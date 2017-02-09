Касперович: Шипулин и Логинов были неправы, не пожав руки Фуркаду

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«Мы хотим посмотреть, что случилось на последней передаче эстафеты. Сбил Фуркад Логинова случайно или было что-то другое — нужно разобраться в этой ситуации.



При этом Шипулин и Логинов поступили неправильно, не пожав руки Фуркаду. Мы поговорим обо всём после церемонии», — сказал Касперович в эфире «Матч ТВ».