логинова.

«Полностью потерял уважение к Фуркаду. Ценю как спортсмена, но по-человечески он ведет себя некрасиво. Сбил Логинова — это было специально. И как он вел себя на финише. Если ты считаешь себя сильным спортсменом, то ты должен разбираться по-честному, а не закрывать коридор. Может, это было и по правилам, но я бы так себя не вел. Я не видел эпизода с Логиновым, но мне передали. Мне было достаточно, как Фуркад себя вел на трассе», — заявил Шипулин.

После гонки Фуркад извинился за столкновение с Логиновым. Об этом в эфире «Матч ТВ» рассказал Губерниев. Француз уточнил, что сбил россиянина случайно. После церемонии награждения Шипулин и Логинов не стали пожимать руки Фуркаду. Обменявшись рукопожатиями со всей сборной Германии и тремя французскими спортсменами — Анаис Шевалье, Мари Дорен-Абер и Кентеном Фильоном-Майе, они развернулись и ушли.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">LIVE <a href="https://twitter.com/hashtag/biathlon?src=hash">#biathlon</a> moment:<a href="https://t.co/etzcAX5WcR">https://t.co/etzcAX5WcR</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/hochfilzen2017?src=hash">#hochfilzen2017</a> <a href="https://t.co/ZYZYH5MYi5">pic.twitter.com/ZYZYH5MYi5</a></p>— IBU World Champs (@IBU_WC) <a href="https://twitter.com/IBU_WC/status/829712023164329984">9 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Тренер мужской сборной России Рикко Гросс также осудил действия Фуркада. «Поведение Фуркада? Это совсем неблагородно с его стороны. Но надо переговорить со всеми спортсменами, что сподвигло Фуркада на это», — заявил Гросс.

Сам Фуркад на пресс-конференции признал, что попытался уйти с церемонии награждения из-за Логинова. По мнению француза, даже по истечении срока дисквалификации биатлонисты, пойманные на употреблении допинга, недолжны принимать участие в соревнованиях.