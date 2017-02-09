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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
9 февраля 2017, 13:58 | Биатлон | Чемпионат.com

Бессеберг: Раньше таких вызовов, как доклад Макларена, у меня не было

Президент Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг признался, что ситуация с рассмотрением данных из доклада независимой комиссии ВАДА во главе с Ричардом Маклареном стала самым большим вызовом в его карьере.

«Доклад Макларена поставил сложные задачи перед IBU и другими федерациями. Это исключительная проблема за время моего президентства. Раньше таких вызовов у меня не было.

Повезло, что у нас было мало по-настоящему сложных дел. Почти все антидопинговые дела, с которыми мы разбирались, были ясными. ВАДА не подавало апелляции на наши решения, а биатлонисты, оспаривавшие решения в CAS, своего не добились. Боюсь, что последние допинговые дела будут рассматриваться долго», — цитирует Бессеберга Dagbladet.
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