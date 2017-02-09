Фуркад спровоцировал падение Логинова при передаче эстафеты на ЧМ-2017
МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Француз Мартен Фуркад спровоцировал падение россиянина Александра Логинова при передаче эстафеты во время смешанной гонки на чемпионате мира по биатлону, который стартовал в австрийском Хохфильцене.
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При передаче эстафеты с третьего на четвертый этап Фуркад пропустил ряд спортсменов, после чего наехал на лыжу Логинову, что привело к падению российского спортсмена.
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