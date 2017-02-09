Акимова: Удалось хорошо разложить силы по дистанции и неплохо отстрелять

«Удалось хорошо разложить силы по дистанции и неплохо отстрелять, так что я довольна. Есть волнение от того, что это чемпионат мира, но мне удалось абстрагироваться и справиться с давлением.



Когда принимала эстафету, то не думала об отставании, а была сосредоточена на выполнении своей работы. Сложнее всего далась вторая стрельба и заключительный круг. Хотя последний круг всегда даётся тяжело», — передаёт слова Акимовой корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.