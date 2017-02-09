Антон Шипулин: Потерял уважение к Фуркаду
Российский биатлонист Антон Шипулин после финиша смешанной эстафеты на чемпионате мира в Хохфильцене во
флеш-интервью подчеркнул, что француз Мартен Фуркад вел себя на трассе некрасиво. Сборная России пришла к финишу третьей, Франция стала второй. Победу одержали представители Германии.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— После этой гонки потерял уважение к Фуркаду с человеческой точки зрения, — подчеркнул Шипулин. — На финише он вел себя некрасиво. Было видно, что он специально закрывал меня в коридоре, не знаю,
— Своей работой довольны?
— В целом, конечно, доволен. Если бы до гонки сказали про бронзовую медаль, был бы очень рад. Но, так как понимал, что мы могли завоевать серебро, немного обидно. Чувствовал себя очень хорошо, надеюсь, что оно и дальше сохранится таким же.
— Что сказали девчонки на финише?
— Мы поблагодарили друг друга. Неплохой результат показала сборная, к тому же это лишь первая гонка.
— Как оценивали шансы на медаль, выходя на свой этап?
— Знал, что у нас очень сильная четверка. Но был готов, что вместо меня это никто не сделает, что надо делать свою работу.
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|9.02.2017 16:45
|Чемпионат мира
|Смешанная эстафета (микст)
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Германия
|Ванесса Хинц, Лаура Дальмайер, Арнд Пайффер, Симон Шемп
|01:09.06,4
|2
|Франция
|Анаис Шевалье, Мари Дорен-Абер, Кантен Фийон Майе, Мартен Фуркад
|+02,2
|3
|Россия
|Ольга ПОДЧУФАРОВА, Татьяна АКИМОВА, Александр ЛОГИНОВ, Антон ШИПУЛИН
|+03,2
|4
|Италия
|Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер, Доминик Виндиш
|+28,7
|5
|Украина
|Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный
|+35,6
|6
|Швеция
|Ханна Эберг, Анна Магнуссон, Йеспер Нелин, Фредрик Линдстрем
|+41,6
|7
|Чехия
|Ева Пускарчикова, Габриэла Коукалова, Ондржей Моравец, Михал Крчмарж
|+41,9
|8
|Норвегия
|Марта Ольсбу, Тирил Экхофф, Йоханнес Бе, Эмиль Хегле Свендсен
|+46,2
|9
|Австрия
|Лиза Тереза Хаузер, Фабьенна Хартвегер, Симон Эдер, Доминик Ландертингер
|+01.20,2
|10
|Финляндия
|Мари Лаукканен, Кайса Мякяряйнен, Туомас Гронман, Олли Хииденсало
|+01.38,9
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