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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
9 февраля 2017, 16:12 | Биатлон | Чемпионат.com

Генсек федерации биатлона Казахстана: Запрещённых препаратов у нас не было

Генеральный секретарь федерации биатлона Казахстана Манас Уссенов прокомментировал ситуацию с обнаружением запрещённых препаратов в сборной Казахстана в преддверии старта чемпионата мира в Хохфильцене.

Генеральный секретарь федерации биатлона Казахстана <span class=error>Манас</span> <span class=error>Уссенов</span> прокомментировал ситуацию с обнаружением запрещённых препаратов в сборной Казахстана в преддверии старта чемпионата мира в Хохфильцене. Увеличить
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«23 января на одной из заправок города Инцель (недалеко от Рупольдинга) была обнаружена коробка с отходами медикаментов и аккредитацией врача нашей команды. Это и стало причиной вчерашнего обыска в нашей команде. Полиция явилась в отель, где проживает наша команда, и произвела обыск в комнатах. Также австрийская НАДА провела допинг-тесты у всех спортсменов и анализы на ДНК. Мы ждём их результатов и верим в чистоту наших спортсменов.

Запрещённых препаратов, по моей информации, там не было, а на все медикаменты, которые у нас в команде используются, есть разрешённые документы. То же самое касается и обнаруженных при обыске вчера препаратов. Наше отсутствие на церемонии открытия связано не с обыском, а с тем, что многие спортсмены только приехали с Универсиады в Алма-Ате. Они пропустят сегодняшнюю смешанную эстафету. Атмосфера в команде нормальная, нервозности нет, так как все уверены в своей невиновности», — рассказал Уссенов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Круглову.

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