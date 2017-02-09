IBU сотрудничает с полицией Австрии по поводу ситуации со сборной Казахстана на ЧМ

Как отмечается в заявлении, в январе 2017 года очевидцы сообщили о том, что на АЗС в Восточном Тироле была выброшена большая картонная коробка. В ней в больших объемах было обнаружено использованное одноразовое медицинское оборудование, в том числе шприцы и ампулы, а также рукописные заметки, указывающие на применение допинга. Также в коробке содержались различные аккредитации на мероприятия IBU.

Находка была передана антидопинговому агентству Австрии, в известность была поставлена федеральная полиция (департамент по борьбе с мошенническими ставками, допингом и преступлениями, связанными с медициной). Анализ документов показал, что содержимое коробки принадлежало сборной Казахстана. В ночь на четверг полиция провела обыски в гостинице, в которой проживает делегация Казахстана, были изъяты неназванные медицинские препараты и оборудование, а также мобильные телефоны. Обыск проводили 30 сотрудников полиции. Также по согласованию с IBU у представителей сборной Казахстана были взяты анализы мочи и крови.

«В настоящее время специалистами оценивается, были ли нарушены законы Австрии по борьбе с допингом, и является ли этот случай спортивным мошенничеством в соответствии c уголовным кодексом Австрии», — говорится в сообщении.

Глава МВД Австрии Вольфганг Соботка поблагодарил полицию, местное антидопинговое агентство и IBU за сотрудничество.