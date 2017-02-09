Федерация биатлона РК назвала сообщения о допинге в сборной Казахстана дезинформацией
Как рассказал корреспонденту Sports.kz генеральный секретарь Федерации биатлона Казахстана Манас Усенов, федеральная полиция Австрии сообщила, что препараты, которые были найдены в этой стране и принадлежность которых вменяется сборной Казахстана по биатлону, проверяются. На данный момент говорить о том, запрещенные они или нет, слишком рано.
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Вчера в гостинице была обыскана наша команда. Изъяли медицинские препараты у врача. Но на все эти препараты у нас есть разрешение. Также полиция подтвердила, что сейчас данные препараты проверяются. Запрещенные они ли нет, покажет экспертиза.
Наша команда стала тест на допинг и ДНК тест. Также ждем теперь результаты анализов.
Допинг агентство Австрии сделало анализ и тех проб, что были найдены в коробке. Тоже в настоящее время ждем информацию о ее результатах, — рассказал корреспонденту Sports.kz генеральный секретарь Федерации биатлона РК.
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