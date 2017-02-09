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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
9 февраля 2017, 17:22 | Биатлон | Чемпионат.com

Полторанина: Мы уверены в себе на 100%, они ничего не найдут

Казахстанская биатлонистка Ольга Полторанина прокомментировала обыски, прошедшие в отеле сборной Казахстана в среду, 8 февраля.

«Мы уверены в себе на 100%. Они ничего не найдут. Нам ничего не сказали, просто собрали и повезли. Наверное, тренерам объяснили, что это за препараты, но нам ничего неизвестно», — передаёт слова Полтораниной корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.

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Как рассказал корреспонденту Sports.kz генеральный секретарь Федерации биатлона Казахстана Манас Усенов, федеральная полиция Австрии сообщила, что препараты, которые были найдены в этой стране и принадлежность которых вменяется сборной Казахстана по биатлону, проверяются. На данный момент говорить о том, запрещенные они или нет, слишком рано.
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