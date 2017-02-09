Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/28720944/
ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
9 февраля 2017, 18:33 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Антон Шипулин: Потерял уважение к Фуркаду

Российский биатлонист Антон Шипулин после финиша смешанной эстафеты на чемпионате мира в Хохфильцене во флеш-интервью подчеркнул, что француз Мартен Фуркад вел себя на трассе некрасиво. Сборная России пришла к финишу третьей, Франция стала второй. Победу одержали представители Германии.

Российский биатлонист Антон <span class=error>Шипулин</span> после финиша смешанной эстафеты на чемпионате мира в Хохфильцене во <nobr>флеш-интервью</nobr> подчеркнул что француз Мартен <span class=error>Фуркад</span> вел себя на трассе некрасиво. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

— После этой гонки потерял уважение к Фуркаду с человеческой точки зрения, — подчеркнул Шипулин. — На финише он вел себя некрасиво. Было видно, что он специально закрывал меня в коридоре, не знаю, по-честному ли это. Про ситуацию с Логиновым (француз «подрезал» россиянина при передаче эстафеты. — Прим. «СЭ») мне сказали на финише, но я сам понял по тому, как Фуркад вел себя на трассе.

— Своей работой довольны?

— В целом, конечно, доволен. Если бы до гонки сказали про бронзовую медаль, был бы очень рад. Но, так как понимал, что мы могли завоевать серебро, немного обидно. Чувствовал себя очень хорошо, надеюсь, что оно и дальше сохранится таким же.

— Что сказали девчонки на финише?

— Мы поблагодарили друг друга. Неплохой результат показала сборная, к тому же это лишь первая гонка.

— Как оценивали шансы на медаль, выходя на свой этап?

— Знал, что у нас очень сильная четверка. Но был готов, что вместо меня это никто не сделает, что надо делать свою работу.

1.
Германия
2.
Франция
3.
Россия
9.02.2017 16:45 Чемпионат мира Смешанная эстафета (микст)
М Страна Спортсмены Результат
1 Германия Ванесса Хинц, Лаура Дальмайер, Арнд Пайффер, Симон Шемп 01:09.06,4
2 Франция Анаис Шевалье, Мари Дорен-Абер, Кантен Фийон Майе, Мартен Фуркад +02,2
3 Россия Ольга ПОДЧУФАРОВА, Татьяна АКИМОВА, Александр ЛОГИНОВ, Антон ШИПУЛИН +03,2
4 Италия Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер, Доминик Виндиш +28,7
5 Украина Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный +35,6
6 Швеция Ханна Эберг, Анна Магнуссон, Йеспер Нелин, Фредрик Линдстрем +41,6
7 Чехия Ева Пускарчикова, Габриэла Коукалова, Ондржей Моравец, Михал Крчмарж +41,9
8 Норвегия Марта Ольсбу, Тирил Экхофф, Йоханнес Бе, Эмиль Хегле Свендсен +46,2
9 Австрия Лиза Тереза Хаузер, Фабьенна Хартвегер, Симон Эдер, Доминик Ландертингер +01.20,2
10 Финляндия Мари Лаукканен, Кайса Мякяряйнен, Туомас Гронман, Олли Хииденсало +01.38,9
Смотреть полные результаты гонки

Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

Рикко Гросс: Фуркад поступил неблагородно

Рикко Гросс: Фуркад поступил неблагородно

Старший тренер мужской сборной России Рикко Гросс высказал свое мнение по поводу поведения Мартена Фуркада, а также отметил, что для начала надо разобраться в ситуации. Во время гонки француз подрезал россиянина Александра Логинова, а затем покинул церемонию награждения, когда российская команда, занявшая третье место, получала поздравления.
Еще 7 новостей  Все новости
09 февраля

Скончалась легенда советского футбола

Трагедия в Испании

Откровенное интервью Карпина. Раскрыл все секреты