СБР, рассмотрев финиш эстафеты на ЧМ по биатлону, решил не подавать протест

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Смешанная эстафета открыла чемпионат мира по биатлону, который продлится до 19 февраля. Россияне заняли третье место, французы — второе, а победителями стали немцы. Француз Мартен Фуркад подрезал россиянина Антона Шипулина на финише, а ранее, во время передачи эстафеты, помешал продвижению Александра Логинова.

«Просмотрев видео, тренеры сборной команды убедились, что явного нарушения в данном эпизоде нет, приняли решение протест не подавать», — сказал Кравцов по телефону.