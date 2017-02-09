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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
9 февраля 2017, 19:22 | Биатлон | ТАСС

Акимова заявила, что не волновалась во время смешанной эстафеты на ЧМ по биатлону

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Российская биатлонистка Татьяна Акимова заявила, что у нее получилось абстрагироваться от волнения во время смешанной эстафеты на чемпионате мира, который в четверг стартовал в австрийском Хохфильцене. Слова спортсменки приводит пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Спортсменка довольна что ей удалось разложить свои силы по дистанции. Увеличить
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Россияне выиграли бронзовые медали, победу одержала сборная Германии, вторыми финишировали французы.

«Конечно, на чемпионате мира я испытываю волнение, переживаю, сегодня получилось от этого абстрагироваться. Об отставании я не думала, на тот момент мне нужно было делать свою работу. Сложно сегодня было пройти рубежи и дойти последний круг. Он всегда дается тяжело», — сказала Акимова.

«Мне удалось разложить свои силы по дистанции. Год назад последний круг здесь я прошла довольно-таки тяжело. Этот опыт многое мне дал, я отталкивалась от него», — добавила биатлонистка.

Чемпионат мира завершится 19 февраля.

1.
Германия
2.
Франция
3.
Россия
9.02.2017 16:45 Чемпионат мира Смешанная эстафета (микст)
М Страна Спортсмены Результат
1 Германия Ванесса Хинц, Лаура Дальмайер, Арнд Пайффер, Симон Шемп 01:09.06,4
2 Франция Анаис Шевалье, Мари Дорен-Абер, Кантен Фийон Майе, Мартен Фуркад +02,2
3 Россия Ольга ПОДЧУФАРОВА, Татьяна АКИМОВА, Александр ЛОГИНОВ, Антон ШИПУЛИН +03,2
4 Италия Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер, Доминик Виндиш +28,7
5 Украина Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный +35,6
6 Швеция Ханна Эберг, Анна Магнуссон, Йеспер Нелин, Фредрик Линдстрем +41,6
7 Чехия Ева Пускарчикова, Габриэла Коукалова, Ондржей Моравец, Михал Крчмарж +41,9
8 Норвегия Марта Ольсбу, Тирил Экхофф, Йоханнес Бе, Эмиль Хегле Свендсен +46,2
9 Австрия Лиза Тереза Хаузер, Фабьенна Хартвегер, Симон Эдер, Доминик Ландертингер +01.20,2
10 Финляндия Мари Лаукканен, Кайса Мякяряйнен, Туомас Гронман, Олли Хииденсало +01.38,9
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