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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
9 февраля 2017, 18:42 | Биатлон | ТАСС

Фуркад ушел с пьедестала во время награждения сборной России на ЧМ

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Мартен Фуркад ушел с пьедестала во время награждения сборной России после смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.

По словам комментатора «Матч ТВ» Дмитрия Губерниева, вернуться на пьедестал Фуркада попросил президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг. При этом во время церемонии Фуркад не пожал руку Антону Шипулину и Александру Логинову.

«Я поприветствовал Фуркада, подошел к нему и выразил свое уважение, но он был не намерен подавать руку», — заявил Логинов корреспонденту ТАСС.

Сборная России заняла третье место в смешанной эстафете, прервав девятилетнюю серию без наград в этой дисциплине в рамках чемпионатов мира. Последний раз россияне оказывались на подиуме в смешанной эстафете на чемпионате мира 2008 года, завоевав тогда также бронзовые медали.
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