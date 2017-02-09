Акимова заявила, что не волновалась во время смешанной эстафеты на ЧМ по биатлону

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Россияне выиграли бронзовые медали, победу одержала сборная Германии, вторыми финишировали французы.

«Конечно, на чемпионате мира я испытываю волнение, переживаю, сегодня получилось от этого абстрагироваться. Об отставании я не думала, на тот момент мне нужно было делать свою работу. Сложно сегодня было пройти рубежи и дойти последний круг. Он всегда дается тяжело», — сказала Акимова.

«Мне удалось разложить свои силы по дистанции. Год назад последний круг здесь я прошла довольно-таки тяжело. Этот опыт многое мне дал, я отталкивалась от него», — добавила биатлонистка.

Чемпионат мира завершится 19 февраля.