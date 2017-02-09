Антон Шипулин: Потерял уважение к Фуркаду

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— После этой гонки потерял уважение к Фуркаду с человеческой точки зрения, — подчеркнул Шипулин. — На финише он вел себя некрасиво. Было видно, что он специально закрывал меня в коридоре, не знаю, по-честному ли это. Про ситуацию с Логиновым (француз «подрезал» россиянина при передаче эстафеты. — Прим. «СЭ») мне сказали на финише, но я сам понял по тому, как Фуркад вел себя на трассе.

— Своей работой довольны?

— В целом, конечно, доволен. Если бы до гонки сказали про бронзовую медаль, был бы очень рад. Но, так как понимал, что мы могли завоевать серебро, немного обидно. Чувствовал себя очень хорошо, надеюсь, что оно и дальше сохранится таким же.

— Что сказали девчонки на финише?

— Мы поблагодарили друг друга. Неплохой результат показала сборная, к тому же это лишь первая гонка.

— Как оценивали шансы на медаль, выходя на свой этап?

— Знал, что у нас очень сильная четверка. Но был готов, что вместо меня это никто не сделает, что надо делать свою работу.