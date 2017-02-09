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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
9 февраля 2017, 19:33 | Биатлон | Чемпионат.com

Касперович: Шипулин и Логинов были неправы, не пожав руки Фуркаду

Главный тренер сборной России Александр Касперович считает, что Александр Логинов и Антон Шипулин напрасно не стали пожимать руку французу Мартену Фуркаду, несмотря на поведение последнего.

Главный тренер сборной России Александр Касперович считает что Александр <span class=error>Логинов</span> и Антон <span class=error>Шипулин</span> напрасно не стали пожимать руку французу Мартену <span class=error>Фуркаду</span> несмотря на поведение последнего. Увеличить
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«Мы хотим посмотреть, что случилось на последней передаче эстафеты. Сбил Фуркад Логинова случайно или было что-то другое — нужно разобраться в этой ситуации.

При этом Шипулин и Логинов поступили неправильно, не пожав руки Фуркаду. Мы поговорим обо всём после церемонии», — сказал Касперович в эфире «Матч ТВ».

1.
Германия
2.
Франция
3.
Россия
9.02.2017 16:45 Чемпионат мира Смешанная эстафета (микст)
М Страна Спортсмены Результат
1 Германия Ванесса Хинц, Лаура Дальмайер, Арнд Пайффер, Симон Шемп 01:09.06,4
2 Франция Анаис Шевалье, Мари Дорен-Абер, Кантен Фийон Майе, Мартен Фуркад +02,2
3 Россия Ольга ПОДЧУФАРОВА, Татьяна АКИМОВА, Александр ЛОГИНОВ, Антон ШИПУЛИН +03,2
4 Италия Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер, Доминик Виндиш +28,7
5 Украина Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный +35,6
6 Швеция Ханна Эберг, Анна Магнуссон, Йеспер Нелин, Фредрик Линдстрем +41,6
7 Чехия Ева Пускарчикова, Габриэла Коукалова, Ондржей Моравец, Михал Крчмарж +41,9
8 Норвегия Марта Ольсбу, Тирил Экхофф, Йоханнес Бе, Эмиль Хегле Свендсен +46,2
9 Австрия Лиза Тереза Хаузер, Фабьенна Хартвегер, Симон Эдер, Доминик Ландертингер +01.20,2
10 Финляндия Мари Лаукканен, Кайса Мякяряйнен, Туомас Гронман, Олли Хииденсало +01.38,9
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Губерниев оскорбил Фуркада после гонки на чемпионате мира по биатлону

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