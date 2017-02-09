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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28721510/
ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
9 февраля 2017, 19:16 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Фуркад перешел дорогу российской эстафете

В первом старте чемпионата мира Россия впервые за последние девять лет поднялась на подиум смешанной эстафеты — за бронзой. Золото досталось Германии, серебро — Франции. Гонка ознаменовалась неприятным инцидентом между Александром Логиновым и Мартеном Фуркадом в зоне передаче эстафеты.

В первом старте чемпионата мира Россия впервые за последние 9 лет поднялась на подиум смешанной эстафеты. Увеличить
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Иногда, чтобы погасить чрезмерный стресс и не дать ему перерасти в истерику, опытные люди рекомендуют шоковую терапию: дать человеку пощечину, выплеснуть ему в лицо стакан холодной воды. Такой шоковой терапией в первый день чемпионата для ничего не подозревающих журналистов стало совершенно экстраординарное мероприятие — пресс-конференция австрийской криминальной полиции. Произошло это за час с небольшим до старта смешанной эстафеты и, разумеется, мгновенно пресекло обычную предстартовую суету с прогнозами, копанием в интернете и периодическими заходами в местную кофейню.

Тема мероприятия оказалась невеселой: под допинговые подозрения в полном составе попала сборная Казахстана. Накануне — аккурат в те часы, что на главной площади Хохфильцена шла официальная церемония открытия — три десятка полицейских обыскали дом, где расположилась казахская команда. Поводом для столь радикальных мер стал январский анонимный донос: на одной из бензозаправок восточного Тироля обнаружился свидетель того, как пассажиры нескольких микроавтобусов выбрасывали коробки с использованными одноразовыми шприцами, системами для переливания крови и пустыми ампулами. В тех же коробках были найдены аккредитации, в связи с чем полицейские и установили «национальную принадлежность» груза. И начали следственные действия, кульминацией который стал проведенный в среду обыск.

ПЕЧАЛЬНЫЙ ОПЫТ

На стартовый состав смешанной эстафеты полицейский аврал не повлиял: казахским биатлонистам было дозволено выйти на старт, поскольку формальных оснований для отстранения команды от участия в мировом первенстве IBU не нашел. Не исключено, что история получит продолжение: по распоряжению руководства международного союза биатлонистов все без исключения казахские спортсмены были подвергнуты в среду допинг-контролю, но на момент начала первой гонки результатов исследования еще не было.

Похожая история в Европе уже случалась — с австрийцами. Десять лет назад на Олимпийских играх в Турине вся австрийская команда лыжников и биатлонистов стала объектом внимания итальянской полиции, внезапно нагрянувшей с обыском в расположение сборной. В результате этой операции и дальнейшего расследования полтора десятка спортсменов, а также спортивный директор федерации лыжных гонок и биатлона Вальтер Майер были пожизненно дисквалифицированы. Рикошетом задело тогда и австрийскую заявку на проведение в Зальцбурге Олимпийских игр-2014.

Вот на такой ноте в четверг стартовал чемпионат мира. Радоваться оставалось разве что погоде — очень солнечной и почти безветренной. Ну и тому, что эту гонку Россия начала без потерь: после первой стрельбы Ольга Подчуфарова проигрывала всего пять секунд немке Ванессе Хинц.

ЖЕНЩИНЫ ДОТЯНУЛИ ДО ПЯТОГО МЕСТА

Смешанная эстафета никогда особо не радовала российских болельщиков на чемпионатах мира. Год назад в Холменколлене команда осталась седьмой — во многом благодаря штрафному кругу Екатерины Шумиловой на первом этапе, в 2015-м в Контиолахти олимпийский чемпион Антон Шипулин финишировал лишь десятым, при том, что стрелковый результат был у россиян вполне пристойным — всего четыре дополнительных патрона. В Нове-Место в 2013-м итогом выступлений стало шестое место, годом ранее в Рупольдинге — пятое.

Стартовый состав российские тренеры подбирали тщательно. Оттого на первом этапе и оказалась Подчуфарова — спортсменка, имеющая по ходу сезона наиболее предпочтительную эстафетную статистику. К сожалению, функциональное состояние Ольги на момент начала чемпионата оставляло желать лучшего. Сначала это были всего лишь подозрения, основанные на том, что тренеры приняли решение не заявлять спортсменку на спринт, а дать ей возможность максимально (то есть полных пять дней) отдохнуть перед индивидуальной гонкой. Первый этап подозрения подтвердил: отставание Подчуфаровой от лидера увеличилось после второй безупречной стрельбы до 17,2, а на передаче эстафеты Татьяне Акимовой составило 36,3.

По участию в эстафете Акимовой вопросов не было: «ногами» Татьяна продолжала показывать в сравнении с остальными российскими девушками наиболее высокие скорости. Не случись одного промаха на ее первой стрельбе, она бы подтянулась к лидерам более основательно, а так удалось отыграть всего четыре секунды.

Впрочем, жаловаться было грех: при том, что против россиянки шли на этом этапе такие «зубры», как Доротея Вирер, Мари Дорен-Абер, Лаура Дальмайер и Кайса Мякяряйнен, Татьяна сумела отыграть на круге еще десяток секунд, а после второго рубежа ушла уже четвертой, проигрывая Вирер всего 11,1 — вся первая четверка, карауля друг друга, заработала на «стойке» по два промаха, потеряв кучу времени. Впрочем, восстановить статус-кво финке удалось довольно быстро: на передаче эстафеты она вновь была впереди Акимовой, так что на свой первый в жизни забег мирового первенства Александр Логинов отправился пятым — на расстоянии двадцати двух секунд от Арнда Пайффера.

ФУРКАД — ЛОГИНОВ. ЕСТЬ КОНТАКТ!

Продержалась эта видимая идиллия недолго: два промаха дебютанта на своем втором рубеже и слишком медленная для такого уровня конкуренции стрельба увеличили отставание российского спортсмена при выходе на завершающий круг почти до одной минуты. Эстафету Логинов тем не менее передал четвертым — всего с секундным отставанием от французов. Вперед на достаточно безопасном от всех расстоянии уже умчались Симон Шемп и Доминик Виндиш, но русско-французский сюжет выглядел не менее увлекательно: Мартен Фуркад против Антона Шипулина. Кто кого?

Фуркаду стоило посочувствовать: вместо того, чтобы как и год назад сражаться за золото, он что есть силы разгребал грехи Фийона Майе, заработавшего в «стойке» штрафной круг. В этом французы оказались не одиноки: в части количества заходов на штрафную петлю эстафета била все рекорды: два у Норвегии, два у Чехии и США, четыре — у Белоруссии. В общей сложности на круги зашли 12 команд, и этот факт вполне можно было считать некой отдельной достопримечательностью гонки, правда не единственной. Куда больше интереса вызвала все-таки состоявшаяся стычка Фуркада и Логинова на передаче эстафеты: Оказавшись рядом с уже закончившим этап Александром, Мартен не отказал себе в удовольствии пнуть соперника, сбив его с ног.

Финиш Шипулин проиграл. Он так долго сидел на пятках у Фуркада на финишном круге, так явственно сдерживал себя, чтобы не укатить вперед соперника на спусках, что казалось, серебро уже почти в кармане у России: в аналогичных ситуациях тот, кто сидит за спиной, почти гарантированно вырывается на финише вперед без особых проблем. Но против Фуркада эта тактика не сработала.

Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ из Хохфильцена.

1.
Германия
2.
Франция
3.
Россия
9.02.2017 16:45 Чемпионат мира Смешанная эстафета (микст)
М Страна Спортсмены Результат
1 Германия Ванесса Хинц, Лаура Дальмайер, Арнд Пайффер, Симон Шемп 01:09.06,4
2 Франция Анаис Шевалье, Мари Дорен-Абер, Кантен Фийон Майе, Мартен Фуркад +02,2
3 Россия Ольга ПОДЧУФАРОВА, Татьяна АКИМОВА, Александр ЛОГИНОВ, Антон ШИПУЛИН +03,2
4 Италия Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер, Доминик Виндиш +28,7
5 Украина Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный +35,6
6 Швеция Ханна Эберг, Анна Магнуссон, Йеспер Нелин, Фредрик Линдстрем +41,6
7 Чехия Ева Пускарчикова, Габриэла Коукалова, Ондржей Моравец, Михал Крчмарж +41,9
8 Норвегия Марта Ольсбу, Тирил Экхофф, Йоханнес Бе, Эмиль Хегле Свендсен +46,2
9 Австрия Лиза Тереза Хаузер, Фабьенна Хартвегер, Симон Эдер, Доминик Ландертингер +01.20,2
10 Финляндия Мари Лаукканен, Кайса Мякяряйнен, Туомас Гронман, Олли Хииденсало +01.38,9
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