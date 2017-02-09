1. Германия (В. Хинц, Л. Дальмайер, А. Пайффер, С. Шемпп) 1:09.06,4 (0+7)

2. Франция (А. Шевалье, М. Дорен Абер, К. Фийон-Майе, М. Фуркад) +2,2 (1+8)

3. Россия (О. Подчуфарова, Т. Акимова, А. Логинов, А. Шипулин) +3,2 (0+4)

4. Италия +28,7 (0+6)

5. Украина +35,6 (0+8)

6. Швеция +41,6 (0+8)

7. Чехия +41,9 (2+9)

8. Норвегия +46,2 (2+10)

9. Австрия +1.20,2 (1+8)

10. Финляндия +1.38,9 (0+9)

22. БЕЛАРУСЬ (Н. Скардино, И. Кривко, В. Чепелин, С. Бочарников) +5.46,3 (4+17)

Всего стартовали 25 команд.