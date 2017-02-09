Человек без паспорта. Зачем Нойнер поддерживает бойкоты

Сегодня, 9 февраля, в Хохфильцене стартует очередной чемпионат мира по биатлону. И в этот же день одной из величайших биатлонисток в истории немке Магдалене Нойнер исполняется 30 лет. Первые победы на этапах Кубка мира и чемпионатах мира она одержала в 2007-м, а спустя пять лет завершила блистательную карьеру. Сейчас она живёт в своём родном Валльгау, вместе с мужем воспитывает двоих детей и время от времени призывает очистить мировой биатлон от допинга.

Как ворваться в мир биатлона

Магдалена Нойнер дебютировала в Кубке мира за месяц до своего 19-летия, и ей понадобился всего год, чтобы от новичка взлететь на самую вершину. 5 января 2007 года она победила в спринтерской гонке в Оберхофе, а спустя лишь месяц стала трёхкратной чемпионкой мира в Антхольце, взяв золото в спринте, преследовании и эстафете.



4 февраля 2007 года стало понятно, что Нойнер пришла всерьёз и надолго. В спринте до вершины ей не хватило совсем немного, но в гонке преследования юную Магдалену пытались догнать все тогдашние звёзды мирового биатлона, но ни у кого не получилось.

Как спасти команду и стать чемпионкой

13 марта 2011 года на чемпионате мира в Ханты-Мансийске Магдалена Нойнер провела одну из самых выдающихся гонок в карьере. В эстафете она бежала заключительный этап и ушла с отставанием от лидеров более чем в одну минуту. Но в этот день Нойнер было просто не остановить. На последний отрезок дистанции она ушла с отставанием в 25 секунды от украинки Оксаны Хвостенко, а в итоге привезла ей примерно столько же, промчавшись по дистанции как ракета.



Спустя год на последнем в карьере Нойнер чемпионате мира в Рупольдинге команда отплатила ей тем же — после крайне неудачного этапа Магдалены другие биатлонистки вытянули сборную на первое место.



Как стать двукратной и не попасть в эстафету

Но не всегда у Нойнер были такие радужные отношения с коллегами из сборной. Достаточно вспомнить Олимпиаду в Ванкувере, когда Магдалена не попала в состав эстафетной четвёрки. Внятного объяснения этому обстоятельству нет до сих пор, при этом в личных гонках тогда Нойнер выиграла две золотые и серебряную награды.



Кто-то утверждает, что остальные спортсменки просто не захотели бежать вместе с Нойнер, опасаясь, что её допинг-проба даст положительный результат и вся команда будет лишена возможной медали. Магдалене якобы вспомнили 2008-й, когда журналисты немецкого канала ARD и австрийского издания «Курьер» начали раскручивать историю с кровяным допингом, в которой оказались замешаны три десятка элитных немецких спортсменов, среди которых была и она. Но тогда Хайо Зеппельт ещё только готовился к будущим расследованиям, и скандал коснулся только велогонщиков.



Кто-то говорит, что тренерский штаб предпочёл феноменально быстрой спортсменке надёжную в стрельбе Мартину Бек, чтобы не лишиться практически гарантированной награды. Немецкая сборная в итоге завоевала бронзу.

Как шокировать весь мир

В декабре 2011 года Магдалена Нойнер сенсационно объявила о том, что по окончании сезона-2011/12 завершит спортивную карьеру. Это заявление вызвало эффект разорвавшейся бомбы. Уйти из спорта на самом пике, в 25 лет? Почему?



«Для меня в жизни всегда существовали и другие вещи помимо спорт. Я всегда хотела иметь семью. Быть мамой и приходить домой. Спортивные цели для меня закончились. 100 побед в Кубке мира никогда не были для меня мотивацией. Я хотела стать олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и всего этого добилась. Пора начинать другую жизнь», — объяснила Нойнер.



Но были и другие версии её ухода. Удивительным образом это решение Магдалены совпало с введением в биатлоне стероидной части биологического паспорта. В некоторых видах спорта это уже было сделано и работало: знаменитую конькобежку Клаудию Пехштайн дисквалифицировали на два года именно на основании показаний биопаспорта.