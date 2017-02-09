IBU подтвердил факт обыска гостиничных номеров делегации Казахстана на ЧМ по биатлону

Ранее L’Equipe сообщил, что австрийская полиция провела обыск в среду вечером в гостинице, расположенной в коммуне Вайдринг. IBU не располагает информацией о том, что именно искали полицейские. Сообщается лишь, что ни один из спортсменов не связан напрямую с этим обыском.

«Действительно, в гостиничных номерах представителей делегации Казахстана был произведен обыск, но мы пока не знаем, с чем именно это было связано. Нам нужно провести расследование, после чего вся официальная информация непременно будет опубликована», — сказал Ланге по телефону.

Чемпионат мира по биатлону в австрийском Хохфильцене стартует в четверг смешанной эстафетой. Турнир завершится 19 февраля.