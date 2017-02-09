Фуркад ушел с пьедестала во время награждения сборной России на ЧМ

По словам комментатора «Матч ТВ» Дмитрия Губерниева, вернуться на пьедестал Фуркада попросил президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг. При этом во время церемонии Фуркад не пожал руку Антону Шипулину и Александру Логинову.

«Я поприветствовал Фуркада, подошел к нему и выразил свое уважение, но он был не намерен подавать руку», — заявил Логинов корреспонденту ТАСС.

Сборная России заняла третье место в смешанной эстафете, прервав девятилетнюю серию без наград в этой дисциплине в рамках чемпионатов мира. Последний раз россияне оказывались на подиуме в смешанной эстафете на чемпионате мира 2008 года, завоевав тогда также бронзовые медали.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="fr" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/Fourcade?src=hash">#Fourcade</a> sort du podium lors de la montée des russes ! <br>Ils iront pas boire une bière ensemble !<a href="https://twitter.com/hashtag/lequipeBIATHLON?src=hash">#lequipeBIATHLON</a><br><br> <a href="https://t.co/76r6RSxl9Z">pic.twitter.com/76r6RSxl9Z</a></p>— Johan Rouquet (@johan_rouquet) <a href="https://twitter.com/johan_rouquet/status/829713439232753664">9 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>