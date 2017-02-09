IBU: Федерация биатлона Франции принесла извинения за высказывания Мартена Фуркада

Логинов вернулся к соревнованиям в конце 2016 года после отбытия двухлетней дисквалификации за допинг. 31 января 2017 года спортсмену исполнилось 25 лет. Союз биатлонистов России в своем аккаунте в сети Instagram поздравил россиянина с днем рождения. В своем сообщении под данной записью французский биатлонист Мартен Фуркад назвал дисквалификацию Логинова «одним из лучших его трофеев». Позже француз удалил свой комментарий.

«Французская федерация биатлона принесла извинения за поведение Фуркада», — сказал Майгуров по телефону.