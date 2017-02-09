Бессеберг: Раньше таких вызовов, как доклад Макларена, у меня не было

«Доклад Макларена поставил сложные задачи перед IBU и другими федерациями. Это исключительная проблема за время моего президентства. Раньше таких вызовов у меня не было.



Повезло, что у нас было мало по-настоящему сложных дел. Почти все антидопинговые дела, с которыми мы разбирались, были ясными. ВАДА не подавало апелляции на наши решения, а биатлонисты, оспаривавшие решения в CAS, своего не добились. Боюсь, что последние допинговые дела будут рассматриваться долго», — цитирует Бессеберга Dagbladet.