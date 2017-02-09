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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
9 февраля 2017, 17:55 | Биатлон | ТАСС

Фуркад спровоцировал падение Логинова при передаче эстафеты на ЧМ-2017

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Француз Мартен Фуркад спровоцировал падение россиянина Александра Логинова при передаче эстафеты во время смешанной гонки на чемпионате мира по биатлону, который стартовал в австрийском Хохфильцене.

<em>МОСКВА 9 февраля. /ТАСС/. </em>Француз Мартен <span class=error>Фуркад</span> спровоцировал падение россиянина Александра <span class=error>Логинова</span> при передаче эстафеты во время смешанной гонки на чемпионате мира по биатлону который стартовал в австрийском Хохфильцене. Увеличить
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При передаче эстафеты с третьего на четвертый этап Фуркад пропустил ряд спортсменов, после чего наехал на лыжу Логинову, что привело к падению российского спортсмена.
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