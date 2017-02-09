Человек без паспорта. Зачем Нойнер поддерживает бойкоты
Магдалена Нойнер была королевой биатлона. Она выиграла всё и ушла в расцвете сил. Гордо отказавшись от получения биологического паспорта.
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Сегодня, 9 февраля, в Хохфильцене стартует очередной чемпионат мира по биатлону. И в этот же день одной из величайших биатлонисток в истории немке Магдалене Нойнер исполняется 30 лет. Первые победы на этапах Кубка мира и чемпионатах мира она одержала в 2007-м, а спустя пять лет завершила блистательную карьеру. Сейчас она живёт в своём родном Валльгау, вместе с мужем воспитывает двоих детей и время от времени призывает очистить мировой биатлон от допинга.
Как ворваться в мир биатлона
Магдалена Нойнер дебютировала в Кубке мира за месяц до своего 19-летия, и ей понадобился всего год, чтобы от новичка взлететь на самую вершину. 5 января 2007 года она победила в спринтерской гонке в Оберхофе, а спустя лишь месяц стала трёхкратной чемпионкой мира в Антхольце, взяв золото в спринте, преследовании и эстафете.
4 февраля 2007 года стало понятно, что Нойнер пришла всерьёз и надолго. В спринте до вершины ей не хватило совсем немного, но в гонке преследования юную Магдалену пытались догнать все тогдашние звёзды мирового биатлона, но ни у кого не получилось.
Как спасти команду и стать чемпионкой
13 марта 2011 года на чемпионате мира в
Спустя год на последнем в карьере Нойнер чемпионате мира в Рупольдинге команда отплатила ей тем же — после крайне неудачного этапа Магдалены другие биатлонистки вытянули сборную на первое место.
Как стать двукратной и не попасть в эстафету
Но не всегда у Нойнер были такие радужные отношения с коллегами из сборной. Достаточно вспомнить Олимпиаду в Ванкувере, когда Магдалена не попала в состав эстафетной четвёрки. Внятного объяснения этому обстоятельству нет до сих пор, при этом в личных гонках тогда Нойнер выиграла две золотые и серебряную награды.
Как шокировать весь мир
В декабре 2011 года Магдалена Нойнер сенсационно объявила о том, что по окончании сезона-2011/12 завершит спортивную карьеру. Это заявление вызвало эффект разорвавшейся бомбы. Уйти из спорта на самом пике, в 25 лет? Почему?
«Для меня в жизни всегда существовали и другие вещи помимо спорт. Я всегда хотела иметь семью. Быть мамой и приходить домой. Спортивные цели для меня закончились. 100 побед в Кубке мира никогда не были для меня мотивацией. Я хотела стать олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и всего этого добилась. Пора начинать другую жизнь», — объяснила Нойнер.
Но были и другие версии её ухода. Удивительным образом это решение Магдалены совпало с введением в биатлоне стероидной части биологического паспорта. В некоторых видах спорта это уже было сделано и работало: знаменитую конькобежку Клаудию Пехштайн дисквалифицировали на два года именно на основании показаний биопаспорта.
Как отстранять сборные в полном составе
Буквально пару дней назад Нойнер в интервью Stuttgarter Zeitung высказалась на тему допинга в биатлоне.
«Сборные, чьи спортсмены систематически попадаются на допинге, нужно полностью отстранять от участия в соревнованиях. Это жёсткая, но правильная мера, ведь иначе ничего не изменится, а это нанесёт удар по 98% спортсменов, которые соревнуются честно», — сказала Магдалена. В том же интервью она поддержала француза Мартена Фуркада в его намерении бойкотировать соревнования в случае нерешительности IBU в борьбе с допингом.
Это самое громкое высказывание Нойнер в отношении допинга из всех, которые она
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