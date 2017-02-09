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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
9 февраля 2017, 16:47 | Биатлон | Р-Спорт

Биатлонисты Казахстана, проверенные на допинг после обыска, стартуют на ЧМ в миксте

МОСКВА, 9 фев — Р-Спорт. Сборная Казахстана по биатлону, спортсменов которой проверили на допинг после обысков австрийской полиции, стартует на чемпионате мира в Хохфильцене в смешанной эстафете, сообщает spiegel.de.

Австрийская полиция в ночь со среды на четверг провела обыски в гостинице, в которой проживает делегация Казахстана. Как сообщает издание со ссылкой на полицию, были изъяты неназванные медицинские препараты и оборудование. Обыск проводили 30 сотрудников полиции.

После изъятия медицинских препаратов Национальный антидопинговый комитет Австрии совместно с IBU взял у представителей сборной Казахстана анализы мочи и крови.

Генеральный секретарь IBU Николь Реш поблагодарила австрийскую сторону за профессионализм и добавила, что казахстанские биатлонисты допущены до старта в смешанной эстафете в четверг, поскольку пока не установлено, принимали ли они запрещенные препараты.

Чемпионат мира по биатлону в Хохфильцене стартует в четверг соревнованиями в смешанной эстафете. Турнир завершится 19 февраля.
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