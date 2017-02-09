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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
9 февраля 2017, 16:29 | Биатлон | Чемпионат.com

Тихонов: Бессеберг — один из самых аморальных президентов

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал предложение Международного союза биатлонистов в адрес России отказаться от проведения в Тюмени чемпионата мира по биатлону 2021 года.

«Более идиотского предложения и быть не может. Что значит “добровольно”? Нужно нанимать грамотного юриста, как сделали белорусы. У нас же принимаются безграмотные решения, хотя мы имеем все карты на руках. Сегодня у международной федерации нет никаких аргументов. Вообще, я считаю, что это наша недоработка. Александр Михайлович Кравцов единолично решил отказаться от чемпионата мира среди молодёжи в Пскове и этапа Кубка мира в Тюмени, а это неправильно. Для принятия таких решений должен собираться исполком, на котором всё обсуждается коллегиально.

Мы забыли, кто мы есть. И когда норвежцы, самые великие скупердяи в мире, что-то нам предлагают, я категорически против. Пусть сначала сами объяснят, сколько у них было астматиков и принимающих допинг. Андерс Бессеберг — один из самых аморальных президентов. Я даже написал об этом в книге, которую обязательно ему покажу, когда приеду на чемпионат мира», — сказал Тихонов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Антон Шипулин, Максим Цветков, Антон Бабиков и Евгений Гараничев выйдут на старт спринтерской гонки на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене. Об этом в эфире телеканала «Матч ТВ» сообщил главный тренер сборной России Александр Касперович.
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