Рикко Гросс: Фуркад поступил неблагородно
Старший тренер мужской сборной России Рикко Гросс высказал свое мнение по поводу поведения Мартена Фуркада, а также отметил, что для начала надо разобраться в ситуации. Во время гонки француз подрезал россиянина Александра Логинова, а затем покинул церемонию награждения, когда российская команда, занявшая третье место, получала поздравления.
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Видимо, что-то случилось...
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Добавим, что Фуркад извинился за инцидент с Логиновым, отметив, что сделал это случайно. Во время награждения россияне сами не пожали руку Фуркаду.
— Самое важное — это медаль. Мы хорошо стартовали на чемпионате мира. А в этой ситуации предстоит еще разобраться, чтобы о ней говорить, — отметил Гросс в эфире «Матч Арена». — Конечно, то, что он покинул церемонию, не совсем спортивное поведение. Не благородное. Такого не должно быть, особенно со стороны лидера. Но прежде чем делать выводы, надо разобраться. Поговорить со спортсменами, спросить, что и как все произошло.
— Как оцените борьбу на финише между Шипулиным и Фуркадом?
— Это просто сумасшествие. Каждый знает, как борются эти два атлета. Отдают все силы. Мартен мог поменять финишный створ, так как был впереди. Он мог выбирать сторону. Антон не смог вовремя отреагировать, так как левая сторона была заблокирована Фуркадом.
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|9.02.2017 16:45
|Чемпионат мира
|Смешанная эстафета (микст)
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Германия
|Ванесса Хинц, Лаура Дальмайер, Арнд Пайффер, Симон Шемп
|01:09.06,4
|2
|Франция
|Анаис Шевалье, Мари Дорен-Абер, Кантен Фийон Майе, Мартен Фуркад
|+02,2
|3
|Россия
|Ольга ПОДЧУФАРОВА, Татьяна АКИМОВА, Александр ЛОГИНОВ, Антон ШИПУЛИН
|+03,2
|4
|Италия
|Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер, Доминик Виндиш
|+28,7
|5
|Украина
|Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный
|+35,6
|6
|Швеция
|Ханна Эберг, Анна Магнуссон, Йеспер Нелин, Фредрик Линдстрем
|+41,6
|7
|Чехия
|Ева Пускарчикова, Габриэла Коукалова, Ондржей Моравец, Михал Крчмарж
|+41,9
|8
|Норвегия
|Марта Ольсбу, Тирил Экхофф, Йоханнес Бе, Эмиль Хегле Свендсен
|+46,2
|9
|Австрия
|Лиза Тереза Хаузер, Фабьенна Хартвегер, Симон Эдер, Доминик Ландертингер
|+01.20,2
|10
|Финляндия
|Мари Лаукканен, Кайса Мякяряйнен, Туомас Гронман, Олли Хииденсало
|+01.38,9
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