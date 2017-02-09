Сборная Германии победила в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону в Австрии, Беларусь заняла 22-е место из 25-ти

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Белорусский квартет (Надежда Скардино, Ирина Кривко, Сергей Бочарников и Владимир Чепелин) допустил четыре промаха в ходе гонки, что негативно сказалось на результатах эстафеты. Гонку удачно начала один из лидеров женской команды Надежда Скардино, которая успешно провела первую стрельбу, покинув стадион четвертой. Однако два дополнительных патрона на втором огневом рубеже позволили уйти в отрыв конкуренткам. Надежда Скардино передала эстафету Ирине Кривко восьмой, с отставанием от лидера, на тот момент Италии, в 22,7 сек. Ирина Кривко уже при стрельбе лежа допустила два промаха, использовав три дополнительных патрона, и значительно снизила шансы белорусской сборной на попадание в призеры. По одному промаху на двух огневых рубежах допустили Сергей Бочарников и Владимир Чепелин. В итоге отставание белорусов от победителей составило 5 мин. 46 сек. (4+17).

Сборная Германии в смешанной эстафете показала результат 1 час 9 мин. 6,4 сек. (0 промахов + 7 дополнительных патронов). Второе место заняла команда Франции — +2,2 (1+8). Лидер этой сборной Мартен Фуркад в финишном створе обошел Антона Шипулина. Российская сборная стала третьей — +3,2 сек. (0+4).

Всего в смешанной эстафете стартовало 25 команд, а финишировали 23. Латвия и Литва были сняты судьями за отставание на круг.

Чемпионат мира по биатлону в Хохфильцене продолжится 10 февраля женской спринтерской гонкой, которая начнется в 16.45. Телеканал «Беларусь 5» проведет прямую трансляцию из Австрии.