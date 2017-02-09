Всю сборную Казахстана проверили на допинг
Как стало известно корреспонденту «СЭ», у всех биатлонистов сборной Казахстана взяли
допинг-пробы крови и мочи.
Результаты анализов будут известны позднее, но на старт сегодняшней смешанной эстафеты казахи выйдут.
Как ранее сообщал «СЭ», в январе 2017 года по сообщению анонимного свидетеля на заправочной станции в Восточном Тироле пассажиры нескольких микроавтобусов выбрасывали объемные коробки, внутри которых было обнаружено значительное количество использованного медицинского одноразового оборудования, такого как одноразовые шприцы, системы для переливания крови и ампулы
Там же содержалось некоторое количество рукописных предписаний, а так же несколько аккредитаций на биатлонные соревнования. Было установлено, что они принадлежат Казахстану. В этой связи вчера в Хохфильцине состоялся обыск делегации Казахстана. (Владимир ИВАНОВ).
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