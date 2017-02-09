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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
9 февраля 2017, 18:04 | Биатлон | ТАСС

Российские биатлонисты завоевали бронзу в смешанной эстафете на ЧМ-2017

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Сборная России заняла третье место в смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону, который стартовал в австрийском Хохфильцене.

<em>МОСКВА 9 февраля. /ТАСС/.</em> Сборная России заняла третье место в смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону который стартовал в австрийском Хохфильцене. Увеличить
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В гонке приняли участие Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Александр Логинов и Антон Шипулин.

Победу одержала команда Германии, серебро завоевала сборная Франции.
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Новости Биатлона

Подчуфарова заявила, что неправильно распределила силы в смешанной эстафете на ЧМ

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 9 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова неправильно распределила силы по дистанции во время выступления в смешанной эстафете на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене, что стало причиной ее отставания от лидеров по итогам первого этапа. Об этом спортсменка рассказала журналистам.
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9 февраля

Российские биатлонисты завоевали бронзу в смешанной эстафете на ЧМ-2017

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