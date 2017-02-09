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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
9 февраля 2017, 16:08 | Биатлон | Чемпионат.com

Нойнер: Россия делает биатлон менее привлекательным

Двукратная олимпийская чемпионка, 12-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира немецкая биатлонистка Магдалена Нойнер прокомментировала допинговые скандалы в современном биатлоне и заявила, что они напрямую влияют на привлекательность этого вида спорта.

Двукратная олимпийская чемпионка 12-кратная чемпионка мира трёхкратная обладательница Кубка мира немецкая <span class=error>биатлонистка</span> Магдалена <span class=error>Нойнер</span> прокомментировала допинговые скандалы в современном биатлоне и заявила что они напрямую влияют на привлекательность этого вида спорта. Увеличить
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«Меня пугает нынешняя ситуация. Я даже начинала задумываться, в каких гонках меня опережали россиянки. Однако пока никто не дисквалифицирован, так что нужно быть осторожной с подозрениями. В целом это плохая ситуация для нашего спорта. По опыту велоспорта мы знаем, что систематическое использование допинга приводит к разрушению вида спорта в целом. Россия также делает биатлон менее привлекательным», — цитирует Нойнер Focus.
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