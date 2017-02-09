Российские биатлонисты завоевали бронзу в смешанной эстафете на ЧМ-2017

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 9 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова неправильно распределила силы по дистанции во время выступления в смешанной эстафете на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене, что стало причиной ее отставания от лидеров по итогам первого этапа. Об этом спортсменка рассказала журналистам.