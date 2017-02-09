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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
9 февраля 2017, 18:12 | Биатлон | Чемпионат.com

Логинов: Пусть это останется на совести Фуркада

Россиянин Александр Логинов, бежавший на третьем этапе сборной России в смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене, поделился впечатлениями от своего выступления.

«Сложно сказать, что произошло на передаче эстафеты, надо будет посмотреть повтор, потому что всё случилось очень быстро. Ну, упал и упал. Если Фуркад меня подтолкнул, то пусть это останется на его совести. Я не обращаю на это внимания. Моя работа — бегать и давать результат.

На втором круге надо было сокращать отставание, поэтому прибавил, но немного не справился с темпом, что и помешало чисто отработать на втором рубеже. В принципе я своей гонкой доволен», — передаёт слова Логинова корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.
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