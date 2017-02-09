Сборная Германии победила в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону в Австрии, Беларусь заняла 22-е место из 25-ти
9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Германии по биатлону, в составе которой выступали Ванесса Хинц, Лаура Дальмайер, Арнд Пайффер, Симон Шемпп, победила в смешанной эстафете на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене, белорусская команда заняла 22-е место, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Белорусский квартет (Надежда Скардино, Ирина Кривко, Сергей Бочарников и Владимир Чепелин) допустил четыре промаха в ходе гонки, что негативно сказалось на результатах эстафеты. Гонку удачно начала один из лидеров женской команды Надежда Скардино, которая успешно провела первую стрельбу, покинув стадион четвертой. Однако два дополнительных патрона на втором огневом рубеже позволили уйти в отрыв конкуренткам. Надежда Скардино передала эстафету Ирине Кривко восьмой, с отставанием от лидера, на тот момент Италии, в 22,7 сек. Ирина Кривко уже при стрельбе лежа допустила два промаха, использовав три дополнительных патрона, и значительно снизила шансы белорусской сборной на попадание в призеры. По одному промаху на двух огневых рубежах допустили Сергей Бочарников и Владимир Чепелин. В итоге отставание белорусов от победителей составило 5 мин. 46 сек. (4+17).
Сборная Германии в смешанной эстафете показала результат 1 час 9 мин. 6,4 сек. (0 промахов + 7 дополнительных патронов). Второе место заняла команда Франции — +2,2 (1+8). Лидер этой сборной Мартен Фуркад в финишном створе обошел Антона Шипулина. Российская сборная стала третьей — +3,2 сек. (0+4).
Всего в смешанной эстафете стартовало 25 команд, а финишировали 23. Латвия и Литва были сняты судьями за отставание на круг.
Чемпионат мира по биатлону в Хохфильцене продолжится 10 февраля женской спринтерской гонкой, которая начнется в 16.45. Телеканал «Беларусь 5» проведет прямую трансляцию из Австрии.
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|9.02.2017 16:45
|Чемпионат мира
|Смешанная эстафета (микст)
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Германия
|Ванесса Хинц, Лаура Дальмайер, Арнд Пайффер, Симон Шемп
|01:09.06,4
|2
|Франция
|Анаис Шевалье, Мари Дорен-Абер, Кантен Фийон Майе, Мартен Фуркад
|+02,2
|3
|Россия
|Ольга ПОДЧУФАРОВА, Татьяна АКИМОВА, Александр ЛОГИНОВ, Антон ШИПУЛИН
|+03,2
|4
|Италия
|Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер, Доминик Виндиш
|+28,7
|5
|Украина
|Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный
|+35,6
|6
|Швеция
|Ханна Эберг, Анна Магнуссон, Йеспер Нелин, Фредрик Линдстрем
|+41,6
|7
|Чехия
|Ева Пускарчикова, Габриэла Коукалова, Ондржей Моравец, Михал Крчмарж
|+41,9
|8
|Норвегия
|Марта Ольсбу, Тирил Экхофф, Йоханнес Бе, Эмиль Хегле Свендсен
|+46,2
|9
|Австрия
|Лиза Тереза Хаузер, Фабьенна Хартвегер, Симон Эдер, Доминик Ландертингер
|+01.20,2
|10
|Финляндия
|Мари Лаукканен, Кайса Мякяряйнен, Туомас Гронман, Олли Хииденсало
|+01.38,9
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