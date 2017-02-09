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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
9 февраля 2017, 18:30 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Россия впервые за девять лет выиграла медаль в смешанной эстафете

Сборная России, в составе которой выступали Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Александр Логинов и Антон Шипулин, завоевала бронзу в стартовой гонке чемпионата мира в Хохфильцене.

Сборная России в составе которой выступали Ольга Подчуфарова Татьяна <span class=error>Акимова</span> Александр <span class=error>Логинов</span> и Антон <span class=error>Шипулин</span> завоевала бронзу в стартовой гонке чемпионата мира в Хохфильцене. Увеличить
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Любопытно, что эта медаль стала для России первой в этом виде программы с 2008 года. В Эстерсунде (в рамках самого успешного для нашей страны чемпионата) бронзу выиграли Светлана Слепцова, Оксана Неупокоева, Николай Круглов и Дмитрий Ярошенко.
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