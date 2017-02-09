Акимова заявила, что не волновалась во время смешанной эстафеты на ЧМ по биатлону
МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Российская биатлонистка Татьяна Акимова заявила, что у нее получилось абстрагироваться от волнения во время смешанной эстафеты на чемпионате мира, который в четверг стартовал в австрийском Хохфильцене. Слова спортсменки приводит
пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Россияне выиграли бронзовые медали, победу одержала сборная Германии, вторыми финишировали французы.
«Конечно, на чемпионате мира я испытываю волнение, переживаю, сегодня получилось от этого абстрагироваться. Об отставании я не думала, на тот момент мне нужно было делать свою работу. Сложно сегодня было пройти рубежи и дойти последний круг. Он всегда дается тяжело», — сказала Акимова.
«Мне удалось разложить свои силы по дистанции. Год назад последний круг здесь я прошла
Чемпионат мира завершится 19 февраля.
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|9.02.2017 16:45
|Чемпионат мира
|Смешанная эстафета (микст)
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Германия
|Ванесса Хинц, Лаура Дальмайер, Арнд Пайффер, Симон Шемп
|01:09.06,4
|2
|Франция
|Анаис Шевалье, Мари Дорен-Абер, Кантен Фийон Майе, Мартен Фуркад
|+02,2
|3
|Россия
|Ольга ПОДЧУФАРОВА, Татьяна АКИМОВА, Александр ЛОГИНОВ, Антон ШИПУЛИН
|+03,2
|4
|Италия
|Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер, Доминик Виндиш
|+28,7
|5
|Украина
|Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный
|+35,6
|6
|Швеция
|Ханна Эберг, Анна Магнуссон, Йеспер Нелин, Фредрик Линдстрем
|+41,6
|7
|Чехия
|Ева Пускарчикова, Габриэла Коукалова, Ондржей Моравец, Михал Крчмарж
|+41,9
|8
|Норвегия
|Марта Ольсбу, Тирил Экхофф, Йоханнес Бе, Эмиль Хегле Свендсен
|+46,2
|9
|Австрия
|Лиза Тереза Хаузер, Фабьенна Хартвегер, Симон Эдер, Доминик Ландертингер
|+01.20,2
|10
|Финляндия
|Мари Лаукканен, Кайса Мякяряйнен, Туомас Гронман, Олли Хииденсало
|+01.38,9
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