Шипулин, Цветков, Бабиков и Гараничев выступят в спринте на ЧМ по биатлону
МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Антон Шипулин, Максим Цветков, Антон Бабиков и Евгений Гараничев выйдут на старт спринтерской гонки на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене. Об этом в эфире телеканала «Матч ТВ» сообщил главный тренер сборной России Александр Касперович.
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«У женщин Ольга Подчуфарова будет пропускать спринт, у мужчин тоже состав уже определен — стартуют Шипулин, Цветков, Бабиков и Гараничев», — сказал он.
Чемпионат мира начнется со смешанной эстафеты, которая пройдет в четверг в 16:45 мск. В составе сборной России выступят Подчуфарова, Татьяна Акимова, Александр Логинов и Шипулин. Женская спринтерская гонка состоится 10 февраля, мужская — 11 февраля.
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