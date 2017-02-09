Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/28719234/
ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
9 февраля 2017, 16:41 | Биатлон | Р-Спорт

IBU: Федерация биатлона Франции принесла извинения за высказывания Мартена Фуркада

МОСКВА, 9 фев — Р-Спорт, Вероника Столбунова. Федерация биатлона Франции принесла извинения Союзу биатлонистов России (СБР) и российскому спортсмену Александру Логинову за высказывания двукратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада в адрес россиянина, сообщил корреспонденту агентства «Р-Спорт» первый вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Виктор Майгуров.

Логинов вернулся к соревнованиям в конце 2016 года после отбытия двухлетней дисквалификации за допинг. 31 января 2017 года спортсмену исполнилось 25 лет. Союз биатлонистов России в своем аккаунте в сети Instagram поздравил россиянина с днем рождения. В своем сообщении под данной записью французский биатлонист Мартен Фуркад назвал дисквалификацию Логинова «одним из лучших его трофеев». Позже француз удалил свой комментарий.

«Французская федерация биатлона принесла извинения за поведение Фуркада», — сказал Майгуров по телефону.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

Французы извинились перед Логиновым

Французы извинились перед Логиновым

Представители Федерации биатлона Франции принесли свои извинения за высказывание биатлониста Мартена Фуркада в адрес россиянина Александра Логинова о том, что «главное достижение Логинова — два года за допинг». Президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов обратился к Международному союзу биатлонистов (IBU) с просьбой обратить внимание на высказывание 10-кратного чемпиона мира.
Еще 7 новостей  Все новости
8 февраля

Врач о том, почему мужчинам нельзя заниматься сексом перед соревнованиями

Зрители освистали исполнительницу гимна РФ, забывшую слова. Видео

Копьем в сердце: парагвайская легкоатлетка с очаровательными формами