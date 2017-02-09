Генсек федерации биатлона Казахстана: Запрещённых препаратов у нас не было
Генеральный секретарь федерации биатлона Казахстана Манас Уссенов прокомментировал ситуацию с обнаружением запрещённых препаратов в сборной Казахстана в преддверии старта чемпионата мира в Хохфильцене.
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Видимо, что-то случилось...
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«23 января на одной из заправок города Инцель (недалеко от Рупольдинга) была обнаружена коробка с отходами медикаментов и аккредитацией врача нашей команды. Это и стало причиной вчерашнего обыска в нашей команде. Полиция явилась в отель, где проживает наша команда, и произвела обыск в комнатах. Также австрийская НАДА провела
Запрещённых препаратов, по моей информации, там не было, а на все медикаменты, которые у нас в команде используются, есть разрешённые документы. То же самое касается и обнаруженных при обыске вчера препаратов. Наше отсутствие на церемонии открытия связано не с обыском, а с тем, что многие спортсмены только приехали с Универсиады в
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