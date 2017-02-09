IBU подтвердил факт обыска гостиничных номеров делегации Казахстана на ЧМ по биатлону
Международный союз биатлонистов (IBU) подтвердил факт обыска гостиничных номеров, где проживают представители делегации Казахстана на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене, заявил агентству «Р-Спорт» директор по связям с общественностью IBU Пер Ланге.
Ранее L’Equipe сообщил, что австрийская полиция провела обыск в среду вечером в гостинице, расположенной в коммуне Вайдринг. IBU не располагает информацией о том, что именно искали полицейские. Сообщается лишь, что ни один из спортсменов не связан напрямую с этим обыском.
«Действительно, в гостиничных номерах представителей делегации Казахстана был произведен обыск, но мы пока не знаем, с чем именно это было связано. Нам нужно провести расследование, после чего вся официальная информация непременно будет опубликована», — сказал Ланге по телефону.
Чемпионат мира по биатлону в австрийском Хохфильцене стартует в четверг смешанной эстафетой. Турнир завершится 19 февраля.
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