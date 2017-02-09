Фуркад перешел дорогу российской эстафете

Иногда, чтобы погасить чрезмерный стресс и не дать ему перерасти в истерику, опытные люди рекомендуют шоковую терапию: дать человеку пощечину, выплеснуть ему в лицо стакан холодной воды. Такой шоковой терапией в первый день чемпионата для ничего не подозревающих журналистов стало совершенно экстраординарное мероприятие — пресс-конференция австрийской криминальной полиции. Произошло это за час с небольшим до старта смешанной эстафеты и, разумеется, мгновенно пресекло обычную предстартовую суету с прогнозами, копанием в интернете и периодическими заходами в местную кофейню.

Тема мероприятия оказалась невеселой: под допинговые подозрения в полном составе попала сборная Казахстана. Накануне — аккурат в те часы, что на главной площади Хохфильцена шла официальная церемония открытия — три десятка полицейских обыскали дом, где расположилась казахская команда. Поводом для столь радикальных мер стал январский анонимный донос: на одной из бензозаправок восточного Тироля обнаружился свидетель того, как пассажиры нескольких микроавтобусов выбрасывали коробки с использованными одноразовыми шприцами, системами для переливания крови и пустыми ампулами. В тех же коробках были найдены аккредитации, в связи с чем полицейские и установили «национальную принадлежность» груза. И начали следственные действия, кульминацией который стал проведенный в среду обыск.

ПЕЧАЛЬНЫЙ ОПЫТ

На стартовый состав смешанной эстафеты полицейский аврал не повлиял: казахским биатлонистам было дозволено выйти на старт, поскольку формальных оснований для отстранения команды от участия в мировом первенстве IBU не нашел. Не исключено, что история получит продолжение: по распоряжению руководства международного союза биатлонистов все без исключения казахские спортсмены были подвергнуты в среду допинг-контролю, но на момент начала первой гонки результатов исследования еще не было.

Похожая история в Европе уже случалась — с австрийцами. Десять лет назад на Олимпийских играх в Турине вся австрийская команда лыжников и биатлонистов стала объектом внимания итальянской полиции, внезапно нагрянувшей с обыском в расположение сборной. В результате этой операции и дальнейшего расследования полтора десятка спортсменов, а также спортивный директор федерации лыжных гонок и биатлона Вальтер Майер были пожизненно дисквалифицированы. Рикошетом задело тогда и австрийскую заявку на проведение в Зальцбурге Олимпийских игр-2014.

Вот на такой ноте в четверг стартовал чемпионат мира. Радоваться оставалось разве что погоде — очень солнечной и почти безветренной. Ну и тому, что эту гонку Россия начала без потерь: после первой стрельбы Ольга Подчуфарова проигрывала всего пять секунд немке Ванессе Хинц.

ЖЕНЩИНЫ ДОТЯНУЛИ ДО ПЯТОГО МЕСТА

Смешанная эстафета никогда особо не радовала российских болельщиков на чемпионатах мира. Год назад в Холменколлене команда осталась седьмой — во многом благодаря штрафному кругу Екатерины Шумиловой на первом этапе, в 2015-м в Контиолахти олимпийский чемпион Антон Шипулин финишировал лишь десятым, при том, что стрелковый результат был у россиян вполне пристойным — всего четыре дополнительных патрона. В Нове-Место в 2013-м итогом выступлений стало шестое место, годом ранее в Рупольдинге — пятое.

Стартовый состав российские тренеры подбирали тщательно. Оттого на первом этапе и оказалась Подчуфарова — спортсменка, имеющая по ходу сезона наиболее предпочтительную эстафетную статистику. К сожалению, функциональное состояние Ольги на момент начала чемпионата оставляло желать лучшего. Сначала это были всего лишь подозрения, основанные на том, что тренеры приняли решение не заявлять спортсменку на спринт, а дать ей возможность максимально (то есть полных пять дней) отдохнуть перед индивидуальной гонкой. Первый этап подозрения подтвердил: отставание Подчуфаровой от лидера увеличилось после второй безупречной стрельбы до 17,2, а на передаче эстафеты Татьяне Акимовой составило 36,3.

По участию в эстафете Акимовой вопросов не было: «ногами» Татьяна продолжала показывать в сравнении с остальными российскими девушками наиболее высокие скорости. Не случись одного промаха на ее первой стрельбе, она бы подтянулась к лидерам более основательно, а так удалось отыграть всего четыре секунды.

Впрочем, жаловаться было грех: при том, что против россиянки шли на этом этапе такие «зубры», как Доротея Вирер, Мари Дорен-Абер, Лаура Дальмайер и Кайса Мякяряйнен, Татьяна сумела отыграть на круге еще десяток секунд, а после второго рубежа ушла уже четвертой, проигрывая Вирер всего 11,1 — вся первая четверка, карауля друг друга, заработала на «стойке» по два промаха, потеряв кучу времени. Впрочем, восстановить статус-кво финке удалось довольно быстро: на передаче эстафеты она вновь была впереди Акимовой, так что на свой первый в жизни забег мирового первенства Александр Логинов отправился пятым — на расстоянии двадцати двух секунд от Арнда Пайффера.

ФУРКАД — ЛОГИНОВ. ЕСТЬ КОНТАКТ!

Продержалась эта видимая идиллия недолго: два промаха дебютанта на своем втором рубеже и слишком медленная для такого уровня конкуренции стрельба увеличили отставание российского спортсмена при выходе на завершающий круг почти до одной минуты. Эстафету Логинов тем не менее передал четвертым — всего с секундным отставанием от французов. Вперед на достаточно безопасном от всех расстоянии уже умчались Симон Шемп и Доминик Виндиш, но русско-французский сюжет выглядел не менее увлекательно: Мартен Фуркад против Антона Шипулина. Кто кого?

Фуркаду стоило посочувствовать: вместо того, чтобы как и год назад сражаться за золото, он что есть силы разгребал грехи Фийона Майе, заработавшего в «стойке» штрафной круг. В этом французы оказались не одиноки: в части количества заходов на штрафную петлю эстафета била все рекорды: два у Норвегии, два у Чехии и США, четыре — у Белоруссии. В общей сложности на круги зашли 12 команд, и этот факт вполне можно было считать некой отдельной достопримечательностью гонки, правда не единственной. Куда больше интереса вызвала все-таки состоявшаяся стычка Фуркада и Логинова на передаче эстафеты: Оказавшись рядом с уже закончившим этап Александром, Мартен не отказал себе в удовольствии пнуть соперника, сбив его с ног.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">LIVE <a href="https://twitter.com/hashtag/biathlon?src=hash">#biathlon</a> moment:<a href="https://t.co/etzcAX5WcR">https://t.co/etzcAX5WcR</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/hochfilzen2017?src=hash">#hochfilzen2017</a> <a href="https://t.co/mrXRwWj9LT">pic.twitter.com/mrXRwWj9LT</a></p>— IBU World Champs (@IBU_WC) <a href="https://twitter.com/IBU_WC/status/829701273729458176">9 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Финиш Шипулин проиграл. Он так долго сидел на пятках у Фуркада на финишном круге, так явственно сдерживал себя, чтобы не укатить вперед соперника на спусках, что казалось, серебро уже почти в кармане у России: в аналогичных ситуациях тот, кто сидит за спиной, почти гарантированно вырывается на финише вперед без особых проблем. Но против Фуркада эта тактика не сработала.

Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ из Хохфильцена.