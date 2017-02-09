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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
9 февраля 2017, 19:22 | Биатлон | Р-Спорт

СБР, рассмотрев финиш эстафеты на ЧМ по биатлону, решил не подавать протест

МОСКВА, 9 фев — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Союз биатлонистов России (СБР) после просмотра финиша смешанной эстафеты на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене принял решение не подавать протест на результат, заявил агентству «Р-Спорт» президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов.

Союз биатлонистов России (<span class=error>СБР</span>) после просмотра финиша смешанной эстафеты на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене принял решение не подавать протест на результат заявил агентству Р-Спорт президент Союза биатлонистов России (<span class=error>СБР</span>) Александр <span class=error>Кравцов</span>. Увеличить
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Смешанная эстафета открыла чемпионат мира по биатлону, который продлится до 19 февраля. Россияне заняли третье место, французы — второе, а победителями стали немцы. Француз Мартен Фуркад подрезал россиянина Антона Шипулина на финише, а ранее, во время передачи эстафеты, помешал продвижению Александра Логинова.

«Просмотрев видео, тренеры сборной команды убедились, что явного нарушения в данном эпизоде нет, приняли решение протест не подавать», — сказал Кравцов по телефону.

1.
Германия
2.
Франция
3.
Россия
9.02.2017 16:45 Чемпионат мира Смешанная эстафета (микст)
М Страна Спортсмены Результат
1 Германия Ванесса Хинц, Лаура Дальмайер, Арнд Пайффер, Симон Шемп 01:09.06,4
2 Франция Анаис Шевалье, Мари Дорен-Абер, Кантен Фийон Майе, Мартен Фуркад +02,2
3 Россия Ольга ПОДЧУФАРОВА, Татьяна АКИМОВА, Александр ЛОГИНОВ, Антон ШИПУЛИН +03,2
4 Италия Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер, Доминик Виндиш +28,7
5 Украина Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный +35,6
6 Швеция Ханна Эберг, Анна Магнуссон, Йеспер Нелин, Фредрик Линдстрем +41,6
7 Чехия Ева Пускарчикова, Габриэла Коукалова, Ондржей Моравец, Михал Крчмарж +41,9
8 Норвегия Марта Ольсбу, Тирил Экхофф, Йоханнес Бе, Эмиль Хегле Свендсен +46,2
9 Австрия Лиза Тереза Хаузер, Фабьенна Хартвегер, Симон Эдер, Доминик Ландертингер +01.20,2
10 Финляндия Мари Лаукканен, Кайса Мякяряйнен, Туомас Гронман, Олли Хииденсало +01.38,9
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