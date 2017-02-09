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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
9 февраля 2017, 16:18 | Биатлон | ТАСС

Шипулин, Цветков, Бабиков и Гараничев выступят в спринте на ЧМ по биатлону

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Антон Шипулин, Максим Цветков, Антон Бабиков и Евгений Гараничев выйдут на старт спринтерской гонки на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене. Об этом в эфире телеканала «Матч ТВ» сообщил главный тренер сборной России Александр Касперович.

<em>МОСКВА 9 февраля. /ТАСС/. </em>Антон <span class=error>Шипулин</span> Максим Цветков Антон <span class=error>Бабиков</span> и Евгений <span class=error>Гараничев</span> выйдут на старт спринтерской гонки на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене. Об этом в эфире телеканала Матч ТВ сообщил главный тренер сборной России Александр Касперович. Увеличить
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«У женщин Ольга Подчуфарова будет пропускать спринт, у мужчин тоже состав уже определен — стартуют Шипулин, Цветков, Бабиков и Гараничев», — сказал он.

Чемпионат мира начнется со смешанной эстафеты, которая пройдет в четверг в 16:45 мск. В составе сборной России выступят Подчуфарова, Татьяна Акимова, Александр Логинов и Шипулин. Женская спринтерская гонка состоится 10 февраля, мужская — 11 февраля.
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