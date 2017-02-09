Федерация биатлона РК назвала сообщения о допинге в сборной Казахстана дезинформацией

— На пресс-конференции представители австрийской федеральной полиции заявили, что близ Антхольца была найдена коробка с медицинскими отходами. Там же была обнаружена аккредитация врача сборной Казахстана.



Вчера в гостинице была обыскана наша команда. Изъяли медицинские препараты у врача. Но на все эти препараты у нас есть разрешение. Также полиция подтвердила, что сейчас данные препараты проверяются. Запрещенные они ли нет, покажет экспертиза.



Наша команда стала тест на допинг и ДНК тест. Также ждем теперь результаты анализов.



Допинг агентство Австрии сделало анализ и тех проб, что были найдены в коробке. Тоже в настоящее время ждем информацию о ее результатах, — рассказал корреспонденту Sports.kz генеральный секретарь Федерации биатлона РК.