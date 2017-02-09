СБР, рассмотрев финиш эстафеты на ЧМ по биатлону, решил не подавать протест
МОСКВА, 9 фев —
Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Союз биатлонистов России (СБР) после просмотра финиша смешанной эстафеты на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене принял решение не подавать протест на результат, заявил агентству «Р-Спорт» президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов.
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Смешанная эстафета открыла чемпионат мира по биатлону, который продлится до 19 февраля. Россияне заняли третье место, французы — второе, а победителями стали немцы. Француз Мартен Фуркад подрезал россиянина Антона Шипулина на финише, а ранее, во время передачи эстафеты, помешал продвижению Александра Логинова.
«Просмотрев видео, тренеры сборной команды убедились, что явного нарушения в данном эпизоде нет, приняли решение протест не подавать», — сказал Кравцов по телефону.
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|9.02.2017 16:45
|Чемпионат мира
|Смешанная эстафета (микст)
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Германия
|Ванесса Хинц, Лаура Дальмайер, Арнд Пайффер, Симон Шемп
|01:09.06,4
|2
|Франция
|Анаис Шевалье, Мари Дорен-Абер, Кантен Фийон Майе, Мартен Фуркад
|+02,2
|3
|Россия
|Ольга ПОДЧУФАРОВА, Татьяна АКИМОВА, Александр ЛОГИНОВ, Антон ШИПУЛИН
|+03,2
|4
|Италия
|Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер, Доминик Виндиш
|+28,7
|5
|Украина
|Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный
|+35,6
|6
|Швеция
|Ханна Эберг, Анна Магнуссон, Йеспер Нелин, Фредрик Линдстрем
|+41,6
|7
|Чехия
|Ева Пускарчикова, Габриэла Коукалова, Ондржей Моравец, Михал Крчмарж
|+41,9
|8
|Норвегия
|Марта Ольсбу, Тирил Экхофф, Йоханнес Бе, Эмиль Хегле Свендсен
|+46,2
|9
|Австрия
|Лиза Тереза Хаузер, Фабьенна Хартвегер, Симон Эдер, Доминик Ландертингер
|+01.20,2
|10
|Финляндия
|Мари Лаукканен, Кайса Мякяряйнен, Туомас Гронман, Олли Хииденсало
|+01.38,9
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