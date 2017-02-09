Сборная Германии: Это невероятно крутой старт на чемпионате мира
Биатлонисты сборной Германии Ванесса Хинц, Лаура Дальмайер, Арнд Пайффер и Симон Шемп после победы в смешанной эстафете на чемпионате мира-2017 отметили, что не ожидали такого результата от команды в этой гонке. На турнире в 2016 году немцы были вторыми.
— Я потеряла дар речи, победа значит для меня очень много, — приводит sport1 слова Хинц.
— Множество эмоций после такого результата. Это значит, что команда в полном порядке, — заявила Дальмайер.
— Это огромное достижение и этот успех у нас уже никто не отберет, — сказал Пайффер.
— Это невероятно крутой старт для нас на чемпионате мира, мы вне себя от радости, — добавил Шемп.
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|9.02.2017 16:45
|Чемпионат мира
|Смешанная эстафета (микст)
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Германия
|Ванесса Хинц, Лаура Дальмайер, Арнд Пайффер, Симон Шемп
|01:09.06,4
|2
|Франция
|Анаис Шевалье, Мари Дорен-Абер, Кантен Фийон Майе, Мартен Фуркад
|+02,2
|3
|Россия
|Ольга ПОДЧУФАРОВА, Татьяна АКИМОВА, Александр ЛОГИНОВ, Антон ШИПУЛИН
|+03,2
|4
|Италия
|Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер, Доминик Виндиш
|+28,7
|5
|Украина
|Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный
|+35,6
|6
|Швеция
|Ханна Эберг, Анна Магнуссон, Йеспер Нелин, Фредрик Линдстрем
|+41,6
|7
|Чехия
|Ева Пускарчикова, Габриэла Коукалова, Ондржей Моравец, Михал Крчмарж
|+41,9
|8
|Норвегия
|Марта Ольсбу, Тирил Экхофф, Йоханнес Бе, Эмиль Хегле Свендсен
|+46,2
|9
|Австрия
|Лиза Тереза Хаузер, Фабьенна Хартвегер, Симон Эдер, Доминик Ландертингер
|+01.20,2
|10
|Финляндия
|Мари Лаукканен, Кайса Мякяряйнен, Туомас Гронман, Олли Хииденсало
|+01.38,9
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