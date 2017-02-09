Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/28719661/
ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
9 февраля 2017, 16:53 | Биатлон | Sports.kz

Федерация биатлона РК назвала сообщения о допинге в сборной Казахстана дезинформацией

Как рассказал корреспонденту Sports.kz генеральный секретарь Федерации биатлона Казахстана Манас Усенов, федеральная полиция Австрии сообщила, что препараты, которые были найдены в этой стране и принадлежность которых вменяется сборной Казахстана по биатлону, проверяются. На данный момент говорить о том, запрещенные они или нет, слишком рано.

Как рассказал корреспонденту Sports.kz генеральный секретарь Федерации биатлона Казахстана <span class=error>Манас</span> <span class=error>Усенов</span> федеральная полиция Австрии сообщила что препараты которые были найдены в этой стране и принадлежность которых вменяется сборной Казахстана по биатлону проверяются. На данный момент говорить о том запрещенные они или нет слишком рано. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

— На пресс-конференции представители австрийской федеральной полиции заявили, что близ Антхольца была найдена коробка с медицинскими отходами. Там же была обнаружена аккредитация врача сборной Казахстана.

Вчера в гостинице была обыскана наша команда. Изъяли медицинские препараты у врача. Но на все эти препараты у нас есть разрешение. Также полиция подтвердила, что сейчас данные препараты проверяются. Запрещенные они ли нет, покажет экспертиза.

Наша команда стала тест на допинг и ДНК тест. Также ждем теперь результаты анализов.

Допинг агентство Австрии сделало анализ и тех проб, что были найдены в коробке. Тоже в настоящее время ждем информацию о ее результатах, — рассказал корреспонденту Sports.kz генеральный секретарь Федерации биатлона РК.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

Еще 7 новостей  Все новости
09 февраля

Непобежденный американец назвал Головкина монстром, который дерется на другом уровне

Джолчиев приехал в «Актобе»

Канело обвинил Головкина в срыве боя