Нойнер: Россия делает биатлон менее привлекательным
Двукратная олимпийская чемпионка, 12-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира немецкая биатлонистка Магдалена Нойнер прокомментировала допинговые скандалы в современном биатлоне и заявила, что они напрямую влияют на привлекательность этого вида спорта.
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«Меня пугает нынешняя ситуация. Я даже начинала задумываться, в каких гонках меня опережали россиянки. Однако пока никто не дисквалифицирован, так что нужно быть осторожной с подозрениями. В целом это плохая ситуация для нашего спорта. По опыту велоспорта мы знаем, что систематическое использование допинга приводит к разрушению вида спорта в целом. Россия также делает биатлон менее привлекательным», — цитирует Нойнер Focus.
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