Фуркад перешел дорогу российской эстафете
В первом старте чемпионата мира Россия впервые за последние девять лет поднялась на подиум смешанной эстафеты — за бронзой. Золото досталось Германии, серебро — Франции. Гонка ознаменовалась неприятным инцидентом между Александром Логиновым и Мартеном Фуркадом в зоне передаче эстафеты.
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Иногда, чтобы погасить чрезмерный стресс и не дать ему перерасти в истерику, опытные люди рекомендуют шоковую терапию: дать человеку пощечину, выплеснуть ему в лицо стакан холодной воды. Такой шоковой терапией в первый день чемпионата для ничего не подозревающих журналистов стало совершенно экстраординарное мероприятие —
Тема мероприятия оказалась невеселой: под допинговые подозрения в полном составе попала сборная Казахстана. Накануне — аккурат в те часы, что на главной площади Хохфильцена шла официальная церемония открытия — три десятка полицейских обыскали дом, где расположилась казахская команда. Поводом для столь радикальных мер стал январский анонимный донос: на одной из бензозаправок восточного Тироля обнаружился свидетель того, как пассажиры нескольких микроавтобусов выбрасывали коробки с использованными одноразовыми шприцами, системами для переливания крови и пустыми ампулами. В тех же коробках были найдены аккредитации, в связи с чем полицейские и установили «национальную принадлежность» груза. И начали следственные действия, кульминацией который стал проведенный в среду обыск.
ПЕЧАЛЬНЫЙ ОПЫТ
На стартовый состав смешанной эстафеты полицейский аврал не повлиял: казахским биатлонистам было дозволено выйти на старт, поскольку формальных оснований для отстранения команды от участия в мировом первенстве IBU не нашел. Не исключено, что история получит продолжение: по распоряжению руководства международного союза биатлонистов все без исключения казахские спортсмены были подвергнуты в среду
Похожая история в Европе уже случалась — с австрийцами. Десять лет назад на Олимпийских играх в Турине вся австрийская команда лыжников и биатлонистов стала объектом внимания итальянской полиции, внезапно нагрянувшей с обыском в расположение сборной. В результате этой операции и дальнейшего расследования полтора десятка спортсменов, а также спортивный директор федерации лыжных гонок и биатлона Вальтер Майер были пожизненно дисквалифицированы. Рикошетом задело тогда и австрийскую заявку на проведение в Зальцбурге Олимпийских игр-2014.
Вот на такой ноте в четверг стартовал чемпионат мира. Радоваться оставалось разве что погоде — очень солнечной и почти безветренной. Ну и тому, что эту гонку Россия начала без потерь: после первой стрельбы Ольга Подчуфарова проигрывала всего пять секунд немке Ванессе Хинц.
ЖЕНЩИНЫ ДОТЯНУЛИ ДО ПЯТОГО МЕСТА
Смешанная эстафета никогда особо не радовала российских болельщиков на чемпионатах мира. Год назад в Холменколлене команда осталась седьмой — во многом благодаря штрафному кругу Екатерины Шумиловой на первом этапе, в 2015-м в Контиолахти олимпийский чемпион Антон Шипулин финишировал лишь десятым, при том, что стрелковый результат был у россиян вполне пристойным — всего четыре дополнительных патрона. В
Стартовый состав российские тренеры подбирали тщательно. Оттого на первом этапе и оказалась Подчуфарова — спортсменка, имеющая по ходу сезона наиболее предпочтительную эстафетную статистику. К сожалению, функциональное состояние Ольги на момент начала чемпионата оставляло желать лучшего. Сначала это были всего лишь подозрения, основанные на том, что тренеры приняли решение не заявлять спортсменку на спринт, а дать ей возможность максимально (то есть полных пять дней) отдохнуть перед индивидуальной гонкой. Первый этап подозрения подтвердил: отставание Подчуфаровой от лидера увеличилось после второй безупречной стрельбы до 17,2, а на передаче эстафеты Татьяне Акимовой составило 36,3.
По участию в эстафете Акимовой вопросов не было: «ногами» Татьяна продолжала показывать в сравнении с остальными российскими девушками наиболее высокие скорости. Не случись одного промаха на ее первой стрельбе, она бы подтянулась к лидерам более основательно, а так удалось отыграть всего четыре секунды.
Впрочем, жаловаться было грех: при том, что против россиянки шли на этом этапе такие «зубры», как Доротея Вирер, Мари
ФУРКАД — ЛОГИНОВ. ЕСТЬ КОНТАКТ!
Продержалась эта видимая идиллия недолго: два промаха дебютанта на своем втором рубеже и слишком медленная для такого уровня конкуренции стрельба увеличили отставание российского спортсмена при выходе на завершающий круг почти до одной минуты. Эстафету Логинов тем не менее передал четвертым — всего с секундным отставанием от французов. Вперед на достаточно безопасном от всех расстоянии уже умчались Симон Шемп и Доминик Виндиш, но
Фуркаду стоило посочувствовать: вместо того, чтобы как и год назад сражаться за золото, он что есть силы разгребал грехи Фийона Майе, заработавшего в «стойке» штрафной круг. В этом французы оказались не одиноки: в части количества заходов на штрафную петлю эстафета била все рекорды: два у Норвегии, два у Чехии и США, четыре — у Белоруссии. В общей сложности на круги зашли 12 команд, и этот факт вполне можно было считать некой отдельной достопримечательностью гонки, правда не единственной. Куда больше интереса вызвала
Финиш Шипулин проиграл. Он так долго сидел на пятках у Фуркада на финишном круге, так явственно сдерживал себя, чтобы не укатить вперед соперника на спусках, что казалось, серебро уже почти в кармане у России: в аналогичных ситуациях тот, кто сидит за спиной, почти гарантированно вырывается на финише вперед без особых проблем. Но против Фуркада эта тактика не сработала.
Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ из Хохфильцена.
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|9.02.2017 16:45
|Чемпионат мира
|Смешанная эстафета (микст)
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Германия
|Ванесса Хинц, Лаура Дальмайер, Арнд Пайффер, Симон Шемп
|01:09.06,4
|2
|Франция
|Анаис Шевалье, Мари Дорен-Абер, Кантен Фийон Майе, Мартен Фуркад
|+02,2
|3
|Россия
|Ольга ПОДЧУФАРОВА, Татьяна АКИМОВА, Александр ЛОГИНОВ, Антон ШИПУЛИН
|+03,2
|4
|Италия
|Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер, Доминик Виндиш
|+28,7
|5
|Украина
|Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный
|+35,6
|6
|Швеция
|Ханна Эберг, Анна Магнуссон, Йеспер Нелин, Фредрик Линдстрем
|+41,6
|7
|Чехия
|Ева Пускарчикова, Габриэла Коукалова, Ондржей Моравец, Михал Крчмарж
|+41,9
|8
|Норвегия
|Марта Ольсбу, Тирил Экхофф, Йоханнес Бе, Эмиль Хегле Свендсен
|+46,2
|9
|Австрия
|Лиза Тереза Хаузер, Фабьенна Хартвегер, Симон Эдер, Доминик Ландертингер
|+01.20,2
|10
|Финляндия
|Мари Лаукканен, Кайса Мякяряйнен, Туомас Гронман, Олли Хииденсало
|+01.38,9
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