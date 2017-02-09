Глава Союза биатлонистов Норвегии: Меня удивило, что Казахстан привез столько лекарств

Ранее «СЭ» сообщал, что у казахстанских спортсменов были обнаружены многочисленные медицинские устройства и запрещенные фармакологические препараты. Несмотря на это, команда вышла на смешанную эстафету.

— Это ужасная ситуация, — приводит NRK слова Шлоквика. — Если правда, что там были запрещенные препараты, то печально, что люди ничему не учатся. Меня удивило, что они привезли с собой столько много медикаментов, ампул и прочего оборудования. Все это говорит о том, что у них совершенно другая культура. Мне ситуация напоминает ту, которая был в велоспорте, когда командам привозили много лекарств.