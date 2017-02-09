Французы извинились перед Логиновым

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов обратился к Международному союзу биатлонистов (IBU) с просьбой обратить внимание на высказывание 10-кратного чемпиона мира.

Федерация биатлона Франции принесла извинения за язвительные комментарии двукратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада в адрес россиянина Александра Логинова касательно его допингового прошлого. Об этом рассказал президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов.

«Президент Федерации биатлона Франции подошел здесь ко мне и извинился за Мартена Фуркада. Сказал, что с ним проведена разъяснительная работа и такое больше не повторится»,

— цитирует руководителя СБР ТАСС.

Также Кравцов рассказал, что обратился с письмом к руководству Международного союза биатлонистов (IBU).

«Я написал письмо президенту Международного союза биатлонистов Андерсу Бессебергу с просьбой обратить внимание на то, что комиссия по этике обязана обращать внимание на подобные вещи и реагировать на них.

С моей точки зрения, совершенно недопустимо безосновательно обвинять таких же спортсменов, как ты сам, причем делать это в социальных сетях. У меня есть основание полагать, что меня услышали, — цитирует Кравцова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что чуть более недели назад Фуркад весьма своеобразно поздравил российского биатлониста Александра Логинова с 25-летием. Француз оставил язвительный комментарий под постом в официальном инстаграме Союза биатлонистов России (СБР), в котором содержится поздравление российскому биатлонисту Александру Логинову с днем рождения.

«Поздравляем с 25-летием Александра Логинова! Уроженец Саратова с 13 лет занимался лыжными гонками и позднее перешел в биатлон.

Он четырехкратный чемпион мира среди юниоров, пятикратный победитель первенства Европы, абсолютный чемпион Европы среди юниоров (Банско-2013), трехкратный чемпион Европы (Душники-Здруй-2017). Является бронзовым призером Кубка мира в сезоне-2012/13 в гонке преследования (Хольменколлен), победителем в эстафете (Сочи), — говорится в сообщении СБР.

Публикация нашла отклик не только среди российских любителей спорта, свое «поздравление» Логинову оставил Мартен Фуркад.

«И он получил два года дисквалификации за ЭПО (эритропоэтин). Не забудьте один из его главных трофеев!».

— написал Фуркад в комментариях. Впрочем, затем он свое сообщение удалил.

Фуркад стал не первым французским биатлонистом, который укоряет Логинова его допинговым прошлым. В начале января Аристид Бегю напомнил об этом посредством твиттера.

«Проиграть сильнейшему — да! Проиграть мошеннику — нет! ЭПО — стоп! Мы хотим чистый спорт», — написал Бегю, а Фуркад сделал репост этого сообщения.

Такую реакцию французского биатлониста вызвали две подряд победы вернувшегося в Кубок IBU Логинова, в то время как сам Бегю занял на этих стартах восьмое и шестое места.

Начинался путь Логинова на биатлонном поприще как у будущей звезды. Александр на юниорском и молодежном уровнях собрал впечатляющую коллекцию медалей, после чего был переведен во взрослую команду, выигрывал награды на этапах Кубка мира и даже принял участие в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Сочи.

Там Логинов выступил не слишком удачно, заняв лишь 30-е место, а уже после выяснилось, что проба, взятая у спортсмена 26 ноября 2013 года, дала положительный результат на эритропоэтин.

Сразу после двухлетней дисквалификации Александр принял участие во внутрироссийских соревнованиях на турнире в Увате, выиграв спринт и гонку преследования, причем преимущество над ближайшими конкурентами в этих гонках составило более одной и двух минут соответственно.

После этого Логинов удачно выступил на «Ижевской винтовке», выполнив условия отбора для участия в составе сборной России в Кубке мира.

Совсем недавно Александр вновь заставил весь мир говорить о себе.

На прошедшем в Польше чемпионате Европы российский биатлонист завоевал три золотые и одну серебряную медаль в четырех гонках.

А так как прошедший турнир был одним из этапов отбора на главный старт сезона — чемпионат мира, то, с огромной долей вероятности, Логинов попадет в сборную и сможет навязать борьбу самому Фуркаду. И, может быть, тогда французу придется поздравлять в инстаграме нашего биатлониста уже с другими трофеями.