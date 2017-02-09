IBU: Федерация биатлона Франции принесла извинения за высказывания Мартена Фуркада
МОСКВА, 9 фев —
Р-Спорт, Вероника Столбунова. Федерация биатлона Франции принесла извинения Союзу биатлонистов России (СБР) и российскому спортсмену Александру Логинову за высказывания двукратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада в адрес россиянина, сообщил корреспонденту агентства «Р-Спорт» первый вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Виктор Майгуров.
Логинов вернулся к соревнованиям в конце 2016 года после отбытия двухлетней дисквалификации за допинг. 31 января 2017 года спортсмену исполнилось 25 лет. Союз биатлонистов России в своем аккаунте в сети Instagram поздравил россиянина с днем рождения. В своем сообщении под данной записью французский биатлонист Мартен Фуркад назвал дисквалификацию Логинова «одним из лучших его трофеев». Позже француз удалил свой комментарий.
«Французская федерация биатлона принесла извинения за поведение Фуркада», — сказал Майгуров по телефону.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter