Полторанина: Мы уверены в себе на 100%, они ничего не найдут

«Мы уверены в себе на 100%. Они ничего не найдут. Нам ничего не сказали, просто собрали и повезли. Наверное, тренерам объяснили, что это за препараты, но нам ничего неизвестно», — передаёт слова Полтораниной корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.