Украинцы попали в пятерку сильнейших смешанной эстафеты Чемпионата мира по биатлону
В австрийском Хохфильцене завершилась первая гонка Чемпионата мира по биатлону — смешанная эстафета — в которой сборная Украины заняла 5-е место, сообщает официальный сайт соревнований.
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Украинская команда выступала в составе Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Сергей Семенов и Дмитрий Пидручный.
Гонка для украинской команды не задалась с самого начала. На первом этапе Пидгрушная после стрельбы лежа из семи патронов (два дополнительных) отставала от лидера на 27,6 секунды В «стойке» украинка допустила еще два промаха и увеличила свое отставание от лидера до 48,5 секунды. Правда, на заключительном круге этапа наша спортсменка существенно прибавила в скорости и сократила отрыв лидеров до 39 секунд.
В свою очередь, еще одна олимпийская чемпионка Сочи-2014 Юлия Джима на своем этапе первую стрельбу провела идеально, сократив отставание до 31,9 секунды. На стрельбе в положении стоя Джима допустила одну ошибку, но, за счет многочисленных ошибок соперниц, сумела закрепиться в Топ-7 команд, отставая от лидера на 24,3 секунды. Правда, у Джимы заключительный круг не задался — 35,9 секунды отставания.
Затем эстафету подхватил Сергей Семенов, который на стрельбе лежа доустил один промах и увеличил отставание до 43,2 секунды — 8-е место. На «стойке» Семенов, как и большинство его соперников был крайне неуверен, допустил два промаха и увеличил отставание от лидирующего немца Пфайфера до 1 минуты 03,4 секунды — 7-е место. Свой этап украинец завершил на 7-м месте с отставанием от лидера в 56,6 секунды.
На заключительном этапе Дмитрий Пидручный без ошибок отстрелял на лежке и с отставанием в 53,0 секунды от Симона Шемппа из сборной Германии вышел на 5-е место. Украинец воспользовался ошибками атлетов из Чехии Норвегии и Швеции В «стойке» украинец также был безупречен и сохранил 5-е место с отставнием в 44,5 секунды от лидера.
В итоге, наша команда отстала от лидеров на 35,6 секунды — 5-е место.
Чемпионом мира в этой дисциплине стала команда из Германии — 1 час, 09 минут 06,4 секунды. 2-е место у команды Франции — 2,2 секнды отставания, третьими финишировали биатлонисты России — 3,2 секунды. Отставание команды Италии составило 28,7 секунды.
Как сообщал УНИАН, Чемпионат мира в Хохфильцене проходит с 9 по 19 февраля.
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|9.02.2017 16:45
|Чемпионат мира
|Смешанная эстафета (микст)
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Германия
|Ванесса Хинц, Лаура Дальмайер, Арнд Пайффер, Симон Шемп
|01:09.06,4
|2
|Франция
|Анаис Шевалье, Мари Дорен-Абер, Кантен Фийон Майе, Мартен Фуркад
|+02,2
|3
|Россия
|Ольга ПОДЧУФАРОВА, Татьяна АКИМОВА, Александр ЛОГИНОВ, Антон ШИПУЛИН
|+03,2
|4
|Италия
|Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер, Доминик Виндиш
|+28,7
|5
|Украина
|Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный
|+35,6
|6
|Швеция
|Ханна Эберг, Анна Магнуссон, Йеспер Нелин, Фредрик Линдстрем
|+41,6
|7
|Чехия
|Ева Пускарчикова, Габриэла Коукалова, Ондржей Моравец, Михал Крчмарж
|+41,9
|8
|Норвегия
|Марта Ольсбу, Тирил Экхофф, Йоханнес Бе, Эмиль Хегле Свендсен
|+46,2
|9
|Австрия
|Лиза Тереза Хаузер, Фабьенна Хартвегер, Симон Эдер, Доминик Ландертингер
|+01.20,2
|10
|Финляндия
|Мари Лаукканен, Кайса Мякяряйнен, Туомас Гронман, Олли Хииденсало
|+01.38,9
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