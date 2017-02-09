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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
9 февраля 2017, 19:32 | Биатлон | РБК-Спорт

Губерниев оскорбил Фуркада после гонки на чемпионате мира по биатлону

Чемпионат мира по биатлону в австрийском Хохфильцене стартовал смешанной эстафетой, в которой сборная России заняла третье место. Золото выиграли немцы, серебро завоевали французы. Лидер мирового биатлон француз Мартен Фуркад демонстративно ушел с церемонии награждения после того, как на пьедестал поднялись россияне, в том числе и отбывший дисквалификацию за употребление допинга Александр Логинов.

Российский телекомментатор Дмитрий <span class=error>Губерниев</span> назвал лидера мирового биатлона француза Мартена <span class=error>Фуркада</span> свиньей после смешанной эстафеты на чемпионате мира в Хохфильцене. Увеличить
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Дмитрий Губерниев, комментировавший смешанную эстафету на телеканале «Матч ТВ», осудил действия Фуркада, которого вернул на пьедестал президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг. «Мартен — ты свинья. Об этом можно сказать на весь мир», — заявил Губерниев в прямом эфире.

Ранее на финише третье этапа Фуркад сбил Логинова с ног. Логинов передавал эстафету Антону Шипулину, а Фуркад принимал ее от Кентена Фильона-Майе. При этом француз задел россиянина и сбил его с ног. На финише Фуркад на 1 секунду опередил Шипулина, выиграв серебро.

«Я ехал, передавал эстафету, никого не трогал. Видимо, чья-то лыжа попала между ног, а специально или нет — надо смотреть на повторе. Там видно будет. Я не сталкиваюсь ни с кем ни словами, никак. Это дело каждого, как себя вести», — рассказал Логинов в эфире «Матч ТВ».

Лидер сборной России по биатлону Антон Шипулин заявил после окончания смешанной эстафеты, что потерял уважение к Мартену Фуркаду. По его мнению, лидер мирового биатлона умышленно сбил Логинова.

«Полностью потерял уважение к Фуркаду. Ценю как спортсмена, но по-человечески он ведет себя некрасиво. Сбил Логинова — это было специально. И как он вел себя на финише. Если ты считаешь себя сильным спортсменом, то ты должен разбираться по-честному, а не закрывать коридор. Может, это было и по правилам, но я бы так себя не вел. Я не видел эпизода с Логиновым, но мне передали. Мне было достаточно, как Фуркад себя вел на трассе», — заявил Шипулин.

После гонки Фуркад извинился за столкновение с Логиновым. Об этом в эфире «Матч ТВ» рассказал Губерниев. Француз уточнил, что сбил россиянина случайно. После церемонии награждения Шипулин и Логинов не стали пожимать руки Фуркаду. Обменявшись рукопожатиями со всей сборной Германии и тремя французскими спортсменами — Анаис Шевалье, Мари Дорен-Абер и Кентеном Фильоном-Майе, они развернулись и ушли.

Тренер мужской сборной России Рикко Гросс также осудил действия Фуркада. «Поведение Фуркада? Это совсем неблагородно с его стороны. Но надо переговорить со всеми спортсменами, что сподвигло Фуркада на это», — заявил Гросс.

Сам Фуркад на пресс-конференции признал, что попытался уйти с церемонии награждения из-за Логинова. По мнению француза, даже по истечении срока дисквалификации биатлонисты, пойманные на употреблении допинга, недолжны принимать участие в соревнованиях.

Между мной и российской сборной начинается «холодная война»? «Холодная война» была между США и СССР. Нет, я так не думаю. Думаю, меня уважает большинство представителей нашего спорта. Сегодня на трассе я сделал все, что мог. Если люди выступают против меня из-за моей борьбы с допингом — это их право", — цитирует Фуркада «Спорт-Экспресс».

1.
Германия
2.
Франция
3.
Россия
9.02.2017 16:45 Чемпионат мира Смешанная эстафета (микст)
М Страна Спортсмены Результат
1 Германия Ванесса Хинц, Лаура Дальмайер, Арнд Пайффер, Симон Шемп 01:09.06,4
2 Франция Анаис Шевалье, Мари Дорен-Абер, Кантен Фийон Майе, Мартен Фуркад +02,2
3 Россия Ольга ПОДЧУФАРОВА, Татьяна АКИМОВА, Александр ЛОГИНОВ, Антон ШИПУЛИН +03,2
4 Италия Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер, Доминик Виндиш +28,7
5 Украина Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный +35,6
6 Швеция Ханна Эберг, Анна Магнуссон, Йеспер Нелин, Фредрик Линдстрем +41,6
7 Чехия Ева Пускарчикова, Габриэла Коукалова, Ондржей Моравец, Михал Крчмарж +41,9
8 Норвегия Марта Ольсбу, Тирил Экхофф, Йоханнес Бе, Эмиль Хегле Свендсен +46,2
9 Австрия Лиза Тереза Хаузер, Фабьенна Хартвегер, Симон Эдер, Доминик Ландертингер +01.20,2
10 Финляндия Мари Лаукканен, Кайса Мякяряйнен, Туомас Гронман, Олли Хииденсало +01.38,9
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