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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
9 февраля 2017, 13:06 | Биатлон | Чемпионат.com

Аликин: Логинову в Кубке мира мало не покажется. Как и Старых

Олимпийский чемпион, бывший старший тренер мужской сборной России Владимир Аликин поделился ожиданиями от выступления россиян на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия), который пройдёт с 9 по 19 февраля, а также оценил результаты сборной на чемпионате Европы в Польше.

«Без медали мы не имеем права остаться, конечно. Мужская команда хорошая, у них в этом году нормальный состав, сбалансированный. Шипулин, конечно, лидер, но и все практически на равных. Есть, конечно, некоторые люди, которые, если говорить по большому счёту, проваливаются. Хотя я не понимаю, зачем сейчас в мужской команде восемь человек, потому что заявка на чемпионат идёт на шесть, а на дистанции стартуют четверо. Что эти двое ещё там будут делать? Нервировать других? Я не знаю.

А женщины тоже могут побороться. За победу в эстафете, а в других дисциплинах за медали. За золото там вряд ли: там три-четыре человека такие сильные, что просто не дадут нашим шанса. Наши рядышком где-то будут.

На чемпионате Европы более-менее бежали только болгары — пара человек, которые выступают на Кубке мира. Остальные-то — те люди, которые бежали на Кубке IBU. Наши отправили ещё Малышко и Гараничева. Ну, один более-менее справился, а другой вообще ничего не показал. Вот Логинов, если сравнивать с Гараничевым и Малышко, ничем он не выделяется. Да, выиграл за счёт стрельбы, но я думаю, что если он покажется на Кубке мира, ему там мало не покажется. Как и Старых", — цитирует Аликина «Газета.ru».
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