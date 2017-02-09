Российские биатлонисты завоевали бронзу в смешанной эстафете на ЧМ-2017
МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Сборная России заняла третье место в смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону, который стартовал в австрийском Хохфильцене.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В гонке приняли участие Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Александр Логинов и Антон Шипулин.
Победу одержала команда Германии, серебро завоевала сборная Франции.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter