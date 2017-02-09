Полторанина: Мы уверены в себе на 100%, они ничего не найдут
Казахстанская биатлонистка Ольга Полторанина прокомментировала обыски, прошедшие в отеле сборной Казахстана в среду, 8 февраля.
«Мы уверены в себе на 100%. Они ничего не найдут. Нам ничего не сказали, просто собрали и повезли. Наверное, тренерам объяснили, что это за препараты, но нам ничего неизвестно», — передаёт слова Полтораниной корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter