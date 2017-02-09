Бессеберг: Раньше таких вызовов, как доклад Макларена, у меня не было
Президент Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг признался, что ситуация с рассмотрением данных из доклада независимой комиссии ВАДА во главе с Ричардом Маклареном стала самым большим вызовом в его карьере.
«Доклад Макларена поставил сложные задачи перед IBU и другими федерациями. Это исключительная проблема за время моего президентства. Раньше таких вызовов у меня не было.
Повезло, что у нас было мало
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