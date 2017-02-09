Россия впервые за девять лет выиграла медаль в смешанной эстафете

Старший тренер мужской сборной России Рикко Гросс высказал свое мнение по поводу поведения Мартена Фуркада, а также отметил, что для начала надо разобраться в ситуации. Во время гонки француз подрезал россиянина Александра Логинова, а затем покинул церемонию награждения, когда российская команда, занявшая третье место, получала поздравления.