Сборная Германии: Это невероятно крутой старт на чемпионате мира

— Я потеряла дар речи, победа значит для меня очень много, — приводит sport1 слова Хинц.

— Множество эмоций после такого результата. Это значит, что команда в полном порядке, — заявила Дальмайер.

— Это огромное достижение и этот успех у нас уже никто не отберет, — сказал Пайффер.

— Это невероятно крутой старт для нас на чемпионате мира, мы вне себя от радости, — добавил Шемп.