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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28721478/
ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
9 февраля 2017, 19:23 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Сборная Германии: Это невероятно крутой старт на чемпионате мира

Биатлонисты сборной Германии Ванесса Хинц, Лаура Дальмайер, Арнд Пайффер и Симон Шемп после победы в смешанной эстафете на чемпионате мира-2017 отметили, что не ожидали такого результата от команды в этой гонке. На турнире в 2016 году немцы были вторыми.

— Я потеряла дар речи, победа значит для меня очень много, — приводит sport1 слова Хинц.

— Множество эмоций после такого результата. Это значит, что команда в полном порядке, — заявила Дальмайер.

— Это огромное достижение и этот успех у нас уже никто не отберет, — сказал Пайффер.

— Это невероятно крутой старт для нас на чемпионате мира, мы вне себя от радости, — добавил Шемп.

1.
Германия
2.
Франция
3.
Россия
9.02.2017 16:45 Чемпионат мира Смешанная эстафета (микст)
М Страна Спортсмены Результат
1 Германия Ванесса Хинц, Лаура Дальмайер, Арнд Пайффер, Симон Шемп 01:09.06,4
2 Франция Анаис Шевалье, Мари Дорен-Абер, Кантен Фийон Майе, Мартен Фуркад +02,2
3 Россия Ольга ПОДЧУФАРОВА, Татьяна АКИМОВА, Александр ЛОГИНОВ, Антон ШИПУЛИН +03,2
4 Италия Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер, Доминик Виндиш +28,7
5 Украина Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный +35,6
6 Швеция Ханна Эберг, Анна Магнуссон, Йеспер Нелин, Фредрик Линдстрем +41,6
7 Чехия Ева Пускарчикова, Габриэла Коукалова, Ондржей Моравец, Михал Крчмарж +41,9
8 Норвегия Марта Ольсбу, Тирил Экхофф, Йоханнес Бе, Эмиль Хегле Свендсен +46,2
9 Австрия Лиза Тереза Хаузер, Фабьенна Хартвегер, Симон Эдер, Доминик Ландертингер +01.20,2
10 Финляндия Мари Лаукканен, Кайса Мякяряйнен, Туомас Гронман, Олли Хииденсало +01.38,9
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