Тихонов: Бессеберг — один из самых аморальных президентов
Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал предложение Международного союза биатлонистов в адрес России отказаться от проведения в Тюмени чемпионата мира по биатлону 2021 года.
«Более идиотского предложения и быть не может. Что значит “добровольно”? Нужно нанимать грамотного юриста, как сделали белорусы. У нас же принимаются безграмотные решения, хотя мы имеем все карты на руках. Сегодня у международной федерации нет никаких аргументов. Вообще, я считаю, что это наша недоработка. Александр Михайлович Кравцов единолично решил отказаться от чемпионата мира среди молодёжи в Пскове и этапа Кубка мира в Тюмени, а это неправильно. Для принятия таких решений должен собираться исполком, на котором всё обсуждается коллегиально.
Мы забыли, кто мы есть. И когда норвежцы, самые великие скупердяи в мире,
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