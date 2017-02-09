Команда Германии выиграла смешанную эстафету на чемпионате мира в Хохфильцене, сборная Беларуси — 22-я
Команда Германии выиграла смешанную эстафету на стартовавшем 9 февраля чемпионате мира в Хохфильцене. Сборная Франции заняла второе место, россияне замкнули тройку призеров. Белорусская дружина в составе Надежды Скардино, Ирины Кривко, Владимира Чепелина и Сергея Бочарникова финишировала 22-й.
1. Германия (В. Хинц, Л. Дальмайер, А. Пайффер, С. Шемпп) 1:09.06,4 (0+7)
2. Франция (А. Шевалье, М. Дорен Абер, К.
3. Россия (О. Подчуфарова, Т. Акимова, А. Логинов, А. Шипулин) +3,2 (0+4)
4. Италия +28,7 (0+6)
5. Украина +35,6 (0+8)
6. Швеция +41,6 (0+8)
7. Чехия +41,9 (2+9)
8. Норвегия +46,2 (2+10)
9. Австрия +1.20,2 (1+8)
10. Финляндия +1.38,9 (0+9)
22. БЕЛАРУСЬ (Н. Скардино, И. Кривко, В. Чепелин, С. Бочарников) +5.46,3 (4+17)
Всего стартовали 25 команд.
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