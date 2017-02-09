Биатлонисты Казахстана, проверенные на допинг после обыска, стартуют на ЧМ в миксте

Австрийская полиция в ночь со среды на четверг провела обыски в гостинице, в которой проживает делегация Казахстана. Как сообщает издание со ссылкой на полицию, были изъяты неназванные медицинские препараты и оборудование. Обыск проводили 30 сотрудников полиции.

После изъятия медицинских препаратов Национальный антидопинговый комитет Австрии совместно с IBU взял у представителей сборной Казахстана анализы мочи и крови.

Генеральный секретарь IBU Николь Реш поблагодарила австрийскую сторону за профессионализм и добавила, что казахстанские биатлонисты допущены до старта в смешанной эстафете в четверг, поскольку пока не установлено, принимали ли они запрещенные препараты.

Чемпионат мира по биатлону в Хохфильцене стартует в четверг соревнованиями в смешанной эстафете. Турнир завершится 19 февраля.