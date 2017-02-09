Аликин: Логинову в Кубке мира мало не покажется. Как и Старых
Олимпийский чемпион, бывший старший тренер мужской сборной России Владимир Аликин поделился ожиданиями от выступления россиян на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия), который пройдёт с 9 по 19 февраля, а также оценил результаты сборной на чемпионате Европы в Польше.
«Без медали мы не имеем права остаться, конечно. Мужская команда хорошая, у них в этом году нормальный состав, сбалансированный. Шипулин, конечно, лидер, но и все практически на равных. Есть, конечно, некоторые люди, которые, если говорить по большому счёту, проваливаются. Хотя я не понимаю, зачем сейчас в мужской команде восемь человек, потому что заявка на чемпионат идёт на шесть, а на дистанции стартуют четверо. Что эти двое ещё там будут делать? Нервировать других? Я не знаю.
А женщины тоже могут побороться. За победу в эстафете, а в других дисциплинах за медали. За золото там вряд ли: там
На чемпионате Европы
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