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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
9 февраля 2017, 16:08 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Виктор Маматов: Извинения французской федерации — добрый знак

Двукратный олимпийский чемпион Виктор Маматов назвал извинения Французской федерации биатлона за слова Мартена Фуркада в адрес Александра Логинова «добрым знаком».

Француз выражал недовольство тем, что российский спортсмен выступает на международных стартах, отбыв дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

— Когда я услышал, что французская федерация принесла извинения за слова Фуркада, был удивлен и посчитал это добрым знаком, — сказал Маматов. — Люди начинают понимать, что не надо все валить в одну кучу. Иногда спортсмен даже не знает, какие таблетки ему дали и какой укол поставили. Здесь больше вина тренера и врача. А отвечает один спортсмен. Но сейчас это дело измениться в лучшую сторону и отношение будет другое, не так как раньше, когда отвечал только спортсмен. Думаю, то, что федерация Франции извинилась — это тактически правильное решение с их стороны. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ).
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